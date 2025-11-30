زعيم كوريا الشمالية يشدد على دور القوات الجوية في الردع النووي

- أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أهمية القوات الجوية في الردع النووي خلال احتفاله بالذكرى الثمانين لتأسيسها، مشيراً إلى تطوير طائرات مسيّرة جديدة وأصول استراتيجية لتعزيز قدراتها. - انتقدت كوريا الشمالية التزام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بنزع السلاح النووي، ووصفت موافقة واشنطن على غواصات نووية لسيول بأنها تهديد للاستقرار الإقليمي. - أصدرت سيول وواشنطن وثيقة مشتركة بعد قمتيهما، مما أثار استنكار بيونغ يانغ التي اعتبرت ذلك تعبيراً عن نوايا عدائية تجاهها.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سلّط الضوء على دور القوات الجوية في الردع النووي، وذلك خلال احتفاله برفقة ابنته الصغيرة بالذكرى الثمانين لتأسيسها. أظهرت صور نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية كيم وهو يتابع ما بدا أنها طائرات مسيّرة وقاذفات صواريخ متنقلة، من بين أشياء أخرى.

كان مسؤول بالمخابرات الأوكرانية قال لـ"رويترز" في وقت سابق إن كوريا الشمالية بدأت إنتاجاً ضخماً لطائرات مسيّرة صغيرة وقصيرة المدى من طراز "إف.بي.في"، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية متوسطة المدى أكبر حجماً تُستخدم في ساحات المعارك. شاهد كيم وابنته عرضاً جوياً احتفالاً بالذكرى السنوية، وتفقدا عددا من الطائرات منها طائرة الإنذار المبكر المحمولة جواً التي كشفت عنها كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا العام، وفقا لما أظهرته صور وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله إن البلاد تتوقع "أشياء عظيمة حقاً" من القوات الجوية التي "ستلعب دوراً في ممارسة الردع النووي". ونسبت الوكالة إلى كيم قوله "القوات الجوية يجب أن تصد بحسم وتسيطر على جميع أنواع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة من الأعداء". وأضاف أنه سيتم تزويد القوات الجوية بأصول استراتيجية جديدة، دون الخوض في التفاصيل.

وأصدرت سيول وواشنطن منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وثيقة تحدد نتائج قمتين بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول الفائتين. وفي اليوم نفسه، أصدر الحليفان بياناً مشتركاً بعد محادثاتهما الدفاعية السنوية التي عُقدت في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وفي تعليق مطول نشرته وسائل الإعلام الرسمية، استنكرت كوريا الشمالية تفاصيل ورقة الحقائق المشتركة، لا سيما التزام سيول وواشنطن بإتمام نزع السلاح النووي من الجارة الشمالية، وموافقة الولايات المتحدة الرسمية على سعي كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقالت كوريا الشمالية إن إعلان اتفاقيات القمة كان "أوضح تجليات" سياسة إدارة ترامب تجاهها، ونددت بالتزام الولايات المتحدة تجاه كوريا الجنوبية بتحقيق "نزع السلاح النووي الكامل" من الجارة الشمالية. وأضافت: "هذا تعبير صارخ عن إرادتهم العدائية لرفض دستور كوريا الشمالية حتى النهاية. إنه يثبت أن خيارهم الوحيد هو المواجهة مع كوريا الشمالية". كما انتقدت بيونغ يانغ موافقة واشنطن على مساعي سيول للحصول على غواصات نووية، ووصفتها بأنها "تطور خطير" يزعزع استقرار الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و"يُسبب حالة من استحالة السيطرة النووية على الصعيد العالمي".

(رويترز، العربي الجديد)