زيلينسكي: واشنطن تريد نهاية الحرب في أوكرانيا بحلول يونيو

- أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن رغبة الولايات المتحدة في إنهاء الحرب مع روسيا بحلول يونيو، مع استضافة محادثات في ميامي. - أي اتفاق سلام سيتم طرحه للاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات العامة، وسط تأثير الانتخابات النصفية للكونغرس. انتهت محادثات أبوظبي بالإفراج عن 314 أسير حرب. - شنت روسيا هجومًا على شبكة الطاقة الأوكرانية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء. تطالب أوكرانيا بوقف إطلاق النار خلال الانتخابات وتقديم ضمانات أمنية قبل أي اتفاق.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تريد وقف الحرب بين بلاده وروسيا بحلول يونيو/ حزيران المقبل، وعرضت استضافة محادثات جديدة بين الطرفين الأسبوع المقبل. وقال زيلينسكي في تصريحات نشرت صباح اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة عرضت لأول مرة أن يلتقي فريقا التفاوض في الولايات المتحدة، على الأرجح في ميامي، خلال أسبوع"، مضيفاً "يقولون إنهم يريدون إتمام المسألة بحلول يونيو".

يأتي ذلك بينما نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، الجمعة، إن المفاوضين الأميركيين والأوكرانيين ناقشوا هدفاً طموحاً يتمثل بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا بحلول مارس/ آذار المقبل، إلا أن هذا الجدول الزمني من المرجح أن يتأخر نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي.

ونقلت الوكالة نفسها عن خمسة مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، أنه بموجب الإطار الذي يناقشه المفاوضون الأميركيون والأوكرانيون، سيُطرح أي اتفاق للاستفتاء على الأوكرانيين الذين سيصوتون في الوقت نفسه في الانتخابات العامة، فيما أفادت ثلاثة من المصادر بأن فريق التفاوض الأميركي، بقيادة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، عبّر لنظيره الأوكراني خلال اجتماعات انعقدت في الآونة الأخيرة بأبوظبي وميامي عن رغبته في إجراء التصويت قريباً.

وذكر مصدران أن المفاوضين الأميركيين ذكروا أن ترامب سيركز على الأرجح على الشؤون الداخلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يعني أنه لن يكون لدى المسؤولين الأميركيين سوى وقت ونفوذ سياسي أقل لإبرام اتفاق سلام. وكانت الجولة الثانية من المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة قد اختتمت الخميس في أبوظبي بالإفراج عن 314 أسير حرب، والتعهد باستئناف المحادثات قريباً. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاجتماع الثلاثي المقبل سينعقد على الأرجح قريباً في الولايات المتحدة.

وتعليقاً على المفاوضات، قال ترامب إن "محادثات جيدة للغاية" جارية، وأضاف، دون الخوض في التفاصيل، أن "شيئاً ما قد يحدث" نتيجة لذلك. وأضاف ترامب للصحافيين: "محادثات جيدة للغاية اليوم، تتعلق بروسيا وأوكرانيا. قد يحدث شيء ما". وكان الزعيم الجمهوري قد تعهد بإنهاء الحرب التي بدأت بغزو روسي شامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، لكن بعد مرور أكثر من عام على ولايته الثانية، لم يتحقق وعد ترامب. هجوم روسي كبير على شبكات الطاقة الأوكرانية شنت روسيا هجوماً كبيراً على شبكة الطاقة الأوكرانية سبَّب انقطاع الكهرباء عن جزء كبير من البلاد، بحسب ما أفادت شركة تشغيل الكهرباء. وقالت شركة "أوكرينيرغو" على "تليغرام"، إنّ "روسيا تشنّ هجوماً جديداً واسع النطاق على مرافق شبكة الكهرباء الأوكرانية" مضيفة أنه "نظراً إلى الأضرار التي ألحقها العدو، تم تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم المناطق".

بحث إجراء انتخابات أوكرانيا في مايو

في غضون ذلك، أفاد مصدران بأن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين ناقشوا إمكان إجراء الانتخابات والاستفتاء في مايو/ أيار، لكن مصادر مطلعة على المفاوضات وصفت الجدول الزمني المقترح من الولايات المتحدة بأنه غير واقعي، إذ تتوقع السلطات الانتخابية الأوكرانية أن يستغرق تنظيم الانتخابات نحو ستة أشهر في ظل الظروف الراهنة.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن "الأميركيين في عجلة من أمرهم"، مضيفاً أنه يمكن تنظيم تصويت في أقل من ستة أشهر، ولكنه سيستغرق مع ذلك وقتاً طويلاً. ويتطلب تنظيم مثل هذه الانتخابات تعديلات تشريعية، إذ يُحظر إجراء مثل هذه الانتخابات خلال فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا، وستكون مكلفة أيضاً. وذكر مصدر أن أوكرانيا ترغب في وقف إطلاق النار طوال فترة الحملة الانتخابية لحماية نزاهة الاستفتاء، وتقول إن الكرملين له تاريخ في انتهاك اتفاقات وقف القتال. وأضاف: "موقف كييف هو أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق قبل تقديم الولايات المتحدة وشركائها ضمانات أمنية لأوكرانيا".

(رويترز، فرانس برس)