زوارق مسلحة تحاول اعتراض سفينة في مضيق هرمز

- حاولت مجموعة من الزوارق المسلحة اعتراض سفينة شمال سلطنة عُمان، حيث تجاهلت السفينة التحذيرات اللاسلكية وواصلت مسارها في مضيق هرمز، الذي يُعتبر ممراً استراتيجياً يربط الدول المنتجة للنفط بالأسواق العالمية. - يأتي الحادث في ظل توترات إقليمية، مع تلويح أميركي بهجوم على إيران، بينما تتكثف الجهود الدبلوماسية لتعزيز الحوار الإقليمي. - كشفت مصادر إيرانية عن مبادرة لعقد مفاوضات مع الولايات المتحدة ودول عربية وإسلامية لتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من الزوارق المسلحة حاولت اعتراض سفينة على بُعد 16 ميلاً بحرياً شمال سلطنة عُمان. وأفادت الهيئة بأنها تُجري تحقيقاً في الواقعة التي حدثت ضمن نظام فصل حركة المرور في مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة أن عدداً من الزوارق الصغيرة المسلحة حاول إرسال تحذيرات للسفينة عبر جهاز اللاسلكي، إلا أن السفينة تجاهلت التحذيرات وواصلت مسارها المخطط له.

ومضيق هرمز من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، ويمر عبره نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية، ما يجعله نقطة استراتيجية في أسواق الطاقة العالمية. ويقع المضيق بين الخليج العربي وخليج عمان، ويبلغ طوله نحو 100 ميل (161 كيلومتراً) وعرضه 21 ميلاً في أضيق نقطة، وحوالى 39 كيلومتراً في أوسعها، ويُعتبر ممراً استراتيجياً يربط الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية.

ويأتي الحادث على وقع توترات تشهدها المنطقة، في ظل تلويح أميركي بهجوم جديد على إيران، في وقت تتكثف فيه الدبلوماسية إقليمياً للدفع نحو الدبلوماسية والحوار. وكشفت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن أن التوجه نحو عقد المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة بحضور دول عربية وإسلامية جاء بـ"مبادرة إيرانية بغية تشكيل منطقة قوية". وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد" أن هذه المبادرة تندرج ضمن "استراتيجية الجوار"، وتهدف إلى تحويل المفاوضات إلى فرصة إقليمية لتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

(رويترز، العربي الجديد)