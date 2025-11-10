"رويترز": مدير "إف بي آي" زار الصين لمناقشة مشكلة الفنتانيل

- زار كاش باتل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، الصين لمناقشة قضايا الفنتانيل وإنفاذ القانون بعد قمة بين الرئيسين الأميركي والصيني، حيث أشادا بالتوافق بينهما. - خفّض الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 10% بعد اتفاق مع الرئيس الصيني، مع تأكيد شي جين بينغ على العمل لوقف تدفق الفنتانيل، المادة الأفيونية المسببة للوفيات في الولايات المتحدة. - علّقت الصين الحظر على تصدير مكونات أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة حتى نوفمبر 2026، مما يشير إلى تخفيف القيود السابقة.

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن كاش باتل، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، زار الصين لمناقشة موضوعات، منها مشكلة الفنتانيل وقضايا تتعلق بإنفاذ القانون عقب قمة بين الرئيسين الأميركي والصيني أشادا فيها "بالتوافق" بينهما في هذا الشأن. وذكر مصدر مطلع على زيارة باتل أنه وصل إلى بكين يوم الجمعة واستمرت زيارته لها لمدة يوم، وأضاف أن المسؤول الأميركي أجرى محادثات مع مسؤولين صينيين يوم السبت.

ولم تعلن الولايات المتحدة أو الصين رسميا عن زيارة باتل إلى بكين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد خفّض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، المفروضة عقوبةً على تدفق الفنتانيل، إلى النصف، لتصل إلى 10%، بعد التوصل إلى اتفاق خلال محادثات الشهر الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب للصحافيين بعد محادثات مع الرئيس الصيني إن شي سيعمل "بجد شديد لوقف تدفق" الفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية تمثل السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن جرعات المخدرات الزائدة في الولايات المتحدة. وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تفاصيل تنفيذ ذلك ستناقَش من خلال مجموعة عمل ثنائية جديدة. ولم يتضح ما إذا كان باتل قد ناقش الآلية الجديدة خلال زيارته لبكين.

ويُشير الاتفاق إلى تحوّل في موقف مسؤولي إدارة ترامب، الذين أصرّوا على أن الإجراءات العقابية ستبقى سارية حتى تثبت الصين أنها تُضيّق الخناق على سلاسل توريد الفنتانيل.

ويدافع المسؤولون الصينيون بشدة عن سجلهم في ما يتعلق بالفنتانيل، ويقولون إنهم اتخذوا بالفعل إجراءات واسعة النطاق لتنظيم تداول المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صنعه ويتهمون واشنطن باستخدام الأمر "للابتزاز".

من جانبها، علّقت الصين الحظر المفروض على تصدير بعض المكوّنات الرئيسية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة في بكين أمس الأحد. وذكرت الوزارة في بيان أنه ستُعلَّق القيود على تصدير سلع ذات استخدام مزدوج مرتبطة بالغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ما يعني الإزالة الفعلية للضوابط التي فرضتها الصين في إبريل/نيسان 2025 وأكتوبر/تشرين الأول 2022.

(رويترز، العربي الجديد)