زيلينسكي: أوكرانيا ستساعد أميركا في مواجهة المسيّرات الإيرانية

- أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن تقديم أوكرانيا المساعدة للولايات المتحدة في مواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى توجيهاته بتوفير الوسائل والخبراء الأوكرانيين اللازمين لذلك. - تمتلك أوكرانيا خبرة كبيرة في التعامل مع الطائرات المسيرة، حيث طورت طائرات اعتراضية فعّالة لمواجهة الهجمات الروسية المتكررة باستخدام هذه الطائرات. - أكد الرئيس الأميركي ترامب استعداده لقبول المساعدة من أي دولة، في ظل استمرار إيران في إطلاق الطائرات المسيرة على أهداف أميركية بعد هجمات أميركية وإسرائيلية ضدها.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

، الخميس إن أوكرانيا ستقدم المساعدة للولايات المتحدة استجابة لطلبها المساعدة في التصدي للطائرات الإيرانية المسيرة في المنطقة، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيقبل المساعدة من أي دولة.

وكتب زيلينسكي باللغة الإنجليزية على إكس "تلقينا طلبا من الولايات المتحدة لتقديم دعم محدد في مجال الحماية من طائرات ‘شاهد‘ في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف "أصدرت تعليمات بتقديم الوسائل اللازمة، وضمان وجود متخصصين أوكرانيين يمكنهم توفير الأمن المطلوب". وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده "تساعد شركاءها الذين يساعدونها في ضمان أمنها وحماية أرواح مواطنيها".

وتمتلك أوكرانيا خبرة واسعة في مواجهة هذه المسيّرات، نظرا لاستخدام روسيا المكثف لمثل هذه الطائرات المسيّرة المصممة أصلا في إيران، ولكنها باتت تُصنّع في روسيا، لقصف الأراضي الأوكرانية. ويُطلق المئات من هذه الطائرات المسيّرة لضرب أوكرانيا كل ليلة تقريبا. وفي ظل هذه الهجمات، طورت أوكرانيا مجموعة كاملة من الطائرات المسيّرة الاعتراضية الرخيصة والفعّالة، والتي تُعدّ من بين الأكثر تطورا في العالم، والقادرة على تدميرها في الجو.

وكان زيلينسكي قد قال إن الولايات المتحدة طلبت دعم أوكرانيا لحماية قواتها في المنطقة من المسيّرات الايرانية، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته للجيش الأوكراني بفعل ذلك.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيقبل المساعدة من أي دولة، وذلك ردا على سؤال بشأن عرض أوكرانيا تقديم الدعم في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية. وقال ترامب في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "بالتأكيد سأقبل أي مساعدة من أي دولة".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه طهران إطلاق الطائرات المسيرة على أهداف أميركية ومصالح حيوية في دول مجاورة، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا واسعا ضد إيران يوم السبت، أسفر عن مقتل المئات بما في ذلك عدد من القادة العسكريين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

(فرانس برس، العربي الجديد)