ريابكوف: روسيا مستعدة لعالم بلا قيود على الأسلحة النووية

- روسيا تستعد لعالم بلا قيود نووية بعد انتهاء معاهدة نيو ستارت، مع عدم رد واشنطن على مقترحات التمديد، مما يفتح الباب أمام واقع جديد بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. - الولايات المتحدة تقدم إنذارات نهائية لإيران، مع تحذير الرئيس ترامب من "أمور سيئة" إذا لم يتم التوصل لاتفاق، وسط محادثات جارية وأساطيل متجهة نحو إيران. - روسيا تحذر من تعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية في غرينلاند، مما قد يستدعي ردود فعل عسكرية مقابلة.

قال نائب وزير الخارجية الروسي والمسؤول عن مراقبة الأسلحة سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة للواقع الجديد، لعالم بلا قيود على الأسلحة النووية، بعد انتهاء سريان معاهدة نيو ستارت في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وإذا لم تتوصل موسكو وواشنطن إلى تفاهم ثنائي في اللحظة الأخيرة، فإن معاهدة نيو ستارت، التي وقّعها في عام 2010 الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والرئيس الروسي في ذلك الوقت دميتري ميدفيديف، سينتهي سريانها في الخامس من فبراير/ شباط الحالي.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ريابكوف قوله في بكين، بشأن عدم رد واشنطن على المقترحات الروسية لتمديد سريان معاهدة نيو ستارت، إن "عدم وجود ردّ هو أيضا ردّ". وأكد أن روسيا مستعدة للواقع الجديد المتمثل في عدم وجود قيود على أكبر قوتين نوويتين في العالم لأول مرة منذ عقود. وأضاف أن روسيا تدعم موقف الصين بشأن الحدّ من التسلح. وتنصّ المعاهدة على تخفيض كل طرف أسلحته الهجومية الاستراتيجية، بطريقة لا تتجاوز كمياتها الإجمالية بعد سبع سنوات من دخولها حيز النفاذ (وفي المستقبل) الـ700 رأس للصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية للغواصات والقاذفات الثقيلة، و1550 رأساً حربياً عليها، و800 وحدة للقاذفات. وأدخلت المعاهدة مفهوم أجهزة الإطلاق والقاذفات "غير المنشورة"، أي تلك التي ليست في حالة استعداد قتالي، ولكنها تستخدم للتدريب أو الاختبار، ومن دون رؤوس حربية، في حين اقتصرت "ستارت 1" على الرؤوس الحربية النووية على ناقلات استراتيجية منتشرة.

إلى ذلك، قال ريابكوف إن مقترحات الولايات المتحدة لإيران تُعد إنذارات نهائية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد، مساء الاثنين، أنّ هناك محادثات جارية مع إيران، محذراً من أن "أموراً سيّئة" ستحدث إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض على هامش إطلاق مشروع لتخزين المعادن الحيوية في الولايات المتحدة ليل الاثنين- الثلاثاء: "الآن هناك أسطول ضخم متجه نحو إيران. نحن نتناقش معهم الآن، وإذا تمكنّا من التوصل إلى حل فسيكون ذلك رائعاً، وإذا لم نتوصل لاتفاق فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة".

وفي سياق آخر، حذر ريابكوف من أنه إذا قامت الولايات المتحدة بضخ الكثير من أنظمة الدفاع الصاروخي إلى غرينلاند، فسيتعين على روسيا اتخاذ تدابير مقابلة في المجال العسكري لديها.

(رويترز، العربي الجديد)