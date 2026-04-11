"رويترز": مجتبى خامنئي يعاني تشوهات حادة وجروحاً بالغة

- تعرض مجتبى خامنئي لإصابات حادة في الوجه والساق جراء غارة أمريكية إسرائيلية أودت بحياة والده، لكنه لا يزال يشارك في اتخاذ القرارات الرئيسية عبر المؤتمرات الصوتية. - لم تُنشر أي صور أو تسجيلات له منذ الهجوم، مما يثير الغموض حول حالته الصحية ومكانه، مع تقارير تشير إلى فقدانه لإحدى ساقيه وتشوه ملامحه. - بدأ مجتبى في ممارسة السلطة على أعلى المستويات في الجمهورية الإسلامية، وأصدر بيانات حول السياسة الإيرانية، مما أثار نقاشات ونظريات مؤامرة حول من يدير البلاد.

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر قالت إنها مقربة من الدائرة الداخلية للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، أن الأخير لا يزال يتعافى من إصابات حادة في الوجه والساق ألمّت به جراء الغارة الجوية التي قتلت والده في بداية الحرب. وقالت المصادر الثلاثة إن وجه خامنئي تشوه في الهجوم على مجمع الزعيم الأعلى في وسط طهران، وأصيب بجروح بالغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما.

غير أن المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الأمر بحسب "رويترز"، أشارت إلى أن مجتبى البالغ من العمر 56 عاماً يتعافى من جراحه ولا يزال يتمتع بقدرة ذهنية عالية. كما أكد مصدران منها أن المرشد الإيراني يشارك في اجتماعات مع كبار المسؤولين عبر المؤتمرات الصوتية ويشارك في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحرب والمفاوضات مع واشنطن.

وتقدم روايات المقربين من الدائرة الداخلية لخامنئي الوصف الأكثر تفصيلاً لحالة الزعيم منذ أسابيع. غير أن "رويترز" نبهت إلى أنه لم يتسنّ لها التحقق على نحو مستقل من صحة هذه الروايات.

ولا يزال غموض كبير يكتنف مكان خامنئي وحالته الصحية، إذ لم تُنشر أي صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي له منذ الهجوم الجوي الذي أعقبه تعيينه خلفاً لوالده في الثامن من مارس/آذار الماضي. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أسئلة رويترز بشأن مدى إصابات خامنئي أو سبب عدم ظهوره حتى الآن في أي صور أو تسجيلات.

وأصيب مجتبى خامنئي في 28 فبراير/شباط، وهو اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في الهجوم الذي أودى بحياة والده علي خامنئي الذي كان يحكم منذ 1989. وكانت زوجة مجتبى خامنئي وصهره وأخت زوجته من بين أفراد عائلته الآخرين الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأميركي الإسرائيلي. ولم يصدر أي بيان إيراني رسمي بشأن مدى إصابات خامنئي. غير أن مذيعاً في التلفزيون الحكومي وصفه بعد اختياره زعيماً أعلى بكلمة "جانباز" التي تشير في إيران إلى المحاربين الذين ألمت بهم إصابات بالغة.

وتتطابق الروايات بشأن إصابات خامنئي مع تصريح أدلى به وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في 13 مارس قال فيه إن مجتبى خامنئي "أصيب بجروح ومن المرجح أن تكون ملامحه قد تشوهت". وقال مصدر مطلع على تقييمات مخابراتية أميركية لرويترز إن هناك اعتقاداً بأن خامنئي فقد إحدى ساقيه. وأحجمت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عن التعليق على حالة خامنئي. ولم يرد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأسئلة، بحسب "رويترز".

كما نقلت "رويترز" عن مسؤولين ومطلعين أن مجتبى خامنئي، بصفته شخصية مؤثرة في مكتب والده، أمضى سنوات في ممارسة السلطة على أعلى المستويات بالجمهورية الإسلامية، بنى خلالها علاقات مع كبار شخصيات الحرس الثوري. وبعد اختياره مرشداً، جاء أول تواصل لمجتبى خامنئي مع الإيرانيين يوم 12 مارس/آذار الماضي، حين قال في بيان مكتوب تلاه مذيع بالتلفزيون إن مضيق هرمز يجب أن يظل مغلقاً وأنذر دول المنطقة بأن عليها إغلاق القواعد الأميركية. وأصدر مكتبه منذ ذلك الحين بضع بيانات مكتوبة موجزة منه، كان أحدها في 20 مارس بمناسبة حلول السنة الفارسية الجديدة التي أطلق عليها اسم "سنة المقاومة". وأدلى مسؤولون كبار آخرون بتصريحات عامة حول سياسة إيران في ما يتعلق بموقفها في الحرب، ونهجها إزاء الدبلوماسية، وجيرانها، ومفاوضات وقف إطلاق النار، والاضطرابات الداخلية.

وتجري مناقشات واسعة حول غياب خامنئي على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية وفي مجموعات تطبيقات المراسلة، عندما يسمح بذلك الإنترنت المتقطع في البلاد، مع انتشار نظريات مؤامرة حول حالته ومن يدير البلاد. ومن بين الصور الساخرة المتداولة بكثرة على الإنترنت، التي تعرف بالميمز، صورة كرسي فارغ وبقعة ضوء مسلطة عليه مع شعار يقول "أين مجتبى؟".

ومع ذلك، قال بعض مؤيدي الحكومة، بمن فيهم عضو كبير في قوة الباسيج إنه من المهم أن يتوارى عن الأنظار، نظراً للتهديد الذي تشكله موجات الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي قضت بالفعل على جزء كبير من قادة البلاد. واتفق معه في ذلك أحد أعضاء الباسيج الأقل رتبة.

(رويترز، العربي الجديد)