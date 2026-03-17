"رويترز": مجتبى خامنئي يرفض مقترحات وقف الحرب والتهدئة مع أميركا

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الأعلى آية الله مجتبى خامنئي رفض مقترحات نقلتها دولتان وسيطتان إلى طهران لتهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن موقف خامنئي الخاص بالثأر من الولايات المتحدة وإسرائيل "حازم وجاد للغاية" خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية، ولم يوضح ما إذا كان الزعيم الأعلى قد حضر الاجتماع شخصياً.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الزعيم الأعلى قال إنه "ليس الوقت المناسب للسلام إلى أن تُجبَر الولايات المتحدة وإسرائيل على الرضوخ وقبول الهزيمة ودفع التعويضات". وذكرت ثلاثة مصادر لرويترز يوم السبت، أن إدارة ترامب رفضت جهود حلفاء بالمنطقة لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران. وأوضح مصدران أن سلطنة عُمان حينها، التي توسطت في المحادثات قبل الحرب، حاولت مراراً فتح قنوات اتصال، لكن البيت الأبيض أوضح أنه غير مهتم. وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن ترامب رفض تلك الجهود لبدء المحادثات، وأنه يركز على المضي قدماً في الحرب لإضعاف القدرات العسكرية لطهران.

ويوم الأحد الماضي، قال ترامب إنه يجري محادثات مع إيران، لكن طهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق ينهي الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث. وصرّح الرئيس الأميركي للصحافيين في الطائرة الرئاسية، قائلاً: "نعم، نحن نجري محادثات معهم. لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون. لكنهم يقتربون جداً"، دون كشف مضمون هذه المحادثات، لكنه أكد مجدداً أن إيران "أُهلكت" في الضربات الأميركية الإسرائيلية. ونفت إيران مراراً إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة منذ بدء الحرب.

ويوم أمس أفاد موقع أكسيوس بإعادة تفعيل قناة اتصال مباشرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وعراقجي في الأيام الأخيرة. ونقل التقرير عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الأمر قولهما إن عراقجي أرسل رسائل نصية إلى ويتكوف، وهو ما نفاه عراقجي، مشيراً إلى أن آخر اتصال له مع ويتكوف كان قبل العدوان على إيران.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال إن بلاده تشترط "الاعتراف بالحقوق المسلّمة لإيران، ودفع التعويضات، وإلزام دولي حاسم بعدم تكرار أي عدوان عليها"، لإنهاء الحرب. فيما عبّر عراقجي في مقابلة مع "العربي الجديد" عن ترحيبه بأي فكرة أو مقترح يؤدّي إلى إنهاء "عادل" للحرب ويوفر الضمانات اللازمة لعدم تكرارها، مشيراً إلى أن لا توقعات لديه بموعد انتهائها.

إلى ذلك، قال عراقجي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن النظر للاضطرابات بمضيق هرمز بمعزل عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ووفقاً لما ورد على تليغرام، فقد حثّ عراقجي الدول والمؤسسات الحريصة على السلام والأمن العالميين على إدانة الهجمات الأميركية الإسرائيلية على بلاده.

سفير إيران بموسكو ينفي تلقي مجتبى خامنئي العلاج في روسيا

في شأن آخر، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء عن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي نفيه صحة تقرير إعلامي أفاد بأن الزعيم الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي يتلقى علاجا طبيا في موسكو. وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية في مطلع الأسبوع أن خامنئي البالغ من العمر 56 عاما، والذي أفادت التقارير بأنه أصيب بجروح بالغة في الغارة الجوية الأميركية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل والده، نُقل إلى موسكو لتلقي العلاج الطبي بناء على دعوة شخصية من الرئيس فلاديمير بوتين.

(رويترز، العربي الجديد)