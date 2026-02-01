زامير يرجّح هجوماً أميركياً على إيران خلال "أسبوعين إلى شهرين"

- توتر متزايد بين الولايات المتحدة وإيران: رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، يشير إلى احتمالية هجوم أمريكي على إيران خلال الأسابيع المقبلة، وسط عدم يقين كبير وتوترات متصاعدة في المنطقة. - تباين في المواقف الإيرانية: خلافات داخل القيادة الإيرانية حول المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث يعارض المرشد الأعلى تقديم تنازلات، بينما يدعم آخرون نهجاً أكثر مرونة. - قلق إسرائيلي من الاتفاق النووي: إسرائيل تخشى من اتفاق أمريكي إيراني يستثني ملف الصواريخ الباليستية، مما قد يضر بمصالحها الأمنية في المنطقة.

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنّ رئيس الأركان إيال زامير

، قال خلال اجتماع لتقدير الموقف، عُقد في الأيام الماضية، إنّ "الفترة الراهنة يُخيّم عليها قدر كبير من عدم اليقين"، مشيراً إلى أن هجوماً أميركياً على إيران قد يُنفَّذ خلال فترة تتراوح "بين أسبوعَين وشهرَين"، ما يعني بحسب الإذاعة استبعاد التوقع بهجوم فوري في مدى الأيام القلية المقبلة، على الأقل في الوقت الراهن.

وزعمت الإذاعة أنّ الولايات المتحدة "لا تُشارك إسرائيل بكل ما لديها، وأنها تزيحها عن عمليات صنع القرار الخاصة بها". مع العلم أنه منذ أن أطلقت الولايات المتحدة تهديداتها لإيران بشنّ هجوم عسكري ضدها بالتزامن مع التظاهرات التي اجتاحت البلاد، فُتح جسر جوي بالاتجاهَين بين تل أبيب وواشنطن، وعقدت عشرات اللقاءات والاجتماعات بمختلف المستويات لتنسيق الهجوم والتصدي لرد محتمل من طهران. ومن ضمن ذلك زيارة أجراها قائد المنطقة المركزية (سنتكوم)، الجنرال براد كوبر، لإسرائيل، تبعتها زيارة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال (أمان)، شلومي بيندر، إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من تأكيد واشنطن وطهران فتحَ نافذةٍ للتفاوض، نقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى قولهم، إنّ الأسابيع المقبلة ستظل متوترة، موضحين أن سبب تقديرهم يعود إلى أنه "ابتداءً من اليوم ندخل أيام الفجر العشرة، التي تُحيي فيها إيران الذكرى الـ47 للثورة الإسلامية؛ فمن 1 حتى 11 فبراير/شباط الجاري هي الأيام الواقعة بين عودة الخميني إلى إيران وسقوط الشاه. ولاحقاً، في منتصف الشهر ذاته، ستُحيى "ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل آلاف المتظاهرين في إيران مطلع الشهر الماضي".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن زامير أجرى محادثات في نهاية الأسبوع مع قادة كبار في البنتاغون والإدارة الأميركية، بغرض تنسيق المواقف للأغراض الدفاعية. وفي الوقت نفسه، ذكر موقع "واينت" أن زامير سافر في نهاية الأسبوع إلى واشنطن في "رحلة عمل" خاض خلالها مباحثات مكثفة مع المسؤولين الأميركيين، دون إيراد مزيد من التفاصيل حتّى اللحظة.

في غضون ذلك، لفتت الإذاعة إلى أنّ التقديرات السائدة في تل أبيب تشير إلى أن ثمة خلافات بين القيادة الإيرانية؛ إذ إنّ المرشد الأعلى علي خامنئي يعارض تقديم تنازلات في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا يزال متمسكاً بمواقف متشدّدة وغير تصالحية، في حين يؤيد مسؤولون آخرون في النظام الإيراني نهجاً أكثر مرونة في المفاوضات. ورغم التباينات الإيرانية، فإنّ إسرائيل بحسب الإذاعة قلقة من أن تتوصل الإدارة الأميركية إلى اتفاق بشأن الملف النووي فقط، ليُستثنى من ذلك ملف الصواريخ الباليستية؛ إذ بحسب ما قاله مسؤولون إسرائيليون يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب "أن يقول إنه توصّل إلى اتفاق أفضل من (الرئيس الأسبق، باراك) أوباما، لكن ذلك سيبقى اتفاقاً سيئاً لإسرائيل والمنطقة برمتها، لأن الإيرانيين سيواصلون إنتاج الصواريخ بكميات هائلة، وسيواصلون تشغيل وكلائهم".