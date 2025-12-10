- دانت ماريا كورينا ماتشادو "إرهاب الدولة" في فنزويلا، مشيرة إلى تعرض 2500 شخص للخطف والتعذيب تحت حكم مادورو، وأكدت على أهمية النضال من أجل الحرية والديمقراطية. - بعد منعها من خوض الانتخابات الرئاسية في 2024، انتقلت للعيش في الخفاء، وحصلت على جائزة نوبل للسلام لجهودها في تعزيز الديمقراطية، رغم عدم اعتراف بعض الدول بنتائج الانتخابات. - تواجه اتهامات بالتآمر والتحريض، مما يجعل عودتها محفوفة بالمخاطر، وتُنظم مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في أوسلو.

دانت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو في خطاب تسلّم جائزة نوبل للسلام، ألقته ابنتها نيابة عنها اليوم الأربعاء في أوسلو، "إرهاب الدولة" الذي اتهمت الحكومة الفنزويلية بممارسته. وأشارت في الخطاب إلى أن 2500 شخص قد تعرضوا "للخطف والإخفاء والتعذيب" في ظل حكم الرئيس نيكولاس مادورو. وأضافت: "هذه جرائم ضد الإنسانية، وثَّقتها الأمم المتحدة. إرهاب دولة، استُخدِم لدفن إرادة الشعب".

وتابعت ماتشادو قائلة: "ما يمكننا نحن الفنزويليين تقديمه للعالم هو الدرس الذي استُخلِص من خلال هذه الرحلة الطويلة والصعبة: لكي نحظى بالديمقراطية، يجب أن نكون على استعداد للقتال من أجل الحرية". وقالت ابنة ماتشادو إن والدتها ستعود إلى فنزويلا "قريباً جداً"، مضيفة: "ترغب في العيش في فنزويلا حرة، ولن تتخلى بتاتاً عن هذا الهدف. ولهذا السبب، نعلم جميعاً، وأنا أعلم، أنها ستعود إلى فنزويلا قريباً جداً".

وانتقلت ماتشادو للعيش في الخفاء في فنزويلا في أغسطس/ آب 2024، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي مُنعت من خوضها. ويعود آخر ظهور علني لها إلى 9 يناير/ كانون الثاني، عندما شاركت في تظاهرة في كاراكاس احتجاجاً على تنصيب الرئيس اليساري نيكولاس مادورو لولاية ثالثة. ويطرح تصريح ابنتها تساؤلات عن مكان وجودها حالياً. وقال مدير معهد نوبل، كريستيان بيرغ هاربفيكن، اليوم: "ببساطة، لا أعرف مكانها بالتحديد". وأضاف أن قلة قليلة من الناس يعرفون أين وكيف تتنقل ماتشادو، خوفاً من تعرضها للقمع على أيدي نظام نيكولاس مادورو "المستعد لاستخدام أي وسيلة ضد المعارضة"، على حدّ قوله.

ومُنحت جائزة نوبل للسلام للمعارضة البالغة من العمر 58 عاماً في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، تقديراً لجهودها في تعزيز الانتقال الديمقراطي في فنزويلا. ولا تعترف الولايات المتحدة وجزء من المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، وفاز فيها نيكولاس مادورو بولاية ثالثة مدتها ست سنوات. ونددت المعارضة بالانتخابات، وقالت إنها تعرضت للتزوير، وأعلنت فوز زعيمها إدموندو غونزاليس أوروتيا، المقيم حالياً في المنفى.

وفي غياب ماتشادو، وصل إلى أوسلو لحضور الحفل عددٌ من رؤساء دول أميركا اللاتينية، ممن لديهم توجهات أيديولوجية مماثلة لتوجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنهم الأرجنتيني خافيير ميلي. كذلك جاءت والدتها التي تجاوزت الثمانين من عمرها، وشقيقاتها الثلاث، وأبناؤها الثلاثة إلى أوسلو.

وفي الشهر الماضي، صرّح المدعي العام الفنزويلي لوكالة فرانس برس، بأن ماتشادو ستُعتبر "فارّة" من العدالة إذا غادرت البلاد، حيث قال إنها متهمة "بالتآمر والتحريض على الكراهية والإرهاب"، لذا، كان مجيئها إلى أوسلو يعني أنها قد لا تتمكن من العودة إلى فنزويلا، وفي هذه الحال، قد لا تعود قادرة على قيادة المعارضة الفنزويلية من المنفى. وفي السياق، قالت الأستاذة المتخصصة في شؤون أميركا اللاتينية بجامعة أوسلو، بينيديكت بول الثلاثاء: "إنها تُخاطر باعتقالها إذا عادت، على الرغم من أن السلطات تحفظت في تعاملها معها مقارنة بغيرها، لأن الاعتقال سيكون له أثر رمزي بالغ". وأضافت لوكالة فرانس برس: "من جهة أخرى، هي زعيمة للمعارضة بلا منازع، ولكن إذا بقيت في المنفى لفترة طويلة، أعتقد أن هذا سيتغير وستفقد تأثيرها السياسي تدريجياً".

ومن المقرر تنظيم مظاهرات مؤيدة ومعارضة لماتشادو في العاصمة النرويجية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة. وبينما يُشيد بها الكثيرون لجهودها في سبيل الديمقراطية في فنزويلا، ينتقدها آخرون لتشابه أفكارها مع أفكار ترامب الذي أهدته جائزة نوبل. كذلك دافعت ماتشادو عن نشر ترامب قوات عسكرية أميركية كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث تشن غارات أوقعت عشرات القتلى على قوارب تزعم واشنطن من دون تقديم أي دليل، أنها متورطة في تهريب المخدرات.

من جانبه، يؤكد نيكولاس مادورو أن هدف ترامب الحقيقي هو إطاحته والاستيلاء على احتياطيات النفط الفنزويلية. وستُمنح اليوم كذلك جوائز نوبل في مجالات الأدب، والكيمياء، والطب، والفيزياء، والاقتصاد في استوكهولم، بحضور الملك كارل السادس عشر غوستاف.

(فرانس برس)