مع سعي معارضيه إلى التشكيك في قدرته على تنفيذ برنامجه الانتخابي، وجّه زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، رسائل عدة للمترددين والمشككين الذين لم يحسموا قرارهم بعد قبل أيام من انتخابات تشهد منافسة محتدمة، وقد تفرز أول مسلم يتولى منصب عمدة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وردّ ممداني على شائعات أطلقت حوله، قائلاً في مقابلة أجراها معه الإعلامي جون ستيورات في برنامج "ذا ديلي شو" هذا الأسبوع: "لن ألزم الجميع بتناول الطعام الحلال. لن ألغي تجريم الجنح. لن أقوم بخفض تمويل الشرطة"، كما أكد بعض الأفكار التي طرحها، وأنه "سيسعى لتجميد أسعار إيجار السكن، وسيتيح الحافلات مجاناً، وسيوفر رعاية شاملة للأطفال".

Zohran Mamdani got a standing ovation on The Daily Show with Jon Stewart.



وشبّه جون ستيورات ترشّح ممداني بـ"لحظة جاكي روبنسون"، وذلك في إشارة إلى لاعب الكرة البيسبول الشهير الذي كسر حاجز الفصل العنصري وأصبح أول شخص أسود يلعب في الدوريات الكبرى عندما ظهر مع فريقه عام 1947، وكان له دور فعال في إنهاء الفصل العنصري في لعبة البيسبول. كما أشار ستيوارت، الذي أعلن سابقاً عن دعمه لممداني، بأنه "يمثل مجتمعات لم يجر تمثيلها في نيويورك. مسلم، شاب، تقدمي، اشتراكي، ديمقراطي". وقال له "من الواضح أنك الآن في موقع الصدارة، أستطيع أن أؤكد ذلك لأنهم هاجموك كما فعلوا في ذكرى 11 سبتمبر".

زهران ممداني في مواجهة كومو وسليوا

وتجري الانتخابات في مدينة نيويورك في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويتنافس فيها ممداني الذي فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وأندرو كومو المرشح الديمقراطي الذي خسر الانتخابات التمهيدية وقرر الترشح مستقلاً، ومرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليوا. وفي حال فوز ممداني سيكون أول مسلم يتولى منصب عمدة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وتلقى هذه الانتخابات اهتماماً كبيراً من قبل الأوساط السياسية والمجتمع عموماً، تزامناً مع الاتهامات العنصرية التي تُوجه لممداني. وعبّر ستيوارت عن دهشته من تجاهل المؤسسة الديمقراطية حملة ممداني الانتخابية، باستثناء حصوله على تأييد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز الجمعة الماضي. ووصف ستيورات ساخراً هذا التأييد المتأخر قبل أيام قليلة من الانتخابات بأنه "شجاع"، وسأل ضيفه "هل يزعجك هذا؟"، فرد ممداني بأن حملته أظهرت أن الأيام التي تحدد فيها تأييدات قيادات الحزبيين نتائج الانتخابات قد ولّت، وأن "الناس هم من يبنون حملتهم الانتخابية".

وافتخر ممداني بمشاركة أكثر من 90 ألف متطوع في حملته، وتواصلهم مع سكان المدينة لشرح برنامجه الانتخابي. وقال إنه يقدر تأييد زعيم الأقلية الديمقراطية، وحديثه عن تقديم الخدمات للجمهور المشترك. وكان جيفريز قد عبر في بيان، الجمعة الماضي، عن دعمه السياسي الكامل لممداني. وقال: "ركز ممداني على معالجة أزمة القدرة على تحمل التكلفة بالمدينة، والتزم صراحة بأن يكون عمدة لجميع السكان، بمن فيهم من لا يدعمون ترشيحه"، مضيفاً أنه "في ظل هذه الظروف يقع على عاتقنا التزام واضح بالتصدي للكوارث التي يلحقها التطرف الجمهوري بالشعب الأميركي".