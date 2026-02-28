"رويترز": مقتل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري في إيران

- يُعتقد أن الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران أسفرت عن مقتل كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير الدفاع أمير ناصر زادة وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، وسط تقارير عن استهداف قادة آخرين. - وسائل إعلام إيرانية أفادت بمقتل ثلاثة مرافقين للرئيس الأسبق أحمدي نجاد، بينما لم يُؤكد نجاح اغتيال المرشد الأعلى خامنئي، الذي نُقل إلى مكان آمن. - الهجمات أثرت على أكثر من 20 محافظة إيرانية، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أنظمة دفاع جوي استراتيجية، بما في ذلك نظام SA-65 في كارمنشاه.

قال مصدران مطلعان على الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ومصدر ثالث من المنطقة إن هناك اعتقاداً بأن وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زادة وقائد الحرس الثوري محمد باكبور قتلا في الهجمات. وذكر مصدر مطلع آخر لوكالة رويترز اليوم السبت أن إسرائيل تعتقد أن هجماتها أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

من جانبه، لمّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تعرّض قادة إيران للاستهداف، إذ نقل عنه مراسل قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية القول: "ربما فقدنا بعض القادة لكنها ليست مشكلة كبيرة". وأضاف: "لكن جميع المسؤولين تقريباً بخير وعلى قيد الحياة".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ثلاثة مرافقين للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد. إلى ذلك، قالت القناة 13 العبرية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين إن الاتصال مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ما زال مقطوعاً ولا تأكيد على نجاح اغتياله، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أخرى أن الترجيحات تشير إلى إصابته.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفادت "رويترز"، نقلاً عن مسؤول لم تكشف هويته، بأنّ خامنئي غادر طهران ونُقل إلى مكان آمن. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، السبت، بأن الرئيس مسعود بزشكيان "بخير ولم يُصب بأذى"، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية أميركية استهدفت طهران ومدناً إيرانية عدة، وسط تقارير عن استهداف حي باستور في العاصمة، حيث يقع مقر المرشد الأعلى ومقر الرئاسة. وقالت "إرنا": "الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولا يعاني أي مشكلة"، فيما نقلت وكالتا "مهر" و"إيسنا" المعلومة ذاتها.

وأفاد الهلال الأحمر الإيراني بأن أكثر من 20 محافظة من أصل المحافظات الـ31 التي تتألف منها البلاد "تأثرت" بالهجوم الأميركي الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الجمعية مجتبى خالدي: "حتى الآن، تأثرت أكثر من 20 محافظة في الهجمات"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.

من جهته، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بأنّ "عشرات الطائرات الحربية استكملت موجة غارات واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاع جوي استراتيجية تابعة للنظام الإيراني"، مشيراً إلى أن إحدى الغارات استهدفت نظام دفاع جوي متقدّما من نوع SA-65 تم وضعه في منطقة كارمنشاه. وأضاف في بيانه: "يواصل جيش الدفاع في هذه الأثناء مهاجمة بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني لإحباط تهديدات على دولة إسرائيل".

(رويترز، العربي الجديد)