زيادة لافتة بموازنة الدفاع في المغرب

- خصص المغرب 157 مليار درهم لموازنة الدفاع لعام 2026، بزيادة 17% عن العام السابق، لتعزيز القدرات العسكرية والأمنية، مع التركيز على اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة وتطوير الصناعة الدفاعية. - بلغ الإنفاق الدفاعي المغربي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجه استراتيجي لتنويع مصادر السلاح وشركاء عسكريين عالميًا، مثل الصين وتركيا والهند والبرازيل وباكستان. - شهدت السياسة الدفاعية المغربية تحولًا نحو بناء صناعة عسكرية وطنية، مع التركيز على تصنيع الأسلحة محليًا وخفض تكاليف الصيانة.

خصص المغرب 157 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار أميركي) لموازنة الدفاع، في زيادة لافتة بلغت 17% عن العام الماضي، بحسب ما كشفه مشروع الموازنة المالية للعام المقبل الذي ينتظر عرضه من جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الاثنين، أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي).

وفي مؤشر على أن حجم الإنفاق المغربي في مجال الدفاع لا يسير نحو الانخفاض، حدد مشروع القانون في مادته رقم 35 مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في أكثر من 157 مليار درهم برسم عام 2026، ضمن مخصصات "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية".

وتمثل موازنة القوات المسلحة الملكية المغربية زيادة قدرها 17.77% مقارنة بموازنة العام الماضي، التي كانت قد بلغت 13 مليار دولار. وتعكس هذه القفزة في المخصصات المالية التزام الدولة بتعزيز القدرات العسكرية والأمنية للمملكة، حيث بلغت الزيادة الصافية في الالتزامات المسبقة لهذا الحساب 23,718,000,000 درهم (أكثر من 23.7 مليار درهم).

ولم يكن تحرك المغرب لتعزيز ترسانته العسكرية معطى جديدا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن اللافت هو الاستمرار في المحافظة على الحجم المتزايد لمخصصات الإنفاق العسكري المغربي خلال السنوات الست الماضية، إذ شهدت موازنة الدفاع الوطني ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2019، إذ ارتفعت من 96.7 مليار درهم (أكثر من تسعة مليارات دولار) في ذلك الوقت إلى 115.5 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار) في 2022، ثم 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في 2023، و124.7 مليار درهم (أكثر من 12 مليار دولار) في 2024، إلى 133 مليار درهم في 2025، وصولا إلى 157 مليار درهم في 2026.

وكان تقرير عن "التوازن العسكري 2025" أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في مارس/آذار الماضي، قد كشف عن ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الدفاعي المغربي، إذ بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما "يعكس توجها استراتيجيا نحو تعزيز القدرات العسكرية وسط محيط إقليمي مضطرب"، وفق التقرير.

ويأتي ذلك، في وقت يمضي المغرب قدما في خيار تنويع مصادر السلاح وشركائه العسكريين عبر العالم، لإنجاح مشروع الصناعة الدفاعية الوطنية لمواجهة التهديدات. وعمليا، لم يعد المغرب يعتمد السلاح الغربي بشكل رئيسي، بل يراهن على الصيني والتركي والهندي والبرازيلي والباكستاني كوجهات في مجال الصفقات والتكوين ومحاولة التصنيع، بالنظر إلى عدم فرض تلك الدول شروطاً في الصفقات، عكس الأميركية، بالإضافة إلى الأسعار التي تبقى في المتناول، وأخيرا استعداد هذه الدول للمساهمة في الصناعة العسكرية المغربية. كما كان لافتا إبرام المغرب العديد من الاتفاقيات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات، والمركبات الصناعية من دول أوروبية وروسيا والصين والهند، بهدف صناعة وتطوير بعض الأسلحة.

وخلال السنوات الماضية، توالت إشارات كثيرة لتكشف عن تحول نوعي في السياسة الدفاعية والأمنية المغربية، من خلال السعي نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنه من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة. ويرى مراقبون أن التهديدات للأمن القومي للمغرب، من جراء الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبي الصحراء، دفعته إلى "تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح حفاظا على نوع من الاستقلالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض تكلفة الصيانة بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية".