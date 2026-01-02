زهران ممداني… حقبة جديدة في تاريخ نيويورك

- شهدت نيويورك حفل تنصيب تاريخي لعمدة المدينة الجديد، زهران ممداني، بحضور شخصيات بارزة مثل السيناتور بيرني ساندرز، وتنوع الحضور يعكس تنوع المدينة. - أكد ممداني التزامه بتحسين حياة الطبقة العاملة والمتوسطة عبر خفض تكلفة المعيشة وتحسين التعليم وتوفير خدمات مجانية، مع رؤية جريئة لتحسين حياة الجميع. - شدد ممداني على أن إدارته ستكون مسؤولة أمام جميع سكان نيويورك، ملتزمًا بمبادئه الاشتراكية الديمقراطية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

تجمع الآلاف أمام مبنى بلدية نيويورك، الخميس، لحضور حفل تنصيب عمدة المدينة زهران ممداني، متحدّين البرد القارس، إذ لم تثنِ درجات الحرارة التي انخفضت إلى سبع تحت الصفر الحشود عن الوقوف في طوابير امتدت لساعة أو ساعتين للدخول إلى الساحة التي شهدت مراسم التنصيب وأداء اليمين الدستورية.

وكان ممداني قد أدّى اليمين الدستورية مرتين: الأولى بعد منتصف الليل أمام المدعية العامة لولاية نيويورك، لاتيشا جيمس في محطة مترو تاريخية تحت مبنى البلدية (خارج الخدمة لكنها كانت واحدة من بين 28 محطة مترو أنفاق أصلية في المدينة عند افتتاح وتشغيل المترو عام 1904). واقتصر الحضور على عائلته ومقربين. وأدى ممداني اليمين الأولى واضعا يده على مصحف لجده وآخر صغير يعود للقرن الثامن عشر أو أوائل القرن التاسع عشر للرمز إلى تاريخ المسلمين في مدينة نيويورك والولايات المتحدة عموما وتنوع المدينة ومجتمعاتها. أما قسم اليمين الدستورية الثانية، فكان أمام مبنى البلدية وأداه أمام السيناتور الديمقراطي الاشتراكي بيرني ساندرز، واضعا يده على مصحفين واحد لجده والثاني لجدته.

وما أن تم الإعلان عن نية ممداني أن يؤدي اليمين بوضع يده على المصحف بدأ التحريض ضده، كما حدث أثناء حملته الانتخابية. لكن ممداني، كما قال سابقاً، لن يعتذر أو يعيش في الظل لمجرد كونه مسلما. وفي حفل تنصيبه الذي استمر لأكثر من ساعتين، تحدث عدد من الشخصيات المؤثرة والمهمة في الحياة السياسية للبلاد ، كالسيناتور ساندرز وعضو الكونغرس، ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز. كما ألقى خالد لطيف، إمام المركز الإسلامي في نيويورك، كلمة ورافقه على المنصة عدد من نساء ورجال دين يمثلون مختلف الشرائح في نيويورك (المسيحية واليهودية والهندوسية). وتضمن الحفل فقرات موسيقى وشعر.

وكانت الأجواء حماسية ودافئة على الرغم من البرد القارس والرياح. وكان الجمهور الحاضر متنوعا يمثل نيويورك ومتعطشا للتغيير الذي وعد به ممداني. واستهل ممداني خطابه للحضور بعد أداء اليمين قائلا "اليوم تبدأ حقبة جديدة". ولم يفت العمدة الشاب (34 عاما) والمعروف بسرعة البديهة والحنكة الإشارة إلى وقوف الآلاف في البرد الشديد لحضور تنصيبه حين قال "أقف إلى جانبكم، عشرات الآلاف الذين تجمعوا هنا في مانهاتن السفلى، مستمدين الدفء من لهيب الأمل المتجدد في مواجهة برد شهر يناير".

ولم ينس ممداني لفت الانتباه إلى الأغلبية العظمى التي تشاهد حفل التنصيب عبر شاشات التلفاز أو أجهزتهم المحمولة أو في الراديو،مركزا، كما في حملته الانتخابية، على الطبقة العاملة. وقال ممداني "أقف كذلك إلى جانب عدد لا يحصى من سكان نيويورك الذين يشاهدون من مطابخ ضيقة في فلاشينغ ومحلات الحلاقة في إيست نيويورك، ومن الهواتف المحمولة الموضوعة على لوحات قيادة سيارات الأجرة المتوقفة في مطار لاغوارديا، ومن المستشفيات في موت هافن والمكتبات في إل باريو التي عانت طويلاً من الإهمال".

كما خاطب ممداني أولئك الذين لم ينتخبوه، قائلا "أقف إلى جانب أكثر من مليون من سكان نيويورك الذين انتخبوني قبل ما يقرب من شهرين، وأقف بنفس القدر من الثبات إلى جانب أولئك الذين لم يصوتوا لي. أعلم أن هناك من ينظر إلى هذه الإدارة بريبة أو ازدراء، أو من يرى أن السياسة قد فسدت بشكل لا رجعة فيه. وبينما لا شيء يُغير الآراء سوى الأفعال، هذا ما أعدكم به: إذا كنتَم من سكان نيويورك، فأنا عمدتكم، بغض النظر عما إذا كنا نتفق أم لا، سأحميكم، وسأحتفل معكم، وسأحزن معكم، ولن أتخلى عنكم أبدًا، ولو للحظة واحدة".

وكان اللافت في خطابه عودته للتأكيد على أنه لا يريد خفض سقف التوقعات فالوعود التي قطعها في حملته الانتخابية لم تكن مجرد وعود لانتخابه بل ينوي العمل على تطبيقها. وقال مخاطباً الآلاف "عند كتابة هذه الكلمة، قيل لي إن هذه هي الفرصة المناسبة لإعادة ضبط التوقعات، وأنه ينبغي عليّ استغلالها لتشجيع سكان نيويورك على الاكتفاء بالقليل وتوقع ما هو أقل، لكنني لن أفعل ذلك. التوقع الوحيد الذي أسعى إلى تغييره هو توقعاتنا المتواضعة". وأضاف "ابتداءً من اليوم، سنحكم المدينة برؤية واسعة وجرأة. قد لا ننجح دائمًا، لكن لن يُقال عنا أبدًا إننا افتقرنا إلى شجاعة المحاولة... لن يتردد مجلس المدينة بعد الآن في استخدام سلطته لتحسين حياة سكان نيويورك".

وبنى ممداني حملته الانتخابية على عدد من الوعود أبرزها خفض تكلفة المعيشة حيث إن المدينة واحدة من أغلى المدن في الولايات المتحدة، كما أن الفروقات فاحشة بين الطبقة الغنية فيها والفقيرة. كما وعد بتحسين مستوى التعليم العام وتوفير حضانة أطفال مجانا وخطوط باصات مجانية، وبناء مشاريع تخدم الطبقة العاملة والمتوسطة. وجاء فوز ممداني بسبب الدعم الشعبي الذي تمكن من حشده حيث عمل في حملته جيش من المتطوعين وصل إلى تسعة آلاف شخص. وتمكن بمساعدتهم من محاربة الأغنياء الذين حشدوا أموالهم لمحاربة حملته فانتصر على أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك السابق وسليل أسرة سياسية معروفة، إذ كان والده حاكماً لولاية نيويورك في التسعينيات، بالإضافة إلى انتصاره على عمدة نيويورك السابق أريك آدامز.

وخاطب الحضور قائلا "بينما نبدأ هذا العمل، دعونا نقدّم إجابة جديدة عن السؤال الذي يُطرح على كل جيل: لمن تعود نيويورك؟ لمدة طويلة من تاريخنا، كانت الإجابة من بلدية المدينة بسيطة: إنها ملك للأثرياء وأصحاب النفوذ(...) وقد عانى العمال من عواقب ذلك: قاعات دراسية مكتظة ومجمعات سكنية عامة بمصاعد معطلة، طرقا مليئة بالحفر وحافلات تتأخر نصف ساعة، أو أكثر، أجورا لا ترتفع وشركات تستغل المستهلكين والموظفين على حد سواء".

وختم ممداني بالتأكيد على أن إدارته ستحاسب وستكون مسؤولة أمام "كافة سكان نيويورك، لا أمام أي ملياردير أو قلة من الأثرياء الذين يظنون أن بإمكانهم شراء ديمقراطيتنا. سنحكم بكل ثقة ودون تردد، ولن نعتذر عما نؤمن به. لقد انتُخبتُ اشتراكي ديمقراطي، وسأحكم بصفتي اشتراكيًا ديمقراطيًا. لن أتخلى عن مبادئي خوفًا من أن يُنظر إليّ على أنني متطرف. وكما قال (بيرني ساندرز) السيناتور العظيم من ولاية فيرمونت ذات مرة: "إن النظام المتطرف حقًا هو النظام الذي يمنح الكثير للقليل ويحرم الكثيرين من ضروريات الحياة الأساسية".