زيارة مفاجئة لقائد القوات الأميركية في أميركا اللاتينية لفنزويلا

قام قائد القوات الأميركية في أميركا اللاتينية الجنرال فرنسيس دونوفان ومسؤول كبير في البنتاغون بزيارة مفاجئة لفنزويلا أمس الأربعاء. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن دونوفان وجوزيف هيومير المسؤول عن سياسة البنتاغون تجاه الأميركتين التقيا كبار المسؤولين الفنزويليين. من جانبها، ذكرت وكالة فرانس برس أن دونوفان التقى الرئيسة الانتقالية لفنزويلا ديلسي رودريغيز وأعضاء حكومتها في كاراكاس خلال الزيارة التي استغرقت عدة ساعات.

من جهته، قال المكتب الصحافي لرودريغيز إن الجنرال فرانسيس دونوفان التقى وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو. وجاء مكتب رودريغيز في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اتفق البلدان خلال هذا الاجتماع على العمل على وضع جدول أعمال للتعاون الثنائي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في منطقتنا، والإرهاب، والهجرة". واعتبر أن "الاجتماع يؤكد مجدداً أن الدبلوماسية يجب أن تكون هي آلية حل الخلافات ومعالجة القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي، التي تهم جميع الأطراف".

وفي انتهاك للقانون الدولي، شن الجيش الأميركي في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي هجوماً على فنزويلا، أدى إلى قتلى وخطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقاً أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني. فيما تولت رودريغيز، نائبة مادورو، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.

(رويترز، فرانس برس، الأناضول)