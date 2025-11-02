زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب: ترامب يستخدم الجوع سلاحاً

- اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز الرئيس ترامب والجمهوريين باستخدام الجوع كسلاح في ظل الإغلاق الحكومي، مما يعرقل المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين ذوي الدخل المنخفض. - حذر جيفريز من عدم جدية الجمهوريين في إعادة فتح الحكومة، مما تسبب في أضرار اقتصادية بمليارات الدولارات، ووقف تمويل برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP) الذي يخدم 42 مليون أميركي. - في ظل الجمود المستمر، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض الديمقراطيين بمحاولة إعادة التفاوض على نظام الرعاية الصحية، مما أدى إلى احتجاز الحكومة رهينة.

اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي الأحد الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين بـ"استخدام الجوع سلاحاً"، في ظل الإغلاق الحكومي المستمر والذي يعرقل المساعدات الغذائية الأساسية لملايين من الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض. وحذر حكيم جيفريز من أن الحزب الجمهوري "لم يكن جاداً" بشأن إعادة فتح الحكومة التي لا تزال مغلقة منذ خمسة أسابيع، ما أدى إلى أضرار بمليارات الدولارات على الاقتصاد، مترافقاً مع تبادل اتهامات حادة بين الجانبين.

واتهم جيفريز الجمهوريين الذين خرج العديد منهم من واشنطن في ظل سعي القيادة الجمهورية إلى إبقاء مجلس النواب معطّلاً، بافتعال أزمة، بما في ذلك وقف تمويل برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP) الذي يوفّر مساعدات غذائية لأكثر من 42 مليون أميركي.

وقال لشبكة "سي أن أن"، "نريد إعادة فتح الحكومة، نريد التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق يجعل الحياة أفضل بالنسبة إلى الأميركيين العاديين". وأضاف "من المؤسف للغاية أنّ دونالد ترامب والجمهوريين قرروا استخدام الجوع سلاحاً وحجب فوائد برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، انتهاكاً لقرارين أصدرتهما محكمتان فيدراليتان شددتا على أنه لا ينبغي لأي شخص في هذا البلد أن يبقى بدون مساعدته الغذائية".

وأمر قاضٍ فيدرالي الحكومة مؤخراً باستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار برنامج المساعدات الغذائية. وبينما أعرب ترامب عن استعداده للامتثال، قال إنه في حاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن كيفية تنفيذ القرار قانونياً. وأعرب جيفريز عن استيائه من تعليق التمويل للبرنامج، الذي يعمل من دون انقطاع منذ 60 عاماً.

وفي ظل عدم وجود نهاية في الأفق لهذا الجمود، ورفض ترامب لقاء الديمقراطيين في الكونغرس ما لم يتم فتح الحكومة أولا، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الديمقراطيين بالرغبة في "إعادة التفاوض على نظام الرعاية الصحية بكامله". وقالت لقناة فوكس نيوز، "لهذا السبب يحتجزون الحكومة رهينة".

(فرانس برس)