زعيم كوريا الشمالية يزور صوبة زجاجية ويشجع العمال

- زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زار موقع بناء صوبة زجاجية على الحدود مع الصين، مشيدًا بجهود الشباب والقوات العاملة، وذلك ضمن سلسلة زيارات للتحقق من التقدم قبل المؤتمر التاسع لحزب العمال. - أشرف كيم على اختبار إطلاق صواريخ "كروز" استراتيجية بعيدة المدى في البحر الأصفر، مؤكدًا على تطوير "غير محدود ومستمر" للقوات النووية القتالية، مما يعكس جاهزية كوريا الشمالية للرد الاستراتيجي. - أكد كيم التزام حزب العمال والحكومة بتطوير القوة النووية القتالية، مشددًا على أهمية التحقق من موثوقية مكونات الردع النووي لمواجهة التهديدات الأمنية.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تفقد موقع بناء صوبة زجاجية على الحدود مع الصين، الجمعة، وشجع الشباب والقوات العاملة في البناء في العام الجديد.

وقام كيم في الأسابيع القليلة الماضية بسلسلة من الزيارات لمختلف المنشآت العسكرية والاقتصادية للتحقق من التقدم الذي يجري إحرازه قبل المؤتمر التاسع الرئيسي لحزب العمال، المتوقع انعقاده في أوائل هذا العام لتحديد أهداف السياسة الرئيسية.

وقال كيم "أردت أن أقضي بداية عام 2026 مع رفاقي الذين يستقبلون العام الجديد في الطرف الشمالي الغربي من بلادنا، لذلك هرعت إلى هنا بمجرد انتهاء الحدث المركزي"، وأشاد بجهود العمال. تقع الصوبة الزجاجية في سينويجو في الجهة المقابلة على الحدود من مدينة داندونغ الصينية. وتضررت بسبب فيضانات في 2024.

والأحد الماضي، أشرف الزعيم الكوري الشمالي على اختبار إطلاق صواريخ "كروز" استراتيجية بعيدة المدى، داعياً إلى تطوير "غير محدود ومستمر" للقوات النووية القتالية للدولة. وأجريت التدريبات في البحر الأصفر، لتظهر "الموثوقية المطلقة والجاهزية القتالية لقدرة كوريا الشمالية على الرد الاستراتيجي"، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن الصواريخ الاستراتيجية حلقت على طول مسار الطيران المحدد مسبقاً لمدة 10199 ثانية و10203 ثوانٍ لتصيب أهدافها. وأفادت وكالة الأنباء المركزية أن كيم جونغ-أون "أكد أن حزب العمال وحكومة كوريا الشمالية سيكرسان كل جهودهما، كما هو الحال دائماً، للتطوير غير المحدود والمستمر للقوة النووية القتالية للدولة". وأكد كيم أهمية التحقق بانتظام من موثوقية واستجابة مكونات الردع النووي لكوريا الشمالية، حيث تواجه بيونج يانج تهديدات أمنية مختلفة.

(رويترز، العربي الجديد)