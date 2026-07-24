- التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن لمناقشة مقترحات وقف إطلاق النار الجوي وسط تصاعد التوترات مع روسيا، بينما ينتظر فريق زيلينسكي تأكيداً رسمياً من البيت الأبيض بشأن جدول الأعمال. - تزامن الاجتماع مع جنازة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حيث أكد زيلينسكي حضوره وأشار إلى أهمية تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، في ظل استمرار الجهود الأميركية لإنهاء الحرب. - صعّدت روسيا هجماتها على موانئ البحر الأسود، وناقش زيلينسكي مع قيادات عسكرية الرد على هذه الهجمات، مؤكداً على دعم الشركاء الدوليين وأهمية تنفيذ الاتفاقيات بسرعة لمواجهة التحديات.

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المقترحات الجديدة والأفكار الجديدة التي يحتاجها الطرفان لإحراز تقدم نحو السلام في أوكرانيا؟ ما هي التدابير المحددة التي تعمل عليها أوكرانيا رداً على الهجمات الروسية على بنيتها التحتية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، الثلاثاء المقبل، فيما تغلب الضربات المكثفة المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على مساعي وقف الحرب، إذ قال الرئيس الأوكراني إنه ناقش اليوم الجمعة مع قيادات عسكرية ردّ أوكرانيا على الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للموانئ.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم لوكالات أنباء، من بينها "رويترز" و"فرانس برس" و"أسوشييتد برس"، إن الرئيس الأميركي من المقرر أن يلتقي زيلينسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وأضاف أن الزيارة كان مخططاً لها في وقت سابق، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

زيلينسكي متطلع للزيارة

من جهتها نقلت "رويترز" اليوم عن مصدر أوكراني لم تسمه، قوله إن زيلينسكي يتطلع للسفر إلى الولايات المتحدة، لكن فريقه ينتظر تأكيداً رسمياً من البيت الأبيض بشأن جدول أعمال ترامب. وأضاف المصدر أن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين كانوا يناقشون مقترحاً لوقف إطلاق النار الجوي (بالطائرات والمسيّرات والصواريخ) لعرضه على المسؤولين الروس، في إطار مجموعة جديدة من مقترحات السلام، في محاولة لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 2022. وأوضح المصدر أن أوكرانيا تواصلت سابقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعروض لوقف إطلاق النار، إلا أنها قوبلت بالرفض.

يتزامن الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي مع مراسم جنازة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام

ويتزامن الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي مع مراسم جنازة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الداعم لأوكرانيا ولفرض عقوبات على روسيا، والذي توفي مطلع الشهر الحالي عن نحو 71 عاماً. وفي وقت سابق من اليوم، أجرت لورا لومر الناشطة اليمينية المقربة من ترامب مقابلة مع زيلينسكي، ونقلت عنه قوله إنه من المرجح أن يكون موجوداً في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في زيارة تتضمن لقاء مع ترامب. وأضافت لومر، في منشور على منصة إكس، أن زيلينسكي ذكر أنه سيحضر جنازة غراهام.

وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الأوكراني إلى واشنطن في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث ناقش مع ترامب في البيت الأبيض تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. وكانت الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد تراجعت أخيراً مع تصاعد حربها مع إيران، فيما التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مانيلا أمس الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف حيث بحثا إمكانية قيام واشنطن بمحاولة التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو عقب الاجتماع للصحافيين إن هناك حاجة إلى مقترحات جديدة وأفكار جديدة لإحراز تقدم نحو السلام في أوكرانيا.

علماً أن الكرملين، أكد عقب الاجتماع أمس، أنه ليس مفرطاً في التفاؤل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إنه يأمل في أن يأتي المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو عندما يكونان متاحين، وأن تواصل موسكو الحوار مع واشنطن.

زيلينسكي يبحث خيارات الرد على الهجمات الروسية

في موازاة ذلك، وبينما صعّدت روسيا هجماتها على موانئ البحر الأسود في الأسابيع القليلة الماضية، مقابل هجمات اوكرانية على منشآت قطاع النفط والطاقة الروسي، قال زيلينسكي اليوم، إنه ناقش مع القائد الأعلى الجديد للجيش، مبخايلو دراباتي، ووزير الدفاع بالنيابة يفغيني خمارا، رد أوكرانيا على الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للموانئ.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس اليوم: "ناقشنا التحديات والأهداف الدفاعية والاقتصادية والدبلوماسية التي تواجه أوكرانيا في شهر أغسطس/آب والأشهر المقبلة"، مشدداً على أن "روسيا تنفذ حالياً عدة عمليات إرهابية متعمدة ضد أوكرانيا وبنيتنا التحتية"، وأكد أنه "من المهم أن يدرك شركاؤنا بوضوح أين تكمن مسؤوليتهم وكيف يمكنهم دعمنا. وتُعد الصواريخ المخصّصة لأنظمة باتريوت (الأميركية) أولوية قصوى، ويجب تنفيذ اتفاقياتنا بشأنها على وجه السرعة". يُذكر أن ترامب قال أمام زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي

We discussed the defense, economic, and diplomatic challenges and objectives facing Ukraine in August and the months ahead. Russia is currently carrying out several deliberate terrorist operations against Ukraine and our infrastructure. We are also facing challenges in the energy… pic.twitter.com/tYxkIQTRGy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026

(الناتو) في أنقرة قبل أسبوعَين، "سنمنحكم ترخيصاً لتصنيع باتريوت".

وأوضح زيلينسكي اليوم، أنه تلقى تقريراً من دراباتي وخمارا، و"حددنا مسار تحركنا رداً على الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية لبلادنا، وتحديداً الممارسات الإرهابية الروسية ضد مدننا ومجتمعاتنا. وهناك قائمة واضحة ومحددة من التدابير التي يجري العمل بها على المستويات كافّة".

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)