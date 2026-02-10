زيارة مرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى الجزائر

- يعتزم البابا لاوون الرابع عشر زيارة الجزائر لتعزيز علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الجزائر والفاتيكان، بعد دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. - الزيارة المرتقبة ستسلط الضوء على القديس أوغسطينوس، الذي يعتبر مرجعاً فكرياً وروحياً للبابا، وستساهم في تعزيز الحوار بين العالمين المسيحي والإسلامي. - الجزائر تراهن على هذه الزيارة لتعزيز موقفها في مسائل التسامح الديني والتعايش بين الأديان، خاصة مع التحضيرات للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للكاردينال لافيجري.

كشف سفير الفاتيكان في الجزائر خافيير هيريرا كورونا أن البابا لاوون الرابع عشر يعتزم زيارة الجزائر في الفترة المقبلة، بعد دعوة كان وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى البابا قبل أشهر. وقال السفير الجديد للفاتيكان في تصريح صحافي عقب تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس تبون، إن "الزيارة المرتقبة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى الجزائر ستساهم في تعزيز علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الجزائر وحاضرة الفاتيكان"، وستكون الأولى من نوعها لبابا إلى الجزائر منذ استقلال البلاد.

ولم يكشف سفير الفاتيكان عن موعد محدد لهذه الزيارة، لكنه أكد أن من شأن الزيارة "تعزيز روابط الصداقة والاحترام المتبادل القائم بين بلدينا"، مشيدا في الوقت نفسه "بعمق العلاقات بين الجزائر والكرسي الرسولي القائمة منذ أزيد من 50 عاما".

وكان البابا قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده على متن الطائرة خلال رحلة عودته من زيارته إلى لبنان، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن زيارته المقبلة ستكون إلى دولة أفريقية. وقال "أتمنى التوجه إلى الجزائر لزيارة أماكن حياة القديس أوغسطينوس، وأيضا لمواصلة موضوع الحوار وبناء جسور بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي، وشخصية القديس أوغسطينوس تساعد كثيرا بما هي جسر لأنه يحظى في الجزائر باحترام كبير بوصفه ابنا لهذه الأرض".

ويعتبر البابا لاوون الرابع عشر، أن القديس الجزائري أوغسطينوس، يمثل مرجعه الفكري والروحي، وفقا لما أعلنه في خطاب تنصيبه بابا الفاتيكان، وأعرب حينها رغبته في زيارة المنطقة التي عاش فيها. وتعد الجزائر، مسقط رأس القديس أوغسطينوس، الذي عاش في منطقة سوق أهراس شرقي الجزائر ويعد أحد أعظم أعمدة الفكر المسيحي.

وفي 24 يوليو/ تموز 2025، كان البابا قد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الفاتيكان، على هامش زيارة الأخير إلى إيطاليا، حيث جرت مناقشة العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي والجزائر، كما تم التطرق إلى مشروع الزيارة. وتراهن الجزائر على هذه الزيارة الدينية، لتعزيز موقفها في علاقتها بمسائل التسامح الديني، والتعايش بين الأديان، بعد فترة من الانتقادات التي توجه لها في الغرب، بشأن التضييق على الحريات الدينية.

ويرجح أن تتم الزيارة المرتقبة للبابا إلى الجزائر، مع إقامة أسقفية الجزائر احتفالية يجري التحضير لها، بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لولادة الكاردينال لافيجري، مؤسس الآباء البيض في الجزائر، وفقا لما كشفه قبل فترة رئيس أساقفة الجزائر جان بول فيسكو، ولإحياء ذكرى مقتل تسعة عشر شخصا من أعضاء الكنيسة في الجزائر خلال الأزمة الأمنية الدامية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات.