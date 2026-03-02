زامير يصادق على خطط هجومية في لبنان ويهدد حزب الله بـ"ضربة قاسية"

صدّق رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي إيال زامير

، اليوم الاثنين، على خطط هجومية على لبنان، متوعّداً بعدم إنهاء العدوان قبل إزالة ما وصفها بـ"التهديدات"، وذلك مع شن إسرائيل سلسلة غارات على مناطق متفرقة في لبنان بعدما أطلق حزب الله دفعة من الصواريخ والمسيّرات في حيفا.

وقال زامير خلال تقييم للوضع في قيادة المنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان: "جهدنا المركزي هو إيران. نعمل بقوة ونضرب نظام الإرهاب، بالتعاون غير المسبوق مع الجيش الأميركي (..) بعد أن بادر حزب الله إلى إطلاق النار، وجّهتُ بالعمل بقوة أيضاً في مواجهة حزب الله (..) الجيش الإسرائيلي خطّط وهو مستعد للعمل في عدة جبهات بشكل متزامن". وبحسب زامير، فإن "المعركة مع إيران لن تنتهي إلا عندما يتلقى حزب الله ضربة قاسية جدا"، وتعهد بمواصلة المطالبة بنزع سلاح حزب الله، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتنازل عن هذا المطلب.

وفي حين قال زامير إن الجيش الإسرائيلي "لن يُنهي المعركة قبل إزالة التهديد من لبنان"، تحدث مخاطباً قادة الجيش: "الخطط جاهزة منذ وقت طويل، وسنغتنم الفرصة. كل القوى المطلوبة للدفاع والهجوم هي بأيديكم استغلوا الوقت والقدرات الكثيرة المتاحة لديكم: قدرات برية ونارية وجوية وبحرية، إلى جانب عدد كبير من المقاتلين المنتشرين على الحدود. الجيش الاسرائيلي يدافع على جبهة البلدات ويهاجم لإزالة التهديدات".

وفي وقت سابق من اليوم، هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم. وقال عبر منصة إكس: "ستدفع منظمة حزب الله ثمنا باهظا لإطلاقها النار على إسرائيل". وأضاف كاتس: "أصبح الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي قرر إطلاق النار تحت ضغط إيراني، هدفا واضحا للاغتيال".

وكان حزب الله، قد دخل على خط المواجهة مباشرة بإعلانه استهداف موقع "مشمار الكرمل"، جنوب مدينة حيفا المحتلة، بدفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك في أول رد معلن له منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكد الحزب أن عمليته تأتي "ثأراً لدم الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه"، معتبراً أن رده "دفاعي مشروع" في ظل ما وصفه باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان.