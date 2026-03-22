زامير يعلن تكثيف العمليات البرية في لبنان

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، مصادقته على خطط لتعميق العملية البرية في لبنان، وذلك خلال اجتماع ضم منتدى هيئة الأركان العامة وقادة الفرق والألوية العاملة في الجبهة الشمالية. واعتبر زامير أن "حزب الله ارتكب خطأً فادحاً عندما اختار الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل، لأن هذا الخيار يضر به وبالدولة اللبنانية بأكملها"، على حد قوله.

وأضاف زامير أن "إيران تمثل الجهد الرئيسي لنا، فيما تُعد الجبهة الشمالية ساحة مركزية إضافية، وهما مرتبطتان واحدتهما بالأخرى"، مؤكداً أن "الرسالة واضحة: لا يوجد مكان آمن لطهران وحلفائها، وأي تهديد لمواطني إسرائيل سيُقابل برد حازم ودقيق وقوي". وأشار إلى أن جيش الاحتلال حقق خلال الأسابيع الأخيرة "إنجازات كبيرة"، قائلاً إنه هاجم أكثر من 2000 هدف، ودمر عشرات مخازن الأسلحة، وقتل مئات من عناصر حزب الله.

وشدد رئيس أركان جيش الاحتلال على أن "المعركة ضد حزب الله لم تبدأ إلا الآن"، مضيفاً أنه "في نهاية المواجهة مع إيران سيبقى حزب الله وحيداً ومعزولاً، وستكون المعركة معه طويلة، والجيش مستعد لها". وأكد أن جيش الاحتلال يستعد لتعميق العملية البرية وتوسيع الضربات وفق خطة منظمة، مشدداً على أنه "لن يتوقف حتى إبعاد التهديد عن الحدود وضمان أمن طويل الأمد لسكان المستوطنات الشمالية". وأضاف: "بالتوازي مع الهجمات، يعزز الجيش خط الدفاع الأمامي لحماية سكان الشمال، ونحن مستعدون لمعركة طويلة، وسنواصل العمل حسب الحاجة، هجوماً ودفاعاً".

وكان وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، قد هدد في وقت سابق اليوم بتدمير القرى اللبنانية الحدودية المحاذية للمستوطنات الشمالية، عبر تطبيق "نموذج بيت حانون ورفح" عليها، في إشارة إلى تسويتها بالأرض، كما جرى في مناطق واسعة من قطاع غزة. وأضاف كاتس أنه "أوعز، بالتنسيق مع (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو، للجيش الإسرائيلي بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني على الفور".

في المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية في لبنان "تمثل مقدمة لغزو بري"، مشدداً على أن "استهداف جسر القاسمية يعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان". وأضاف أن "استهداف جسور نهر الليطاني يمثل محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الليطاني وباقي الأراضي اللبنانية، ويندرج ضمن مخططات لإقامة منطقة عازلة وتكريس واقع الاحتلال".