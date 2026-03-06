"رويترز": واشنطن تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

- أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ضغطت على سريلانكا لعدم إعادة الناجين من السفينة الحربية الإيرانية "آيريس دينا" وطاقم سفينة "آيريس بوشيهر" المحتجزة، بعد إغراق غواصة أميركية للسفينة "دينا" في المحيط الهندي. - بدأت سريلانكا في إنزال طاقم "بوشيهر"، وأكد رئيسها أنورا كومارا ديساناياكي على "المسؤولية الإنسانية" لاستقبالهم، بينما وصفت الولايات المتحدة استهداف "دينا" بأنه "موت هادئ". - لم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلبات التعليق، وأفادت البرقية بأن "بوشيهر" ستبقى محتجزة في سريلانكا طوال فترة النزاع.

أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أنّ واشنطن ضغطت على حكومة سريلانكا لعدم إعادة الناجين من السفينة الحربية الإيرانية التي أغرقتها أميركا هذا الأسبوع، بالإضافة إلى طاقم سفينة إيرانية أخرى محتجزة لدى سريلانكا. وأغرقت غواصة أميركية السفينة الحربية "آيريس دينا" في المحيط الهندي على بعد حوالي 19 ميلاً بحرياً من مدينة غالي الساحلية جنوبي سريلانكا يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل عشرات البحارة وتوسيع نطاق ملاحقة واشنطن للبحرية الإيرانية بشكل كبير.

وبدأت سريلانكا أمس الخميس في إنزال 208 من أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية، وهي سفينة الإمداد البحرية "آيريس بوشيهر"، التي علقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، لكن خارج حدودها البحرية. وقال رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي إن بلاده تتحمل "مسؤولية إنسانية" لاستقبال الطاقم. ويُعدّ استهداف الغواصة السفينة "دينا" بطوربيد، الذي وصفه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بأنه "موت هادئ"، أول عمل من نوعه تقوم به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ودليلاً واضحاً على اتساع النطاق الجغرافي للصراع الإيراني.

وذكرت البرقية الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية المؤرخة في 6 مارس/ آذار، ولم تُنشر سابقاً، أن جاين هاول، القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية في كولومبو، أكدت لحكومة سريلانكا ضرورة عدم إعادة طاقم "بوشيهر" ولا الناجين من "دينا"، وعددهم 32، إلى إيران. وجاء في البرقية: "ينبغي على السلطات السريلانكية الحد من محاولات إيران استخدام المعتقلين لأغراض دعائية".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق، ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من ممثلي مكتب ديساناياكي ووزارة الخارجية السريلانكية. وأفادت البرقية بأن هاول أبلغت السفير الإسرائيلي لدى الهند وسريلانكا بعدم وجود أي خطة لإعادة طاقم السفينة إلى إيران. وأضافت أن السفير سأل هاول عما إذا كان هناك أي تواصل مع الطاقم لتشجيعه على "الانشقاق". ولم يرد ممثل السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بعد على طلب للتعليق.

وقال نائب وزير الصحة والإعلام السريلانكي لـ"رويترز" يوم الأربعاء إنّ طهران طلبت من كولومبو المساعدة في إعادة جثامين ضحايا السفينة "دينا"، لكن لم يُحدد بعد إطار زمني لذلك. وشاركت السفينة "دينا" في مناورات بحرية نظمتها الهند في خليج البنغال الشهر الماضي، وكانت في طريق عودتها إلى إيران عندما أصيبت بطوربيد أميركي.

وصرح مسؤول أميركي، شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز، بأن السفينة "دينا" كانت مسلحة وقت استهدافها، وبأن الولايات المتحدة لم تُصدر أي تحذير قبل تنفيذ الضربة. وأفادت برقية الخارجية الأميركية بأن السفينة الثانية، "بوشهر"، ستبقى رهن احتجاز سريلانكا طوال فترة النزاع. وصرحت السلطات السريلانكية اليوم الجمعة بأنها تُرافق "بوشهر" إلى ميناء على الساحل الشرقي، وتنقل معظم طاقمها إلى معسكر للبحرية قرب كولومبو.

(رويترز)