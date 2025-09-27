زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين

- أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أهمية تعزيز البرنامج النووي لحماية سيادة البلاد وأمنها، مشددًا على ضرورة تطوير الردع النووي بشكل مستمر. - كوريا الشمالية تمتلك قدرات نووية متقدمة، حيث يمكنها إنتاج ما يصل إلى 20 سلاحًا نوويًا سنويًا، وتعمل على تحديث ترسانتها العسكرية التقليدية والنووية بشكل متزامن. - الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أشار إلى أن كوريا الشمالية في المرحلة الأخيرة من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجه باستخدام جميع الموارد لدعم البرنامج النووي من أجل "شحذ الدرع والسيف النوويين" لحماية سيادة البلاد وأمنها الوطني. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم التقى مسؤولين وعلماء كباراً في معاهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية أمس الجمعة وقال إن "الأولوية القصوى" للبلاد هي مواصلة تطوير موقف الرد النووي.

وأضافت الوكالة: "قال الرفيق كيم جونغ أون إنه يجب علينا شحذ الدرع والسيف النوويين وتجديدهما باستمرار لضمان السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحق في التنمية بشكل موثوق". وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إن كوريا الشمالية سعت لعقود من الزمن إلى تنفيذ برنامج للأسلحة النووية، وشملت جهودها عملية سرية لتخصيب اليورانيوم سمحت بإنتاج ما يصل إلى 20 سلاحاً نووياً كل عام، فيما قال وزير شؤون إعادة التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ- يونغ في وقت سابق، إن كوريا الشمالية تمتلك نحو طنّين من اليورانيوم المخصّب بنسبة 90% المخصصة للاستخدام العسكري، وهو ما يكفي لإنتاج قنابل ذرية عدة.

وكان كيم جونغ أون قد كشف قبل أسبوعين أن بلاده ستكشف خلال اجتماع مقبل للحزب الحاكم عن سياسة لتطوير ترسانتيها العسكريتين، النووية والتقليدية، في آن واحد. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، حينها، بأن كيم قال في أثناء زيارته هذا الأسبوع مراكز خاصة بأبحاث الأسلحة، إن بيونغ يانغ "ستدفع بسياسة المضي قدماً بشكل متزامن في بناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية". وأكد كيم ضرورة "تحديث" القوات المسلحة التقليدية، دون تحديد موعد اجتماع الحزب.

ويوم الخميس الماضي، أعلن لي جاي ميونغ، أن كوريا الشمالية في "المرحلة الأخيرة" من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي. وقال الرئيس لي جاي ميونغ خلال زيارة لبورصة نيويورك: "سواء لكسب نفوذ في محادثاتها مع الولايات المتحدة، أو لحماية نظامها، واصلت كوريا الشمالية تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات قادرة على حمل قنابل نووية إلى الولايات المتحدة". وأضاف: "لا يبدو أنها نجحت بعد، ولكن يقال إنها في المرحلة الأخيرة، ولم يتبق سوى تقنية إعادة الدخول (إلى الغلاف الجوي)، ويبدو أن حل هذه المشكلة أيضاً على وشك الحدوث".

(رويترز، العربي الجديد)