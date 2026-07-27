زيلينسكي إلى لندن وسط استمرار تصاعد الحرب مع روسيا

- تصاعدت التوترات بين أوكرانيا وروسيا مع تبادل الهجمات الجوية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 24 آخرين، واستهدفت الهجمات الأوكرانية مدينتي روستوف أون دون وبيلغورود في روسيا. - زار الرئيس الأوكراني زيلينسكي لندن، حيث استقبله رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، وأكدت بريطانيا دعمها الثابت لأوكرانيا، مشددة على تحقيق سلام عادل ودائم. - أعلنت بريطانيا عن مشاركة أوكرانيا في نظام تشويش إلكتروني جديد "ستون كلوك"، لتعزيز دفاعاتها الجوية، كجزء من الدعم البريطاني المستمر لأوكرانيا.

يتواصل التصعيد بين أوكرانيا وروسيا، حيث أسفرت هجمات متبادلة بين الجانبين عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 24 آخرين، في وقت يحطّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

في لندن اليوم الاثنين، في أول زيارة لضيف دولي إلى لندن بعد تولي آندي بيرنهام رئاسة الوزراء هناك. وأفادت السلطات المحلية في روسيا، اليوم الاثنين، بمقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في هجمات جوية أوكرانية استهدفت مدينتي روستوف أون دون وبيلغورود بجنوب روسيا، في وقت أعلنت السلطات في أوكرانيا أن هجمات روسية أودت بحياة شخص وأصابت سبعة آخرين.

وفي روستوف أون دون، وهي مركز رئيسي للصادرات قرب بحر أزوف، قال حاكم المنطقة يوري سليوسار إن زوجين قُتلا وأصيب خمسة آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة. وأضاف في منشور على تطبيق "تليغرام"، أن حطام طائرات مسيّرة متساقط تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع، بينها مستودعات، كما تحطمت نوافذ في مبنى سكني. وقالت السلطات في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية اليوم، إن هجوماً بطائرات مسيّرة أدى إلى إصابة 12 شخصاً، بينهم طفلان، واندلاع حريق في مبنى سكني.

زيلينسكي في لندن: دعم بريطاني ثابت لأوكرانيا

سياسياً، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، وسيؤكد لزيلينسكي دعم بريطانيا "الثابت" لأوكرانيا، بحسب ما أعلنه داونينغ ستريت. وسيجتمع الزعيمان في قاعدة بحرية، وسيتحدثان إلى عسكريين أوكرانيين وبريطانيين يشاركون في تدريب على مكافحة الألغام البحرية، استعداداً لمهام مستقبلية في البحر الأسود، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

ونقل البيان عن بيرنهام قوله إن "المملكة المتحدة متضامنة مع أوكرانيا، ودعمها لها ثابت". وأضاف: "لا ينبغي أن يساور روسيا أي شك في عزمنا، ولن نتراجع حتى نحقق سلاماً عادلاً ودائماً لأوكرانيا". وتُعدّ بريطانيا من أبرز الداعمين لأوكرانيا، ووفّرت لها حوالى 25 مليار جنيه إسترليني (29.2 مليار يورو) منذ بدء الغزو الروسي عام 2022، بينها 16 مليار جنيه إسترليني مساعدات عسكرية. وستعلن الحكومة البريطانية خلال زيارة زيلينسكي، عن مشاركة أوكرانيا في الملكية الفكرية لنظام تشويش إلكتروني بريطاني جديد يُدعى "ستون كلوك"، ويُوصف بأنه قادر على تعقيد مهمة الدفاعات الجوية الروسية في رصد وتحديد أهداف الطائرات المسيّرة.

ستعلن لندن مشاركة أوكرانيا في نظام يُوصف بأنه قادر على تعقيد مهمة الدفاعات الجوية الروسية في رصد وتحديد أهداف الطائرات المسيّرة

وستُمكّن هذه الخطوة كييف من "إنتاج نظام التشويش هذا على نطاق واسع"، بهدف "تعزيز خطوط دفاعها والدفاع عن أوروبا"، في وقت تسعى أوكرانيا للحفاظ على تفوقها التكنولوجي في حرب الطائرات المسيّرة ضد روسيا، بحسب داونينغ ستريت. ومن المقرر أن يُستخدم نظام التشويش هذا أيضاً في الجيل المقبل من القدرات البريطانية، ولا سيما صاروخ كروز منخفض التكلفة الذي سيتم تطويره في إطار مشروع "بريك ستوب". ومنذ فبراير/ شباط 2022، زار زيلينسكي المملكة المتحدة ست مرات، حيث استقبله على التوالي رئيسا الوزراء ريشي سوناك (المحافظ) وكير ستارمر (العمالي) الذي زار أوكرانيا في منتصف يوليو/ تموز قبل مغادرته منصبه.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)