رويترز: نظام الأسد نقل سراً مقبرة جماعية للتستر على جرائمه

- كشف تحقيق لوكالة رويترز عن عملية سرية لنظام بشار الأسد لنقل آلاف الجثث من مقبرة جماعية في القطيفة إلى موقع سري في صحراء الضمير بين 2019 و2021، بهدف التستر على جرائم النظام. - استند التحقيق إلى شهادات 13 شخصاً وتحليل صور الأقمار الصناعية، مؤكداً وجود ما لا يقل عن 34 خندقاً في المقبرة الجديدة، مما يشير إلى دفن عشرات الآلاف من الأشخاص. - رغم سقوط النظام، لم تصدر الحكومة الجديدة وثائق عن المفقودين، وتطالب منظمات حقوقية بتأهيل كوادر متخصصة للتعامل مع الملف.

خلص تحقيق أجرته وكالة رويترز إلى أن حكومة نظام بشار الأسد المخلوع نفذت على مدى عامين عملية سرية لنقل آلاف الجثث من إحدى كبريات المقابر الجماعية المعروفة في سورية إلى موقع سري يبعد أكثر من ساعة بالسيارة في الصحراء النائية. ولم يُعلن سابقاً عن قيام نظام الأسد بحفر المقبرة الجماعية في القطيفة وحفر ثانية ضخمة في الصحراء خارج بلدة الضمير.

ومن أجل الكشف عن موقع مقبرة الضمير والحصول على تفاصيل موسعة، تحدثت رويترز إلى 13 شخصاً على دراية مباشرة بالعملية التي استمرت عامين لنقل الجثث وراجعت وثائق أعدها مسؤولون معنيون وحللت المئات من صور الأقمار الصناعية المأخوذة على مدى سنوات عدة لموقعي المقبرتين. وأُطلق على عملية نقل الجثث من القطيفة إلى موقع آخر سري على بُعد عشرات الكيلومترات اسم "عملية نقل الأتربة"، واستمرت من 2019 حتى 2021. وقال الشهود إن الهدف من العملية كان التستر على جرائم نظام الأسد والمساعدة في تحسين صورته.

وأبلغت رويترز الحكومة السورية الحالية بنتائج هذا التحقيق اليوم الثلاثاء. ولم ترد الحكومة بعد على أسئلة عن هذا التقرير. ولم تفصح رويترز في تحقيقها عن موقع المقبرة الدقيق، لتقليل احتمال عبث المتسللين بها. وستصدر رويترز قريباً تقريراً خاصاً يشرح بالتفصيل كيفية تنفيذ نظام الأسد العملية السرية وكيف كشف الصحافيون عنها.

واكتشفت رويترز أن المقبرة الجماعية الواقعة في صحراء الضمير تضم ما لا يقل عن 34 خندقاً بطول كيلومترين لتكون من أوسع المقابر التي حُفرت خلال سنوات الثورة السورية. وتشير روايات الشهود وأبعاد الموقع الجديد إلى احتمال دفن عشرات الآلاف من الأشخاص هناك. بدأ نظام الأسد دفن الموتى بالقطيفة في 2012 تقريباً، في بدايات سنوات الثورة. وقال الشهود إن المقبرة الجماعية ضمت جثث جنود وسجناء لقوا حتفهم في سجون الأسد ومستشفياته العسكرية.

ونشر ناشط سوري في مجال حقوق الإنسان صوراً لوسائل إعلام محلية عام 2014 كشفت عن وجود مقبرة القطيفة وموقعها العام على مشارف دمشق. وقد تحدد موقعها الدقيق بعد بضع سنوات من خلال شهادات في المحاكم وتقارير إعلامية أخرى. وقال شهود شاركوا في العملية إنه في الفترة من فبراير/شباط 2019 إلى إبريل/نيسان 2022، كانت تتحرك من القطيفة إلى موقع الضمير في الصحراء من ست إلى ثماني شاحنات محملة بالتراب والرفات البشري وذلك على مدار أربع ليال تقريباً كل أسبوع.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد ما إذا كانت جثث من أماكن أخرى قد وصلت أيضا إلى الموقع السري، ولم تعثر على أي وثائق تشير إلى عملية "نقل الأتربة" أو المقابر الجماعية بشكل عام. وقال جميع من شاركوا بشكل مباشر في العملية إنهم يتذكرون الرائحة الكريهة بوضوح، ومن بينهم سائقان وثلاثة من فنيي إصلاح السيارات وسائق جرافة وضابط سابق من الحرس الجمهوري التابع للأسد شاركوا فيها منذ بدايتها.

ولم يتسن الوصول إلى الأسد، الذي يعيش في روسيا، ولا إلى عدد من المسؤولين العسكريين ممن أكد الشهود أن لهم أدوارا رئيسية في العملية، للحصول على تعليقات. وبعد إسقاط النظام أواخر العام الماضي، فر الأسد وعدد من مساعديه من سورية. وقال الضابط السابق من الحرس الجمهوري إن فكرة نقل آلاف الجثث وردت في أواخر 2018. وأضاف الضابط أن الأسد كان يأمل في استعادة الاعتراف الدولي بعد تهميش لسنوات.

وفي ذلك الوقت، توجهت أصابع الاتهام للأسد باحتجاز آلاف السوريين. لكن لم تستطع أي جماعة سورية مستقلة أو منظمة دولية الوصول إلى السجون أو المقابر الجماعية. وقال السائقان والضابط لرويترز إن القادة العسكريين أبلغوهم بأن مغزى عملية النقل هو تطهير مقبرة القطيفة الجماعية وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي. وبحلول الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد، كانت كل الخنادق الستة عشر التي وثقتها رويترز في القطيفة قد أخليت.

وقالت منظمات حقوقية سورية إن ما يربو على 160 ألف شخص اختفوا في ظل جهاز الأمن الضخم لنظام الأسد، ويُعتقد أنهم مدفونون في عشرات المقابر الجماعية التي أمر بحفرها. ويمكن أن يقدم التنقيب المنظم وتحليل الحمض النووي تفاصيل عما تعرض له هؤلاء الأشخاص، مما يخفف من وطأة أحد أكثر الأحداث إيلاما في تاريخ سورية. ولكن في ظل نقص الموارد في سورية، فإنه حتى المقابر الجماعية المعروفة غالبا ما تكون غير محمية ولم ينقب عنها أحد. ولم يصدر قادة البلاد الجدد، الذين أطاحوا بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي وثائق تتعلق بالأفراد المدفونين هناك، رغم المطالبات المستمرة من عائلات المفقودين.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين التابعة للحكومة، محمد رضا جلخي، "التحدي الآخر أننا نتعامل مع عدد كبير من المفقودين غير محدود لكن قد يتجاوز عشرات الآلاف، والحاجة اليوم إلى تأهيل كوادر متخصصة لأننا نتعامل مع ملف علمي يحتاج إلى كوادر متخصصة في الطب الشرعي والبصمة الوراثية، وهذا يحتاج إلى وقت لبناء هذه الكوادر".

من جهته أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح لصحيفة "الوطن" في أواخر أغسطس/آب: "هناك جرح نازف طالما هناك أمهات ينتظرن إيجاد قبور أبنائهن وزوجات ينتظرن أيضا إيجاد قبور أزواجهن وكذلك الأطفال الذين ينتظرون قبور آبائهم". وقال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، وهي منظمة سورية معنية بتتبع المفقودين والتحقيق في جرائم الحرب، إن وقع نقل الجثث عشوائياً مثل ما حدث من القطيفة إلى الضمير كان كارثياً على عائلات القتلى.

وأضاف العبد الله بعد اطّلاعه على نتائج رويترز: "تجميع هذه الجثث معاً حتى يتسنى إرجاع الرفات كاملاً إلى العائلات سيكون أمراً معقداً للغاية"، ووصف إنشاء لجنة المفقودين بأنه خطوة إيجابية من الحكومة الجديدة. واستطرد أن اللجنة تحظى بدعم سياسي، لكنها لا تزال بحاجة إلى الموارد والخبراء. وقال سائقون وفنيو إصلاح سيارات وغيرهم ممن شاركوا في عملية النقل إن إفشاء أمر العملية السرية كان يعني موتاً حتمياً. وقال أحد السائقين: "ما في حد يقدر يخالف الأوامر، وإلا أنت نفسك تنتهي في الحفر".

(رويترز، العربي الجديد)