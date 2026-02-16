زعيم كوريا الشمالية يفتتح حيا سكنيا لعائلات الجنود القتلى

- حضر كيم جونغ أون افتتاح حي سكني جديد في بيونغ يانغ مخصص لعائلات الجنود القتلى، مشيرًا إلى أن المشروع يرمز إلى "روح وتضحية" الجنود ويهدف إلى دعم العائلات المكلومة. - أرسلت كوريا الشمالية 14 ألف جندي لدعم روسيا في أوكرانيا، حيث قُتل أكثر من ستة آلاف منهم، وأقامت مراسم لتكريمهم، بما في ذلك تدشين مجمع تذكاري جديد. - تستعد كوريا الشمالية لعقد مؤتمر مهم للحزب الحاكم لرسم سياسات جديدة، مع التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية والنووية للبلاد.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي) أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر حفل افتتاح حي سكني جديد في بيونغ يانغ مخصص لعائلات الجنود الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية الخارجية. وفي كلمة له، قال كيم إن الحي الجديد يرمز إلى "روح وتضحية" الجنود القتلى، مضيفاً أن هذه المنازل تهدف إلى مساعدة العائلات المكلومة على "الاعتزاز بأبنائهم وأزواجهم والعيش بسعادة".

وذكر كيم أنه أمر بسرعة إنهاء المشروع "حتى ولو قبل يوم واحد" من الموعد المقرر على أمل أن يجلب ذلك "بعض الراحة" لعائلات الجنود. وبموجب اتفاق دفاع مشترك مع روسيا، أرسلت كوريا الشمالية في 2024 نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. وقالت مصادر من كوريا الجنوبية وأوكرانيا ودول غربية إن أكثر من ستة آلاف منهم قتلوا. كما أقامت كوريا الشمالية خلال الأشهر القليلة الماضية عدة مراسم لتكريم قتلاها في الحرب، من بينها تدشين مجمع تذكاري جديد في بيونغ يانغ يضم منحوتات للجنود.

وتستعد كوريا الشمالية لعقد مؤتمر مهم للحزب الحاكم، سيشهد رسم السياسات العامة والخطوط العريضة للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن القوات المسلحة لبلاده ستلعب دوراً متميّزاً أكثر خلال السنوات المقبلة، وهو ما يشير إلى أن مؤتمر حزب العمال الحاكم المقبل سيرسم خريطةً جديدةً لتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك التقدم في القدرات النووية والصاروخية. وقال كيم، خلال زيارة إلى وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، الشهر الجاري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "ستكون السنوات الخمس المقبلة فترةً يرتفع فيها الدور الاستثنائي لجيشنا، والذي لا يمكن لأحد أن يحلّ محله، إلى مستوى أعلى".

وفُسّر تصريح كيم على نطاق واسع على أنه إشارة إلى أنه ستُقدّم خطة جديدة مدتها خمس سنوات للدفاع الوطني في المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، الذي من المتوقع أن يُعقد في وقت لاحق بعد 16 فبراير/ شباط الحالي، الذي يصادف ذكرى ميلاد والد كيم الراحل والزعيم السابق كيم جونغ إيل. وخلال الشهر الماضي، قال كيم جونغ أون إنّه سيستخدم مؤتمر الحزب لعرض خطط لتعزيز قدرات البلاد على الردع النووي في الحرب. وفي المؤتمر الأخير للحزب، الذي عُقد عام 2021، كشفت كوريا الشمالية عن أجندة طموحة لتطوير الأسلحة، بما في ذلك أقمار اصطناعية للاستطلاع العسكري، وصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وغواصة تعمل بالطاقة النووية.

(رويترز، العربي الجديد)