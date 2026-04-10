- أكدت زعيمة المعارضة التايوانية تشنغ لي وون والرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة التعاون لتجنب الحرب، مع التركيز على حل النزاعات سلمياً في مضيق تايوان. - زيارة تشنغ إلى الصين أثارت جدلاً في تايوان، حيث اتهمت بأنها مؤيدة للصين، بينما يدعم حزبها كوميتانغ تحسين العلاقات مع بكين رغم التوترات العسكرية المتزايدة. - العلاقات بين تايوان والصين تدهورت منذ انتخاب لاي تشنغ تي، الذي تعتبره بكين انفصالياً، وسط استمرار التهديدات العسكرية الصينية في المنطقة.

شددت زعيمة المعارضة في تايوان تشنغ لي وون خلال اجتماع نادر جمعها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، اليوم الجمعة، على ضرورة تعاون الصين وتايوان "لتجنّب الحرب". وقالت تشنغ "على الجانبين تجاوز المواجهة السياسية... والسعي إلى حل جذري لمنع الحرب وتجنبها، حتى يصبح مضيق تايوان نموذجاً يُحتذى به في حل النزاعات سلمياً على مستوى العالم".

وأكد الجانبان الحاجة إلى الحفاظ على سلام حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تطالب الصين بأحقيتها في السيطرة على أراضيها. وأكدا مجدداً أنهما يرغبان في المضي قدماً في إعادة توحيد سلمي لتايوان والبر الرئيسي، على الرغم من أنه لم يتضح كيف سيحققان ذلك. وقال الرئيس الصيني إنّ "الاتجاه الأكبر لتقارب المواطنين على جانبي المضيق بشكل أوثق لن يتغير. هذه ضرورة تاريخية. لدينا ثقة كاملة في ذلك".

وكانت تشنغ لي وون، وهي أول رئيسة لحزب كوميتانغ تزور الصين منذ عقد، قد صرّحت قبل زيارتها بأنها تأمل في زرع "بذور السلام" خلال رحلتها. وقد أثارت زيارتها جدلاً في تايوان حيث اتُّهمت من المنتقدين بمن فيهم داخل الحزب، بأنها مؤيدة للصين أكثر من اللازم. وقطعت الصين الاتصالات الرفيعة المستوى مع تايوان عام 2016 بعد فوز تساي إنغ وين، من الحزب الديمقراطي التقدمي، بالرئاسة ورفضها مطالبات بكين بشأن الجزيرة.

ويدعم حزب كوميتانغ بناء علاقات أوثق مع الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وهددت باستخدام القوة لضمها إذا لزم الأمر. وتكثف الصين الضغط العسكري على تايوان عبر إرسال طائرات مقاتلة وسفن حربية بشكل شبه يومي إلى مناطق قرب تايوان وإجراء مناورات عسكرية منتظمة واسعة النطاق. وتدهورت العلاقات بين الجانبين بشكل خاص منذ انتخاب خلف تساي، لاي تشنغ تي الذي تعتبره بكين "انفصالياً".

وكتب لاي تشنغ تي على "فيسبوك" الجمعة أن "المضايقات والتهديدات العسكرية المتواصلة التي تمارسها الصين في المنطقة الرمادية داخل مضيق تايوان وحوله (...) تقوّض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".

وكانت زعيمة المعارضة التايوانية قد وصلت إلى بكين يوم الثلاثاء الماضي، بعد زيارة مدينتي شنغهاي ونانغينغ. وقالت تشنغ إن حزبها والحزب الشيوعي الصيني يتعين أن يعملا معاً لإضفاء الطابع المؤسسي لتحقيق سلام عبر مضيق تايوان. وكانت آخر مرة التقى فيها شي مع أحد زعماء حزب كومينتانغ الموالي للصين في عام 2016، عندما زار هونغ هسيو تشو بكين.

ويؤيد حزب كومينتانغ تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويفضل الحوار مع بكين. وتتلقى تايوان شحنات من الأسلحة من الولايات المتحدة الأمر الذي يمثل نقطة خلاف جوهرية مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أن زيارة تشنغ إلى الصين أيضاً ستتم متابعتها من كثب في واشنطن، ولا سيما قبل الزيارة المقررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في منتصف مايو/ أيار المقبل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)