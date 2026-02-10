زيارة لاريجاني لمسقط وضبابية المشهد

- توجه علي لاريجاني إلى سلطنة عُمان لإجراء محادثات مع السلطان هيثم بن طارق، في سياق المفاوضات الإيرانية-الأميركية في مسقط، حيث يُعتقد أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحاً لإيران. - رغم تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأن المحادثات تمثل "خطوة إلى الأمام"، إلا أن الأجواء ما زالت ضبابية مع استمرار العقوبات، وإيران تؤكد أن المفاوضات تقتصر على الملف النووي دون تراجع في مواقفها. - تبرز احتمالات وجود مسارات تفاوضية غير نووية، مع استعداد إيراني لتقديم امتيازات اقتصادية، وسط ترقب لنتائج زيارة لاريجاني إلى عمان وزيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن.

توجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عُمان، حيث أجرى مباحثات مع سلطان البلاد هيثم بن طارق، في زيارة يبدو أنها على صلة مباشرة بالمحادثات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، في مسقط.

وعادةً ما يلتقي السلطان هيثم بن طارق بقادة الدول، وغالباً ما يتحفظ عن عقد لقاءات مع مسؤولين من مستويات أخرى، غير أنه أجرى محادثات مطولة مع لاريجاني استمرّت نحو ثلاث ساعات. ويُعد ذلك أمراً غير مألوف، ويشكل مؤشراً إلى أهمية مضمون هذا اللقاء، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الساعات الثلاث قد خُصصت حصراً لحوار ثنائي مباشر. تقدير كاتب هذا المقال أن الطرف الأميركي طرح اقتراحاً أو طلباً ما على الجانب الإيراني، وأن استمرار مسار المفاوضات قد يكون مرهوناً بطبيعة الرد الذي ستقدمه طهران على ذلك. ومع ذلك، لا تزال طبيعة هذا الطلب المحتمل ومجاله غير معروفين حتى الآن.

وتأتي زيارة لاريجاني إلى مسقط في وقت كان فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن المباحثات مع طهران ستُستأنف مطلع هذا الأسبوع، غير أنه حتى اللحظة لا توجد مؤشرات إلى انطلاق جولة جديدة من المفاوضات، ليثار سؤال عما إذا كانت زيارة لاريجاني تندرج في إطار ما أشار إليه ترامب أم لا. وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح، أمس، بأنّ بلاده "قلقة" إزاء مستقبل إيران، كما أجرى قبل يومين اتصالاً هاتفياً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، وأشار أيضاً إلى وجود تواصل دائم بين موسكو وطهران. وبناءً على ذلك، يبرز تساؤل حول طبيعة الصلة بين الاتصال الهاتفي الذي جرى بين لافروف والبوسعيدي، وزيارة لاريجاني إلى موسكو الأسبوع الماضي، ثم إلى مسقط اليوم، الأمر الذي يكشف عن دور روسي مهم في مسار المفاوضات الإيرانية–الأميركية.

ورغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وصف محادثات مسقط بأنها "خطوة إلى الأمام" و"فرصة مهمة" لحل الملف النووي، واعتبرها ترامب "جيدة جداً"، وتحدثت بعض وسائل الإعلام والمسؤولين الإيرانيين عن ظهور "مستوى من الجدية وحسن النية" لدى الطرف الأميركي، إلا أنّ أجواء المفاوضات ما زالت شديدة الضبابية، وسط سجال واسع بشأن نتائج المحادثات الأخيرة، وازدهار سوق التكهنات وتداول ما يمكن وصفه بـ"معلومات مضللة". ويأتي هذا التفاؤل النسبي من الجانب الإيراني، الممتزج بحذر نابع من تجربة السنوات السابقة وتصريحات ترامب، في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات عملية إلى حدوث "انفراجة فعلية". بل على العكس، لم يتراجع منسوب التهديد والضغط الأميركي، إذ تتواصل العقوبات، ويتزايد التحشيد العسكري في المنطقة، كما جرى توقيع أمر تنفيذي بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% بعد ساعات فقط من انتهاء محادثات الجمعة.

وقد يُقال إن هذه الضغوط تمثل أدوات ضغط أميركية لدفع المفاوضات نحو اتفاق، وربما تحمل هذه الفرضية قدراً من الصحة، غير أن ما يُعلن رسمياً لا يعكس، حتى الآن، مؤشرات ملموسة تؤكد هذا التفاؤل النسبي. وفي هذا السياق، تؤكد إيران أن جدول أعمال المفاوضات يقتصر حصراً على الملف النووي، وهو ما أقرّه ترامب أيضاً، إلا أن مواقف المسؤولين الإيرانيين الأخيرة لا توحي بأي تراجع في هذا الملف، سواء في ما يتعلق برفض وقف تخصيب اليورانيوم أو مسألة إخراج المخزونات النووية من البلاد.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يوم أمس، أن إخراج هذه المخزونات لم يُطرح أساساً خلال المفاوضات. وهنا يبرز تساؤل جوهري: إذا كان جدول الأعمال محصوراً بالملف النووي، ولم تُطرح مسألة المخزونات بوصفها نقطة محورية للطرف الأميركي، فما الذي دار فعلياً في محادثات الجمعة؟ وهل لم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة الخوض في تفاصيل الملف النووي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يُشر، في الوقت نفسه، إلى عدم طرح مسألة وقف التخصيب؟

إذاً، هل، كما قال بعض مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية، انحصرت المفاوضات في بحث العناوين العامة وتقييم جدية الطرفين وبناء الثقة المتبادلة؟ وفي هذه الحال، هل يستطيع ترامب، الذي لا يملك ترف الإبقاء على حاملاته العسكرية في المنطقة لفترة طويلة بسبب الكلفة العالية، تحمل مسار تفاوضي بطيء وممتد؟ ولو كان الأمر كذلك، لكان من المفترض ألا يربط استمرار المفاوضات بقرارات العاصمتين، وأن يتم تحديد موعد ومكان الجولة التالية خلال محادثات الجمعة نفسها. غير أن ذلك لم يحدث، كما أن من المستبعد أن يكون ترامب غير مستعجل.

ومع إعلان حصر جدول الأعمال بالملف النووي، وتأكيد طهران أن مسألة إخراج مخزونات اليورانيوم لم تطرح، يبرز احتمال أن يكون المفاوضون الأميركيون قد طلبوا من إيران تحديد سقف التنازلات الممكنة في هذا الملف، ليُبنى على أساسه قرار واشنطن بشأن مواصلة المفاوضات أو وقفها. كما لا يمكن استبعاد احتمال وجود مسارات تفاوضية غير نووية، وإن لم تكن مرتبطة بالملف الصاروخي، إذ تتحدث مصادر عن استعداد إيراني لتقديم "امتيازات أو إغراءات اقتصادية" لإنزال واشنطن عن شجرة التصعيد، بهدف إبعاد شبح المواجهة العسكرية وتسهيل استمرار المفاوضات.

وبصورة عامة، وبغض النظر عن مدى تطابق التصريحات العلنية مع ما يجري فعلياً داخل غرف التفاوض، فإن هذا القدر من الليونة الظاهرية في موقف ترامب يثير كثيراً من الشكوك، ويعزز فرضية أن تكون أقرب إلى مناورة أو عملية خداع منها إلى توجه جاد نحو اتفاق متوازن. وفي هذا السياق، تترقب الأوساط السياسية نتائج زيارة لاريجاني إلى عمان، وكذلك زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن. ورغم أن المشهد التفاوضي الراهن يتسم بتناقضات حادة وضبابية عالية، فإن ملامح احتمال اندلاع مواجهة كبرى لا تبدو، في المقابل، غامضة بالقدر ذاته.