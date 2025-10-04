زيلينسكي: إصابة العشرات بهجوم روسي على محطة للسكك الحديدية في شوستكا

- تعرضت أوكرانيا لهجوم بطائرة روسية من دون طيار استهدف محطة للسكك الحديدية في شوستكا، مما أدى إلى إصابة 30 شخصًا، وسط تصعيد موسكو لضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية. - في روسيا، اندلع حريق في مصفاة نفط كبيرة قرب سانت بطرسبورغ بعد هجوم بطائرة أوكرانية من دون طيار، وهو الهجوم الثاني على المصفاة خلال أسابيع. - دعا رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الحفاظ على سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مطالبًا بإعادة توصيل الكهرباء وتحسين الوضع الأمني.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن العشرات أصيبوا في هجوم "وحشي" شنته طائرة روسية من دون طيار، اليوم السبت، على محطة للسكك الحديدية الأوكرانية، بينما صعّدت موسكو ضرباتها على شبكات سكك الحديد والكهرباء في البلاد قبل الشتاء الرابع منذ غزوها الشامل. وقال زيلينسكي إن 30 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم على شوستكا، وهي مدينة تقع شمال شرق كييف، على بعد حوالي 70 كيلومتراً من الحدود الروسية.

وأضاف في منشور على موقع إكس: "جميع خدمات الطوارئ موجودة بالفعل في موقع الحادث. وبدأت بتقديم مساعدة. جميع المعلومات بشأن المصابين قيد الإعداد". وأعلن الحاكم المحلي أوليه هريهوروف عن اصطدام قطار كان متجهاً إلى كييف. ونشر زيلينسكي والحاكم ما قالا إنها صور من مكان الحادث تظهر عربة ركاب تحترق. وفي مكان آخر، قصفت طائرات من دون طيار وصواريخ روسية شبكة الكهرباء في أوكرانيا، الليلة الماضية، طبقا ًلما أعلنته شركة طاقة أوكرانية، بعد يوم مما وصفه مسؤولون بأكبر هجوم على منشآت الغاز الطبيعي الأوكرانية منذ الغزو الروسي الشامل قبل أكبر من ثلاث سنوات ونصف سنة.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

وفي السياق، ذكرت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا شنت سلسلة من الهجمات بطائرات من دون طيار على البلاد، ليل الجمعة. وأضافت السلطات الأوكرانية أن طائرات مقاتلة من دون طيار حلقت قرب مدينتي دنيبرو وخاركيف. ولم يتضح بعد ما الذي كانت تستهدفه هذه المسيّرات. بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة من دون طيار، نُشرت طائرات مقاتلة روسية أيضاً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أوكرينفورم". وتعرضت مدينة زابوريجيا ومحيطها لهجوم بقنابل موجهة في وقت متأخر من المساء. ولم تتوفر معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو حجم الأضرار.

على المقلب الروسي، اندلع حريق في إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا، بالقرب من مدينة سانت بطرسبورغ شمال غربي روسيا، بعد هجوم جديد بطائرة من دون طيار أوكرانية. ووفق ما قال حاكم لينينغراد ألكسندر دروزدنكو على تطبيق "تليغرام"، تم إخماد الحريق في المنطقة الصناعية بمدينة كيريشي في وقت لاحق. وأسقطت الدفاعات الجوية سبع طائرات مسيّرة، طبقاً لما ذكره دروزدنكو. كما نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للغارات الجوية الليلية.

وكان هذا الهجوم الثاني على المصفاة خلال بضعة أسابيع. وتقع كيريشي على بعد 800 كيلومتر شمال أوكرانيا. وتضم مصفاة كيريشينفتيورجسينتيز، المعروفة أيضاً باسم كينيف، والمملوكة لشركة سورغوت نفط غاز، المرتبطة بالكرملين. ومع قدرة معالجة تبلغ حوالي 20 مليون طن من النفط سنوياً، تُعَدُّ واحدة من أكبر منشآت النفط في روسيا.

إلى ذلك، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي كلّاً من أوكرانيا وروسيا إلى إظهار "الإرادة السياسية" اللازمة للحفاظ على سلامة المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وذلك للسماح بإعادة توصيل خط الكهرباء الخارجي بالمنشأة.

واستولت القوات الروسية على المحطة، وهي الأكبر في أوروبا وفيها مستودع مفاعلات، في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا. وانقطعت الكهرباء عن المنشأة منذ 23 سبتمبر/ أيلول، وهي المرة العاشرة التي ينقطع فيها خط الكهرباء. ولا تنتج المحطة كهرباءَ، ولكن يجرى تبريد الوقود في مفاعلاتها بواسطة مولدات ديزل طارئة. وطالب غروسي مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة بضرورة إعادة تشغيل خط الكهرباء الخارجي.

وقال في بيان: "يؤكد الجانبان استعدادهما لإجراء الإصلاحات اللازمة على جانبي خط المواجهة. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يتحسن الوضع الأمني ​​على الأرض حتى يتمكن الفنيون من أداء عملهم الحيوي من دون تعريض حياتهم للخطر". وأضاف: "أدعو الجانبين إلى اتخاذ ما يلزم لمنع المزيد من التدهور. إنها مسألة إرادة سياسية، وليست مسألة إمكانية ذلك من الناحية الفنية، وهو أمر مؤكد".

ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمساس بالسلامة النووية. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، يوم الخميس، من أن تمارس لعبة خطيرة بشنها ضربات بالقرب من المحطة. واتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا موسكو بتعمّد قطع الوصلة الكهربائية من أجل ربط المحطة بالشبكة الكهربائية الخاصة بها. وقال غروسي في بيانه إن انقطاع التيار الكهربائي الخارجي الأسبوع الماضي عن محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل، موقع أسوأ حادث نووي مدني في العالم عام 1986، استمر 16 ساعة.

(أسوشييتد برس، رويترز)