زعيم كوريا الشمالية يشيد بجنود انتحروا لتفادي الأسر في أوكرانيا

أشاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، مؤكداً بذلك سياسة قتالية متطرفة. وقد أرسلت كوريا الشمالية ما يقدّر بنحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك. وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية وأوكرانيا والغرب إنهم تكبّدوا خسائر فادحة، إذ قُتل أكثر من 6 آلاف جندي كوري شمالي في المعارك.

وأشارت أدلة متزايدة، شملت تقارير استخباراتية وشهادات معارضين، إلى لجوء جنود كوريين شماليين إلى تفجير أنفسهم أو أشكال أخرى من الانتحار بدلاً من الوقوع في الأسر. وفي خطاب ألقاه أمام مسؤولين روس وعائلات القتلى في مراسم افتتاح نصب تذكاري تكريماً للجنود الكوريين الشماليين، أشار كيم للمرة الأولى إلى التضحيات الجسام التي قدموها، وأشاد بهم باعتبارهم "أبطالاً"، وفقاً لنص الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الاثنين.

وأضاف "ليس الأبطال فقط هم من اختاروا دون تردد طريق التضحية بالنفس والانتحار للدفاع عن شرف عظيم، بل أيضاً أولئك الذين سقطوا وهم يتقدمون في معارك ضارية". ووصف كيم أيضاً الناجين بأنهم "وطنيون". ووفقاً لتقييمات الاستخبارات الكورية الجنوبية، تلقت بيونغ يانغ مساعدات اقتصادية وتكنولوجية عسكرية من روسيا مقابل إرسال قوات وذخائر.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف، من وونسان الساحلية في كوريا الشمالية، في 15 يوليو/ تموز الماضي، أنّ بيونغ يانغ هي التي بادرت بإيفاد قوات عسكرية إلى مقاطعة كورسك لمساندة الجيش الروسي في المعارك ضد القوات المسلحة الأوكرانية بعدما احتلت قسماً من المقاطعة الحدودية الروسية خلال الفترة من أغسطس/آب 2024 إلى إبريل/نيسان 2025.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول إمكانية الاستعانة بقوات كورية شمالية على محاور أخرى للمعارك العسكرية، قال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكورية الشمالية، تشوي سون هوي: "تجاوبنا مع مقترح زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كيم جونغ أون)، ولم يكن لدينا من دواع لرفض الإبداء الصادق للتضامن. ننطلق من أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحدد بنفسها أطر تحقيقها اتفاقيتنا للشراكة الاستراتيجية".

وعزّزت موسكو وبيونغ يانغ تعاونهما العسكري في الأعوام الأخيرة، حيث قدمت كوريا الشمالية أسلحة وقوات لدعم روسيا في النزاع مع أوكرانيا. ووقّع البلدان اتفاق دفاع متبادل خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية العام الفائت.

(رويترز، العربي الجديد)