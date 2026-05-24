زعيمة المعارضة في فنزويلا تعلن اعتزامها الترشّح للرئاسة

أعلنت زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو السبت عزمها على خوض الانتخابات المقبلة في بلدها، رغم عدم تحديد أي موعد للاستحقاق. وقالت خلال زيارة إلى بنما للقاء أفراد من الجالية الفنزويلية هناك "سأترشّح".

في الأثناء، كانت القوات الأميركية تجري تدريبا جويا في كراكاس في إطار مناورة على إجلاء موظفي السفارة السبت، ما أثار فضول مارة عمدوا إلى تصوير الطائرات بهواتفهم المحمولة. ولم يكن واردا إجراء هذا التدريب قبل بضعة أشهر فقط.

وأعربت ماتشادو عن ثقتها في خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبلاد، مشيرة إلى أنها ستفضي إلى إجراء انتخابات. وقالت "هناك هدف واحد هنا، وهو تحرير بلدنا، وغاية واحدة هي الانتقال إلى الديموقراطية من خلال انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يمكن لجميع الفنزويليين التصويت فيها. نحن نؤمن بالحكومة الأميركية، ونثق بها، ونشكرها، خصوصا الرئيس ترامب ووزير (الخارجية) ماركو روبيو، على التقدم الذي تم إحرازه".

وتحتفظ بنما بمحاضر فرز الأصوات لانتخابات 2024، والتي يُعتقد أن حليف ماتشادو، إدموندو غونزاليس أوروتيا، فاز فيها، وذلك رغم إعلان الرئيس السابق نيكولاس مادورو فوزه. ورفض مراقبون دوليون النتائج الرسمية. وفي يناير/كانون الثاني 2025، سلّم غونزاليس أوروتيا محاضر فرز الأصوات إلى الحكومة البنمية. ورفضت الحركة التشافية الحاكمة في فنزويلا هذه الوثائق.

وتزور ماتشادو الاثنين الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو والجمعية الوطنية. وكان ترامب لمح إلى أن انتخابات جديدة ستُجرى بعدما اختطفت القوات الأميركية مادورو في الثالث من يناير/كانون الثاني، لكن اي موعد للاستحقاق لم يحدد بعد. مذّاك الحين، تتولى نائبة مادورو السابقة ديلسي رودريغيز رئاسة البلاد بالوكالة.

(فرانس برس)