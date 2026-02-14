زعيم "الجماعة الإسلامية" في بنغلادش يقر بالهزيمة في الانتخابات

- أقر أكبر حزب إسلامي في بنغلادش بالهزيمة في الانتخابات، مما يمهد الطريق لطارق رحمن لتولي منصب رئيس الوزراء بعد فوز الحزب الوطني البنغلادشي بأغلبية مطلقة في البرلمان. - رغم تنديد الجماعة الإسلامية بمخالفات في فرز الأصوات، أكد زعيمها شفيق الرحمن احترامه للنتائج وسيادة القانون، مشيراً إلى أن الجماعة ستعمل كمعارضة بناءة. - رفضت اللجنة الانتخابية اتهامات التزوير، وهنأ رئيس الحكومة المؤقتة الحزب الوطني وزعيمه على الانتصار، مما يعزز احتمالية تولي طارق رحمن رئاسة الوزراء.

أقر أكبر حزب إسلامي في بنغلادش بالهزيمة في الانتخابات، اليوم السبت، رغم تنديده في وقت سابق بحصول مخالفات في فرز الأصوات، ما يمهد الطريق أمام زعيم الحزب الوطني طارق رحمن لتولي منصب رئيس الوزراء. وأعلنت اللجنة الانتخابية، الجمعة، فوز الحزب الوطني البنغلادشي بأغلبية مطلقة بلغت 212 مقعداً من أصل 300 في البرلمان، مقابل 77 مقعداً للائتلاف الذي تقوده الجماعة الإسلامية.

وهذه أول انتخابات تشهدها البلاد منذ الاحتجاجات التي أطاحت حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في عام 2024. وقال زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعترف بالنتائج، ونحترم سيادة القانون". وكان قد ندد أمام الصحافيين، مساء الجمعة، بـ"مخالفات جسيمة حصلت في فرز الأصوات"، وقال: "سنطلب من اللجنة الانتخابية تصحيحات".

وأضاف: "لن نتهاون مع أحد"، مؤكداً أنّ "جميع أولئك الذين حرموا من حقوقهم في مئات الدوائر الانتخابية سيطالبون بتصحيح" النتائج، متعهداً بأنه لن يتوقف عند هذا الحد. غير أن زعيم الجماعة الإسلامية تراجع عن موقفه بعد بضع ساعات، في بيان نُشر ليلاً على وسائل التواصل الاجتماعي طغت عليه نبرة أكثر تصالحية. وقال: "سنكون معارضة متيقظة، تحترم المبادئ وسلمية، وسنحمل الحكومة مسؤولية أفعالها، بالمساهمة بصورة بناءة في التقدم الوطني". وشكر شفيق الرحمن في رسالته ناخبيه ومؤيديه، مؤكداً أن "جهودهم لم تذهب سدى". وقال: "مع فوزنا بـ77 مقعداً، ازدادت قوتنا البرلمانية بحوالى أربع مرات، وأصبحنا واحدة من أقوى قوى المعارضة في تاريخ بنغلادش السياسي".

وكان شفيق الرحمن (67 عاماً)، الذي سجن خلال عهد الشيخة حسينة، يطمح إلى أن يصبح أول رئيس حكومة إسلامي في تاريخ بنغلادش التي يشكل المسلمون 90% من سكانها. ورفض المتحدث باسم اللجنة الانتخابية، أنور الإسلام ساركار، أي اتهامات بحصول أعمال تزوير أو مخالفات مكثفة. وقال، السبت، لوكالة فرانس برس: "كانت هذه أفضل عملية اقتراع بفارق كبير" خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً: "إن كان لدى أحد رغم ذلك تحفظات، بإمكانه رفعها إلى القضاء".

ووضع رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، حداً للجدل السبت، إذ هنّأ الحزب الوطني البنغلادشي وزعيمه طارق رحمن على "انتصارهما الساحق". وطارق رحمن (60 عاماً) وريث سلالة سياسية عريقة، ومن المرجح جداً أن يكون رئيس الوزراء المقبل. وبعد عودته في ديسمبر/كانون الأول من منفاه الاختياري الذي استمر 17 عاماً في المملكة المتحدة، تولى طارق رحمن رئاسة الحزب الوطني البنغلادشي خلفاً لوالدته خالدة ضياء، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء ثلاث مرات، بعد وفاتها بأيام قليلة.

(فرانس برس)