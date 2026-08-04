"رويترز": واشنطن استخدمت معظم صواريخها بعيدة المدى ضد إيران

- استنفد الجيش الأميركي معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه مع إيران، مما يثير قلقاً بشأن جاهزيته المستقبلية، حيث استخدمت الولايات المتحدة تقريباً جميع أنظمة صواريخ أتاكمز وبريزم. - تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أشار إلى تراجع كبير في مخزونات صواريخ الاعتراض، حيث انخفض مخزون صواريخ باتريوت بنسبة 65% منذ المواجهة مع إيران. - يعتمد التقرير على بيانات من دول الخليج ووثائق أميركية، ويبرز التحديات في تعويض المخزون الدفاعي وسط التوترات المستمرة مع إيران.

نقلت وكالة رويترز الأميركية عن ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، قولها إن "الجيش الأميركي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه" التي اندلعت قبل خمسة أشهر على إيران، ما أثار مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المحتملة لنفاد مخزون الصواريخ بعيدة المدى على جاهزية الولايات المتحدة للصراعات المستقبلية؟ ما هي أنواع صواريخ الاعتراض التي تراجعت مخزوناتها، وما هي نسبة الانخفاض الإجمالية لكل منها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الصواريخ التي تحدثت عنها المصادر هي بالأساس عبارة عن أسلحة أرض-أرض، والمعروفة باسم أنظمة صواريخ الجيش التكتيكية (أتاكمز) وصواريخ الضربات الدقيقة (بريزم)؛ إذ ذكر مصدران أن الولايات المتحدة استخدمت "تقريباً جميع" هذه الأسلحة. وبحسب "رويترز" فإن هذه هي المرّة الأولى التي يُشار فيها إلى نفاد مخزون الجيش الأميركي من صواريخ أتاكمز وبريزم، فيما امتنعت المصادر عن الإفصاح عن عدد الذخائر المتبقية لدى الولايات المتحدة من كل نوع.

ماذا عن صواريخ الاعتراض؟

الكشف الجديد يأتي بعدما قدّر تقرير صدر في الأسبوع الأخير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن مخزونات الولايات المتحدة من نوعين رئيسيين من صواريخ الاعتراض المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي تراجعت بصورة كبيرة منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي. التقرير الذي حمل عنوان "تجدد الحرب مع إيران سيختبر مخزونات الاعتراض الأميركية المتراجعة"، يُعد تحديثاً لتقرير سابق صدر في 8 إبريل/ نيسان، تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيّز التنفيذ.

وأتى تقرير المركز في حينه متزامناً مع تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، بعد انهيار مذكرة التفاهم التي كانت قد أرست وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، ما أدى إلى استئناف تبادل الضربات بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة.

الصواريخ التي تحدثت عنها المصادر هي بالأساس عبارة عن أسلحة أرض-أرض، والمعروفة باسم أنظمة صواريخ الجيش التكتيكية (أتاكمز) وصواريخ الضربات الدقيقة (بريزم)

إجمالي انخفاض مخزون صواريخ الدفاع وصل إلى نحو 65%

وبحسب التقرير المذكور، فإن المخزون الأميركي من صواريخ باتريوت الاعتراضية كان قد انخفض بنسبة 55% حتى 8 إبريل/ نيسان، إلا أن التحديث الجديد، الذي يأخذ في الاعتبار جولات القتال اللاحقة، أظهر تراجعاً إضافياً بنحو 10%، ليصل إجمالي الانخفاض إلى نحو 65% من المخزون الأميركي، وفق تقديرات المركز. وأوضح التقرير أن ذلك يعني بقاء نحو 759 صاروخ باتريوت فقط من الفئة الأكثر تطوراً ضمن المخزون الأميركي. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تنتج نحو 183 صاروخ باتريوت من هذا الطراز سنوياً، بينما يستغرق تسليمها نحو ثلاث سنوات ونصف سنة من تاريخ توقيع عقد الشراء.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن مخزون صواريخ "ثاد"، وهي المنظومة الأميركية الأعلى تطوراً للدفاع الجوي بعيد المدى والاعتراض على ارتفاعات عالية، لم يشهد مزيداً من التراجع منذ بدء وقف إطلاق النار، بعدما كان قد انخفض بنحو 50% خلال القتال بين 28 فبراير/ شباط و8 إبريل/ نيسان. ونقل عن خبراء أن صواريخ "ثاد" تُعد من أصعب الذخائر الدفاعية تعويضاً.

واعتمد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقديراته على بيانات من دول الخليج، إلى جانب منهجيات أخرى لتحديد حجم الصواريخ التي أطلقتها الولايات المتحدة، كذلك استند في تقييم حجم المخزون الأميركي إلى وثائق علنية صادرة عن الكونغرس ووزارة الدفاع (البنتاغون) تتعلق بالموازنات.

رصد الحرب مع إيران تستنزف مخزون صواريخ الدفاع الجوي الأميركية

(العربي الجديد، رويترز)