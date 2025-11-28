ريف حلب... بوابة "ردع العدوان" إلى عمق سورية

- شهدت منطقة الريف الغربي والشمالي الغربي لسوريا صراعًا بين قوات النظام والمليشيات الإيرانية والفصائل المعارضة، حيث سعت الفصائل لكسر تحصينات النظام والسيطرة على حلب. - أطلقت الفصائل المعارضة عملية "ردع العدوان" في 27 نوفمبر، ونجحت في السيطرة على عدة بلدات وقرى في ريف حلب الغربي باستخدام طائرات مسيّرة، مما أدى إلى انهيار قوات النظام. - تضمنت الاستعدادات عمليات استطلاع ونزع الألغام، واستفادت الفصائل من الدعم الاجتماعي، مما ساهم في السيطرة على وحدات استراتيجية مثل الفوج 46.

لطالما كان الريف الغربي والشمالي الغربي مسرح اقتتال دامٍ بين قوات نظام بشار الأسد والمليشيات الإيرانية والفصائل السورية عبر سنوات الصراع الطويل، فهو بوابة "ردع العدوان" الرئيسية التي تُفضي إلى حلب كبرى مدن الشمال ومنها إلى عمق سورية. وكان النظام السابق يُدرك الأهمية العسكرية لهذا الريف، لذا عمل طيلة سنوات على تحصين الجبهات ونقاط التماس مع فصائل المعارضة، التي أعدت طيلة أشهر خططاً من أجل كسر هذه التحصينات والاندفاع إلى حلب وحسم المعركة في شمال سورية خلال أيام.

وشكلت المعارك التي خاضتها فصائل المعارضة السورية التي انضوت في غرفة عمليات "ردع العدوان" بداية نهاية نظام بشار الأسد، والتي أدت إلى تراجع قوات النظام السابق بشكل دراماتيكي بعد نحو 13 عاماً من القتال.

بداية عملية "ردع العدوان"

وفي فجر الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بدأت عملية "ردع العدوان" التي قُدّر لها أن تكتب الفصل الأخير في سيرة نظام الأسد، انطلاقاً من ريف حلب الغربي، وعلى عدة محاور، ما باغت قوات النظام في حينه والتي لم تكن خاضت معارك برية منذ مارس/آذار 2020. وبدأت العملية انطلاقاً من منطقة دارة عزة غربي حلب باتجاه بلدات: الشيخ عقيل وقبتان الجبل وعنجارة وبالا، وكان الهدف المعلن استعادة مناطق في ريفي حلب وإدلب وكسر حالة الجمود في الجبهات. ولكن دلت الأحداث بعد ذلك أن غرفة عمليات "ردع العدوان" كانت تعتبر السيطرة على مدينة حلب هدفاً ماثلاً أمامها.



محمد الأصفر: جرت عمليات استطلاع واسعة وتفصيلية في ريف حلب قبل بدء المعركة بنحو شهر



وفي اليوم الأول لمعركة "ردع العدوان" سيطرت الفصائل على بلدات وقرى قبتان الجبل وعنجارة والشيخ عقيل والقاسمية وبالا وبسرطون وكفربسين وحير دركل وأورم الصغرى والهوتة والسلوم وجمعية السعدية وجمعية العمري، والفوج 46 بمساحة تُقدر بـ 140 كيلومتراً مربعاً بريف حلب الغربي، شمال غربي سورية. وقتل وأصيب العشرات من قوات نظام الأسد، التي خلّفت وراءها دبابات وعربات مدرعة، وعدد كبير من الأسلحة المتنوعة والسيارات. وفي المقابل، قتل 32 عنصراً من "هيئة تحرير الشام" والفصائل المساندة لها. وشنت الطائرات الحربية الروسية وتلك التابعة للنظام السوري عشرات الغارات على القوات المهاجمة، وعلى المدنيين للضغط عليها، إلا أنها لم تستطع إيقافها عن التقدم على الأرض باتجاه الأطراف الغربية من مدينة حلب. واستهدفت طائرات النظام البائد، وقتها، الأحياء السكنية ومحال تجارية في مدينة الأتارب غربي حلب، ما أسفر عن مقتل 14 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة خمسة آخرين، بينهم طفلان.

وفي اليوم الثاني للمعركة قطعت فصائل المعارضة الطريق الدولي الذي يربط حلب بحماة والمعروف باسم "أم 5"، وواصلت السيطرة على ما بقي من قرى وبلدات في محيط حلب، ومنها بلدة الزربة الاستراتيجية، وأخرى في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وهو ما شد انتباه السوريين الذين أيقنوا أن هذه العملية ليست كسابقاتها. وفجر الجمعة، قال المقدم حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في المعارضة المسلحة، في بيان عبر منصة إكس، إن قواتهم سيطرت بالكامل على ريف حلب الغربي بعد معارك ضارية مع قوات النظام استمرت 36 ساعة.

وخلال اليومين الأول والثاني سيطرت الفصائل السورية على كامل الريف الغربي لحلب وجانب من الريف الجنوبي الغربي، في خطوة سبقت الدخول إلى مدينة حلب من كل المحاور يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وانهارت قوات النظام والمليشيات الإيرانية، التي اندفعت من داخل مدينة حلب بشكل غير منظم إلى منطقة السفيرة جنوب شرقي المدينة، وفشلت في الإعداد لهجوم مضاد، سيما وأن أرياف حلب باتت كلها تحت سيطرة غرفة عمليات "ردع العدوان". واستخدمت فصائل المعارضة حينئذ طائرات مسيّرة أطلق عليها اسم "شاهين" كان لها دور بارز في حسم معركة حلب وأريافها.

وبحسب قياديين في إدارة العمليات العسكرية تحدثوا إلى وسائل إعلام مختلفة بعد إسقاط نظام الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، فان الاستعدادات للمعركة بدأت قبل عدة أشهر من انطلاقها، وتضمنت عمليات معقدة من نزع الصواعق في الألغام التي زرعها النظام على كامل خط النار المحيط بحلب لمنع فصائل المعارضة من التقدم على الأرض. كما تمكنت "العصائب الحمراء" (مجموعات مدربة على الاقتحام)، التابعة إلى "هيئة تحرير الشام"، وهو الفصيل الذي قاد العمليات، من قتل أعضاء غرفة عمليات النظام السابق في جمعية ريف المهندسين الثاني بريف حلب الغربي، والتي كانت تضم ضباطاً إيرانيين، وأبرزهم العميد الإيراني كيومرث بورهاشمي، المعروف بلقب "الحاج هاشم"، والذي كان من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية، وهو ما شكل ضربة كبيرة لقوات نظام الأسد التي كانت تدافع عن حلب، حيث فقدت القيادة والسيطرة.

عمليات استطلاع سبقت الهجوم بشهر

وبيّن محمد الأصفر، والذي كان قيادياً في سلاح الاستطلاع في فصائل المعارضة أثناء عملية "ردع العدوان" في حديث مع "العربي الجديد"، أن عمليات استطلاع واسعة وتفصيلية جرت في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي قبل بدء المعركة بنحو شهر. وأشار إلى أنه "أحيطت العمليات بالسرية الكاملة"، موضحاً أن "فرق الهندسة العسكرية دخلت إلى الأماكن التي تنتشر فيها الألغام مستفيدة من الظروف الجوية، ونزعت الصواعق وأبقت هذه الألغام في مكانها".



رشيد حوراني: بدء المعركة من ريف حلب الغربي مرده وجود الحاضنة الاجتماعية المؤيدة للثورة فيه



وفي السياق، أوضح الخبير الأمني والعسكري رشيد حوراني في حديث مع "العربي الجديد" أن "عملية ردع العدوان بدأت تحركاتها الأولى باتجاه مدينة حلب من خلال الريف الغربي"، مضيفاً: كانت هيئة تحرير الشام تسيطر على جزء من نقاط استراتيجية كدارة عزة ودير سمعان وغيرهما. وبيّن أن "الهيئة" نفذت قبل بدء معركة "ردع العدوان" عدة عمليات على خطوط التماس مع قوات نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، منها عملية ضد قوات النظام في دير سمعان لـ"جس نبضها ومعرفة تفاصيل التعاون بينها وهو ما سهّل لاحقاً التعامل معها".

وأوضح أن "المنطقة من جهة النظام لم يكن ينقصها التحصين والتدشيم للقوات المنتشرة فيها (النظام، وحزب الله، والمليشيات الإيرانية) عبر غرف عمليات منتشرة على ثلاثة خطوط دفاع مهمتها إحباط أي عمل للمعارضة باتجاه حلب". وتابع: اعتمدت غرفة العمليات في معركة "ردع العدوان" على عامل مهم في المعارك المصيرية، وهو العامل المعنوي بنفس القدر في الاعتماد على العتاد. وبيّن حوراني، وهو ضابط كان انشق عن قوات الأسد، أن بدء المعركة من ريف حلب الغربي "مرده وجود الحاضنة الاجتماعية المؤيدة للثورة فيه، والتواصل مع هذه الحاضنة قبل المعركة سهل دخول القوات إلى بلدات استراتيجية مثل خان العسل. وتابع: السيطرة على وحدات عسكرية في المنطقة، كالفوج 46، والعتاد الموجود فيها أعطت دفعاً قوياً للقوات المهاجمة، فضلاً عن التدريب العالي الذي تلقّاه المهاجمون على مدى سنوات، واستطلاع حالة قوات العدو بشكل جيد ورسم الخطط المناسبة لإجهاض تحركاته، مهّد الطريق أمام السيطرة على كامل ريف حلب الغربي، ما أدى بعد يوم واحد للسيطرة على مدينة حلب، والتي كانت المفتاح للدخول إلى حماة بعد أيام.