زيلينسكي: إنهاء الحرب يتطلب أن تظل القيادة الأميركية فعّالة

- أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي على أهمية القيادة الأميركية الفعّالة لإنهاء الحرب مع روسيا، مشيراً إلى دور الرئيس ترامب في تحقيق السلام، وأهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك تركيا التي أبدت استعدادها لدعم المحادثات. - اقترحت الولايات المتحدة خطة لإنهاء الحرب تتضمن تنازلات من كييف، مثل خفض القوات المسلحة والتنازل عن بعض الأراضي، مع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا، رغم عدم وضوح تفاصيل هذه الضمانات. - أرسلت إدارة ترامب وفداً رفيعاً إلى كييف لدفع مفاوضات السلام، مع التركيز على تثبيت خطوط السيطرة الحالية وتقديم حزمة ضمانات أمنية لمنع التصعيد المستقبلي.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة مع روسيا يتطلب أن تظل القيادة الأميركية فعّالة. وكتب زيلينسكي على "تليغرام" بعد محادثاته في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

: "العامل الأساسي لوقف إراقة الدماء وتحقيق سلام دائم هو أن نعمل بالتنسيق مع جميع شركائنا وأن تظل القيادة الأميركية فعّالة وقوية". وقال إن الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب وحدهما "لديهما القوة الكافية لوقف الحرب نهائياً". وأضاف أن أردوغان اقترح صيغاً مختلفة للمحادثات، "ومن المهم بالنسبة لنا أن تكون تركيا مستعدة لتوفير البيئة اللازمة لذلك".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن واشنطن أبلغت الرئيس الأوكراني بضرورة قبول إطار عمل صاغته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا، يقترح تنازل كييف عن بعض الأراضي والأسلحة. وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن المقترحات تضمنت، من بين أمور أخرى، خفض حجم القوات المسلحة الأوكرانية. وقال المصدران إن واشنطن تريد من كييف قبول النقاط الرئيسية.

إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أرسلت وفداً رفيعاً من وزارة الحرب إلى كييف، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أنّ الوفد سيلتقي زيلينسكي وعدداً كبيراً من المسؤولين الأوكرانيين. والتقى زيلينسكي يوم الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث أكدا ضرورة تسريع المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وتقترح الخطة الأميركية، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس"، منح موسكو سيطرة كاملة على لوغانسك ودونيتسك، بما في ذلك أجزاء لا تهيمن عليها روسيا حالياً، مقابل ترتيبات أمنية واسعة النطاق لصالح أوكرانيا وأوروبا. ووفق التسريبات، ترى واشنطن أن استمرار الحرب سيؤدي في النهاية إلى فقدان كييف لهذه الأراضي، ما يجعل القبول بالتنازلات الآن، بحسب طرح الإدارة الأميركية، أقل كلفة مقارنة بنتائج الحرب على المدى الطويل. كما تتضمن الخطة تثبيت خطوط السيطرة الحالية في خيرسون وزابوريجيا مع إمكانية إعادة روسيا أجزاء محدودة عبر التفاوض.

وتمنح الخطة الجانب الأوكراني حزمة غير واضحة من الضمانات الأمنية التي يفترض أن تمنع روسيا من شن أي عدوان جديد في المستقبل، وإن لم تُكشف تفاصيل هذه الضمانات بعد. وتشير مصادر أوكرانية لموقع أكسيوس إلى أن المقترح يشمل أيضاً قيوداً على حجم الجيش الأوكراني ونوعية الأسلحة طويلة المدى التي يمكن لواشنطن تزويد كييف بها، في إطار صيغة تهدف إلى خلق توازن يمنع العودة إلى التصعيد من دون أن يؤدي إلى انهيار القدرات الدفاعية لأوكرانيا بشكل كامل. وبحسب مسؤولين، فإن واشنطن تتجنب حتى الآن تقديم أي التزامات دفاعية مكتوبة، ما يترك البنود الأمنية مفتوحة للتفاوض.

(رويترز، العربي الجديد)