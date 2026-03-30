- أشاد الرئيس الأوكراني زيلينسكي باتفاقيات دفاعية "تاريخية" مع قطر والسعودية والإمارات، تشمل التعاون الاستراتيجي في التكنولوجيا العسكرية وإسقاط المسيّرات، مما يعزز الدفاع الجوي لدول الخليج ضد الهجمات الإيرانية. - تتضمن الاتفاقيات تبادل الخبرات في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتطوير مشاريع مشتركة واستثمارات دفاعية، مع التركيز على التعاون في مجالي الأمن والدفاع. - تمتلك أوكرانيا خبرة واسعة في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لدول المنطقة في تعزيز أنظمة الدفاع الجوي.

أشاد الرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، باتفاقيات دفاعية "تاريخية" وُقُعت مع بلدان في المنطقة أثناء زيارته في الأيام الماضية. وقال زيلينسكي للصحافيين "أعتقد بأنها اتفاقات تاريخية. نتوصل إلى تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا العسكرية وغير ذلك. نتحدّث عن اتفاقيات مدّتها عشر سنوات".

ووقّعت أوكرانيا اتفاقيات دفاعية مع كل من قطر والسعودية والإمارات الأسبوع الماضي. وبينما لم يجرِ الكشف عن مضمون الاتفاقيات إلا أن زيلينسكي أشار إلى أنها تشمل الخبرة الأوكرانية في إسقاط المسيّرات، وهو أمر يحمل أهمية ملحّة بالنسبة لدول الخليج التي تتعرّض لهجمات إيرانية بظلّ الحرب المستعرة في المنطقة. وكانت وكالة فرانس برس نقلت عن مسؤول مطلع على الملف، قوله تزامناً مع زيارة زيلينسكي إلى السعودية، إن اتفاقية التعاون في مجال الأمن الجوي ستتيح للرياض الإفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات. وقال المسؤول إن "الهدف من الاتفاق هو أن تساهم أوكرانيا في تطوير كل المكونات اللازمة للدفاع الجوي" من أجل التصدي "لمسيّرات شاهد (إيرانية الصنع) وغيرها".

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، السبت، توقيع اتفاقية تعاون في القطاع الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوكرانية، تتضمن تبادل الخبرات في مجال مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتعاون التكنولوجي، وتطوير المشاريع المشتركة، والاستثمارات الدفاعية، في حين تحدث زيلينسكي عن اتفاقه مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال زيارته الإمارات، على "التعاون في مجالَي الأمن ​​والدفاع".

وأعلن زيلينسكي في وقت سابق هذا الشهر، أن أوكرانيا ستقدم المساعدة للولايات المتحدة استجابة لطلبها المساعدة في التصدي للطائرات الإيرانية المسيّرة في المنطقة. وتمتلك أوكرانيا خبرة واسعة بمواجهة هذه المسيّرات، نظراً لاستخدام روسيا المكثف مثل هذه الطائرات المسيّرة المصممة أصلاً في إيران، ولكنها باتت تُصنّع في روسيا، لقصف الأراضي الأوكرانية. وتطلق المئات من هذه الطائرات المسيّرة لضرب أوكرانيا كل ليلة تقريباً. وفي ظل هذه الهجمات، طورت أوكرانيا مجموعة كاملة من الطائرات المسيّرة الاعتراضية الرخيصة والفعّالة، والتي تُعدّ من بين الأكثر تطوراً في العالم، والقادرة على تدميرها في الجو.

وحتى الآن، تطلق إيران مئات طائرات "شاهد" المسيّرة بهدف إضعاف أنظمة الدفاع الجوي لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما في الشرق الأوسط، وإلحاق الضرر بالمنشآت الحيوية. ورغم اعتراض معظمها، فإن ذلك يتطلب موارد ضخمة من دوريات جوية مضادة شبه متواصلة، واستخدام أنظمة دفاع جوي أرضية عالية الكلفة تُستخدم عادةً لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

(فرانس برس، العربي الجديد)