زيارة نادرة لزعيمة المعارضة في تايوان إلى الصين

- زعيمة المعارضة في تايوان، تشنغ لي وون، تزور الصين لتعزيز العلاقات وسط ضغوط أمريكية لصفقة أسلحة بقيمة 40 مليار دولار، وتسعى للقاء الرئيس الصيني لتعزيز الثقة ومنع الحرب. - تواجه تشنغ انتقادات داخلية لموقفها المؤيد للصين، وتؤكد أن زيارتها تهدف للسلام والاستقرار، بينما تتزامن مع خلافات برلمانية حول إنفاق الدفاع. - تدهورت العلاقات بين الصين وتايوان منذ فوز تساي إنغ وين بالرئاسة، وتأتي زيارة تشنغ قبل قمة ترامب وشي، وسط ضغوط أمريكية لدعم تايوان عسكريًا وتحذيرات من بكين.

وصلت زعيمة المعارضة في تايوان تشنغ لي وون الثلاثاء إلى الصين في رحلة تستغرق ستة أيام، وهي زيارة قليلا ما يقوم بها مسؤول تايواني، هدفها الدعوة إلى توثيق العلاقات مع بكين، وذلك قبل أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن تشنغ لي وون رئيسة حزب كوميتانغ وصلت إلى مطار في شنغهاي الثلاثاء، وهي أول رئيسة للحزب تزور الصين منذ عقد.

وتأتي زيارتها فيما تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على المشرعين المعارضين في تايوان للموافقة على صفقة بيع أسلحة أميركية إلى تايوان بقيمة تقارب 40 مليار دولار. وبحسب العديد من المسؤولين والخبراء التايوانيين، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ يريد استغلال هذه الزيارة لتعزيز موقفه ومنع المزيد من مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان. وتعد واشنطن، باعتبارها الضامن الرئيسي لأمن الجزيرة، أكبر مورد للأسلحة لتايبيه، وهو أمر يثير غضب بكين.

وقبل مغادرتها إلى شنغهاي، قالت تشنغ في مؤتمر صحافي في مقر حزب كومينتانغ في تايبيه إن تايوان "يجب أن تفعل كل ما في وسعها لمنع اندلاع حرب". وأضافت "يجب على الجانبين تعزيز حسن النية وتعميق الثقة المتبادلة"، معتبرة أن "الحفاظ على السلام يعني الحفاظ على تايوان". وأصرت تشنغ على لقاء شي خلال هذه الرحلة، قبل أن تتوجّه إلى الولايات المتحدة. ويدعم حزب كومينتانغ بناء علاقات أوثق مع الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وهددت باستخدام القوة لضمها إذا لزم الأمر.

لكن تشنغ التي حظي صعودها غير المتوقع إلى قمة حزب كومينتانغ والتي تلقّت رسالة تهنئة من شي في أكتوبر/تشرين الأول بعد فوزها بالمنصب، اتُهمت من المنتقدين بمن فيهم داخل الحزب، بأنها مؤيدة للصين أكثر من اللازم. وقبل الرحلة، حذّرت أعلى هيئة سياسية في تايوان معنية بشؤون الصين من أن بكين ستحاول "قطع مشتريات تايوان العسكرية من الولايات المتحدة والتعاون مع دول أخرى"، وهو ما ينفيه حزب كومينتانغ.

وقالت تشنغ الأسبوع الماضي "هذه الرحلة مخصصة بالكامل للسلام والاستقرار عبر المضيق، ولا علاقة لها بشراء الأسلحة أو قضايا أخرى". وتصاعد الخلاف بين المشرعين التايوانيين بشأن خطة الحكومة لإنفاق 1,25 تريليون دولار تايواني (39 مليار دولار أميركي) على الدفاع، والتي ما زالت عالقة منذ أشهر في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وستمضي تشنغ ستة أيام في الصين حيث ستزور شنغهاي ونانجينغ وبكين حيث تأمل في لقاء شي. ورغم أن أعضاء حزب كومينتانغ يسافرون بانتظام إلى الصين لإجراء تبادلات مع المسؤولين، كان هونغ هسيو تشو آخر رئيس له يزور بكين في العام 2016.

ضغوط أميركية

قطعت الصين الاتصالات رفيعة المستوى مع تايوان في ذلك العام بعد فوز تساي إنغ وين، من الحزب الديمقراطي التقدمي، بالرئاسة ورفضها مطالبات بكين بشأن الجزيرة. وتدهورت العلاقات بين الجانبين منذ ذلك الحين، مع تكثيف الصين الضغط العسكري عبر إرسال طائرات مقاتلة وسفن حربية بشكل شبه يومي إلى مناطق قرب تايوان وإجراء مناورات عسكرية منتظمة واسعة النطاق.

وتأتي زيارة تشنغ للصين قبل شهر من الموعد المقرر لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين لحضور قمة مع شي جين بينغ. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة على المشرعين المعارضين في تايوان لدعم مقترح لشراء أسلحة دفاعية، بما فيها أسلحة أميركية، لردع أي هجوم صيني. وانتقدت تشنغ مقترح الحكومة بشدة، قائلة إن "تايوان ليست صرافا آليا" ودعمت بدلا من ذلك خطة لحزب كومينتانغ لتخصيص مبلغ أقل (12 مليار دولار) لشراء أسلحة أميركية.

لكنها تواجه انقسامات متزايدة داخل حزبها بشأن طريقة مواجهة التهديدات العسكرية الصينية، فيما يضغط كبار الشخصيات الأكثر اعتدالا في الحزب من أجل ميزانية أعلى بكثير.

وبينما لا تقيم واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبيه، إلا أنها الداعم الأهم لها وأكبر مزوّد لها بالأسلحة. ووافقت الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار. وهناك صفقات أخرى قيد الإعداد، لكنْ ثمة شكوك حول إمكان إتمامها بعد تحذير شي لترامب من إرسال أسلحة إلى تايوان. وأصرت تشنغ على أنها تدعم امتلاك تايوان لدفاع قوي، لكنها قالت إن الجزيرة ليست مضطرة للاختيار بين بكين وواشنطن.

(فرانس برس)