"رويترز": روسيا جددت شروطها السابقة للسلام في أوكرانيا

قال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع إن روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا وذلك في بيان خاص أُرسل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية".

وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن البيان أعاد تأكيد مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.

وتأتي أنباء الوثيقة غير الرسمية -وهو مصطلح دبلوماسي يُستخدم للتعبير عن وثيقة غير رسمية الغرض منها إيصال موقف طرف إلى آخر- في الوقت الذي تبدو فيه القمة المقترحة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست محل شك كبير. وقال ترامب الثلاثاء إنه لا يريد أن يكون اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهدرا ولا يفضي إلى نتائج، وذلك ردا على سؤال عن سبب تأجيل قمتهما المزمع عقدها في المجر. وفي حديثه إلى صحافيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه لم يتخذ قرارا بشأن الاجتماع، الذي كان يريد عقده قريبا في بودابست.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إنه لا توجد خطط لعقد هذا الاجتماع "في المستقبل القريب". وأجرى ترامب مكالمة هاتفية مع بوتين يوم الخميس، قال بعدها إن اجتماع بودابست سيُعقد، ربما خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي اجتماع خاص مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، ذكرت رويترز ووسائل إعلام أخرى أن مسؤولين أميركيين عرضوا على الرئيس الأوكراني خطة اقترحها الكرملين للتخلي عن منطقة دونباس مقابل أجزاء صغيرة من منطقتي زابوريجيا وخيرسون. ورفض زيلينسكي هذه الخطة، ثم أعلن ترامب علنا أنه يجب تجميد خطوط المواجهة الحالية. وقال أحد المسؤولين إن روسيا جددت موقفها السابق في الوثيقة غير الرسمية القاضي بعدم نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا في إطار أي اتفاق سلام.

(رويترز)