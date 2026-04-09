زعيم الحوثيين: لا تهدئة دون وقف الهجمات على جميع الجبهات

صعّد زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي لهجته إزاء التطورات الإقليمية مؤكداً أن عمليات جماعته العسكرية تتجه نحو التصعيد بالمفاجآت والخيارات المؤثرة، مشدداً على أن أي تهدئة مشروطة بوقف كامل للهجمات الإسرائيلية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان وغزة.

وقال الحوثي، في خطاب متلفز اليوم الخميس، إن العمليات العسكرية التي تنفذها جماعته تأتي ضمن خطة مدروسة تأخذ في الاعتبار المدى الزمني لأي عدوان، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد خيارات كبيرة ومؤثرة وفق تطورات التصعيد في المنطقة.

وشدد الحوثي على أن جهود التهدئة لن تنجح ما لم تلتزم إسرائيل بوقف هجماتها على جميع جبهات ما يسميه "محور المقاومة"، بما في ذلك لبنان، إضافة إلى وقف ما وصفها بالخروق، مثل اختراق الأجواء وإرسال الطائرات المسيّرة، مضيفاً أن أي مساعٍ لخفض التصعيد ستبقى مهددة بالفشل في ظل استمرار تلك العمليات.

وأكد الحوثي رفض جماعته ما سماه "فرض معادلة الاستباحة"، معتبراً أن إسرائيل لن تنجح أبداً في تكريسها، وأن جماعته وبقية حلفائها لن يقبلوا بتفرد أي جبهة بالاستهداف. وقال إن كل جبهات المحور لن تتفرج في حال استمرار الهجمات، محذراً من أن التصعيد في لبنان قد يؤدي إلى عودة المعركة بشكل شامل.

وفي السياق نفسه، اتهم الحوثي إسرائيل بالسعي إلى تجزئة الجبهات لإضعاف خصومها، مشدداً على أن مبدأ وحدة الساحات يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الاستراتيجية، ومؤكداً أن أي محاولة لتفكيك هذا التنسيق لن تنجح.

وفي ما يتعلق بالدور اليمني، قال الحوثي إن جماعته شاركت في عمليات مشتركة مع حلفائها عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، معتبراً أن من أبرز نتائج تلك العمليات منع الاستخدام العسكري للبحر الأحمر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في هجماتهما.

وأشار إلى أن جبهة اليمن أثبتت فاعلية كبيرة ضمن هذا السياق، وأن عملياتها تتجه نحو مزيد من التصعيد المبني على خطط مدروسة، لافتاً إلى أن جماعته جاهزة للتدخل المباشر لإسناد الجبهة الفلسطينية في حال استئناف الهجمات الإسرائيلية. كما أكد أن جبهات المحور استفادت من القدرات العسكرية الإيرانية، معتبراً أن التنسيق بين هذه الجبهات أسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط العسكرية.

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين في سياق تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب، واتساع رقعة المواجهة غير المباشرة بين إسرائيل وحلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك لبنان والعراق واليمن، بالتزامن مع تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من فتح جبهات متعددة.

كما تتزامن هذه المواقف مع إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، وسط شكوك بشأن صموده بعد تجدد الهجمات الإسرائيلية على لبنان عقب الإعلان عنه بساعات.

وعلى الأرض، كانت جماعة الحوثيين قد صعّدت انخراطها في المواجهة منذ أواخر عام 2023 عبر تكثيف هجماتها في البحر الأحمر بدعوى استهداف مصالح مرتبطة بإسرائيل، قبل أن تعلن، في الـ28 من الشهر الماضي، تنفيذ أول عملية عسكرية مباشرة ضد إسرائيل منذ اندلاع المواجهة الحالية في 28 فبراير/شباط، في خطوة عكست توسع دورها العسكري إقليمياً، وسط تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على أمن الملاحة ومسار السلام المتعثر في اليمن.