- استدعى رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير ضباطاً رفيعي المستوى لمناقشة الإخفاق في التصدي لهجوم حماس على مستوطنات النقب الغربي في 7 أكتوبر 2023، مع اتخاذ قرارات قيادية بحقهم بعد تحقيقات الجيش. - حددت التحقيقات بقيادة اللواء سامي ترجمان ستة عناصر أساسية أدت إلى الهجوم، مشيرة إلى إمكانية تفاديه بردات فعل مناسبة، مع التأكيد على الشفافية لتحسين قدرات الجيش وثقة الجمهور. - الإجراءات ضد الضباط تحظى بإجماع داخل الجيش، مع استكمال المحادثات والإعلان عن أسماء القادة المستدعيين، حيث قدم بعضهم استقالته أو تم ترقيته.

استدعى رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، اليوم الأحد، عدداً من الضباط رفيعي المستوى ممن كانوا خلال خدمتهم العسكرية يوم السبت 7 أكتوبر 2023، حين شنت حركة حماس هجومها المباغت على مستوطنات النقب الغربي، مستعرضاً أمامهم القرارات التي ستُتخذ ضدهم على إثر تحميلهم مسؤولية شخصية عن الإخفاق في التعامل مع الهجوم والتصدي له. أمّا أسماء الضباط المزمع اتخاذ إجراءات بحقهم، فستنشر عند الساعة 17:00 بتوقيت القدس المحتلة، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وطبقاً للقناة، فقد استدعى زامير ضباطاً رفيعين، بينهم من يحملون رتبة لواء. وبين الأسماء المتوقع نشرها شلومي بيندر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، والذي كان مسؤولاً عن شعبة العمليات خلال الهجوم، بالإضافة إلى يارون فينكلمان، الذي قاد القيادة الجنوبية، واللواء عوديد بسيوك، الذي يشغل منصب رئيس شعبة العمليات، وتومر بار قائد سلاح الجو الإسرائيلي. ومع ذلك، لفتت القناة إلى أنه ليس كل من استدعي سيُوبّخ أو يُقصى من الجيش.

ومن المتوقع أن يُعلن زامير قريباً عن "القرارات القيادية" بحق عدد من القادة الكبار؛ إذ إن قرارات كهذه ستأتي عملياً بعد مسار طويل ومعقد، وعلى خلفية التحقيقات التي أجراها الجيش، كما أنها مُعدّة لدفع الجيش قُدماً عبر التعلم من الأخطاء بعد الإخفاق الجسيم، الذي سببه، بحسب القناة، "فشل عميق"، ولكن أيضاً يتحمل المسؤولية عنه القادة الذين خدموا في الوحدات العسكرية المختلفة.

الضباط الذين استدعوا لمحادثة مع رئيس الأركان كانوا "أولئك الذين وقفوا خلف الفشل"، فيما يعتبر الجيش أن المسؤولية القيادية التي يتحملونها تستوجب اتخاذ خطوات شخصية ضدهم، على الرغم من أن بعضهم قد نجح في وقت لاحق بتسجيل "إنجازات عسكرية" في ميدان الحرب.

الإجراءات المزمع اتخاذها فضلاً عن المسار الذي اتبعه رئيس هيئة الأركان يحظيان بإجماع في صفوف جيش الاحتلال، على أن تستكمل المحادثات مع القادة العسكريين خلال ساعات اليوم. وعقب ذلك، من المتوقع أن يصدر الجيش بياناً يحدد فيه أسماء القادة المستدعيين، مع العلم أن جزءاً منهم قدم استقالته في وقت سابق، وجزءاً آخر لا يزال في الخدمة العسكرية بعد ترقيته وتنصيبه في مواقع قيادية أرفع.

وتأتي هذه التطورات بعدما كشف جيش الاحتلال، قبل أسبوعين، تحقيقه الكبير، الذي أجراه طاقم خارجي ترأسه اللواء في الاحتياط سامي ترجمان. وبعد شهور من هذه التحقيقات، استعرض الطاقم المذكور للمرة الأولى التحقيق الشامل الذي أُعد لكي يُجيب عن سؤال: "ما الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر؟".

وقد حدد التحقيق ستة عناصر أساسية أدت إلى الهجوم، مؤشراً على عدد من الأقسام المختلفة في الجيش التي أسهمت في حدوث الإخفاق، مشدداً على أنه "كان بالإمكان الحؤول دون وقوع الهجوم"، وحدد الليلة التي سبقت السابع من أكتوبر باعتبارها نقطة فاصلة وحاسمة؛ ولكنه أشار إلى أنه رغم كل المؤشرات التي دلّت على أن الهجوم على وشك الحدوث "لم تتخذ أي ردات فعل مهمة في الساعات الحاسمة".

ومع ذلك، لم يتضمن التحقيق المذكور أيّة استنتاجات بشأن المسؤوليات التي يتحملها القادة والضباط بشكل شخصي. وقد علّق زامير على مخرجات التحقيق قائلاً إن "الشفافية هي شرط حيوي لثقة الجمهور بالجيش. وهي أيضاً شرط أساسي لتحسين قدراتنا". وشدد على أنه ينبغي إقامة لجنة تحقيق واسعة، دون أن يحدد بوضوح ما إذا كانت اللجنة التي يطالب بتشكيلها هي لجنة تحقيق رسمية.