"رويترز": رامي مخلوف وكمال الحسن يحشدان لانتفاضة ضد الشرع

- بعد سقوط نظام بشار الأسد، يحاول كمال حسن ورامي مخلوف تشكيل مليشيات في الساحل السوري ولبنان لاستعادة النفوذ، بينما يسعى ماهر الأسد للحفاظ على ولاء الجنود السابقين. - الحكومة السورية الجديدة استعانت بخالد الأحمد لتعزيز الثقة بين العلويين والحكومة من خلال برامج اقتصادية وفرص عمل، بهدف التصدي لمخططات حسن ومخلوف. - فرص نجاح انتفاضة حسن ومخلوف تبدو ضئيلة بسبب الخلافات بينهما وتراجع الدعم الروسي، مع جهود الحكومة الجديدة لإحباط خططهما واعتقال خلية مرتبطة بمخلوف.

كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز، أنّ اثنين كانا ذات يوم من أقرب رجال رئيس النظام السابق بشار الأسد وفّرا من سورية بعد سقوطه ينفقان ملايين الدولارات على عشرات الآلاف من المقاتلين المحتملين، أملاً في إشعال انتفاضتَين ضد الحكومة الجديدة، واستعادة بعض ما فقدوه من نفوذ. وقال أربعة أشخاص مقربين من العائلة إنّ الأسد، الذي فرّ إلى روسيا في ديسمبر/ كانون الأول 2024، استسلم إلى حد كبير لفكرة العيش في المنفى بموسكو، لكنّ شخصيات بارزة أخرى في دائرته المقربة بينهم شقيقه لم تتقبل فكرة فقدان السلطة.

وحسب الوكالة فإنّ اثنين كانا من أقرب رجال الأسد، وهما اللواء كمال حسن وابن خاله الملياردير رامي مخلوف، يحاولان تشكيل مليشيات في الساحل السوري ولبنان تضم أفراداً من الطائفة العلوية التي تنتمي لها عائلة الأسد. ويموّل الرجلان وفصائل أخرى تتنافس على النفوذ أكثر من 50 ألف مقاتل أملاً في كسب ولائهم.

وقال الأشخاص الأربعة إنّ ماهر شقيق الأسد، المقيم أيضاً في موسكو والذي لا يزال يحتفظ بولاء آلاف الجنود السابقين، لم يقدم بعد أموالاً أو يوجه أي أوامر. ويسعى حسن ومخلوف حثيثاً للسيطرة على شبكة من 14 غرفة قيادة تحت الأرض شُيدت عند الساحل السوري قرب نهاية حكم الأسد، بالإضافة إلى مخابئ أسلحة. وأكد ضابطان ومحافظ إحدى المحافظات السورية وجود غرف القيادة السرية التي تظهر تفاصيلها في صور اطلعت عليها "رويترز".

ويواصل حسن، رئيس المخابرات العسكرية في عهد بشار الأسد، بلا كلل إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل صوتية إلى قيادات ومستشارين يعبر فيها بغضب شديد عن فقدان نفوذه، ويرسم رؤى طموحة للطريقة التي سيحكم بها الساحل السوري موطن غالبية السكان العلويين وقاعدة نفوذ الأسد السابقة.

واستغل مخلوف، ابن خال الأسد، إمبراطوريته التجارية في تمويل الدكتاتور خلال الحرب الأهلية قبل أن يصطدم بأقاربه الأكثر نفوذاً وينتهي به الأمر تحت الإقامة الجبرية لسنوات. ويصور مخلوف نفسه في أحاديثه ورسائله لأتباعه على أنه "المُخِلص" الذي سيعود إلى السلطة بعد أن يقود "المعركة الكبرى" ويستند في ذلك إلى خطاب ديني.

من منفاهما في موسكو يرسم الرجلان صورة لسورية مقسمة، ويريد كل منهما السيطرة على المناطق ذات الأغلبية العلوية. وتوصلت "رويترز" إلى أن كليهما ينفق ملايين الدولارات لتشكيل قوات موالية له. وهناك ممثلون لهما في روسيا ولبنان والإمارات.

خالد الأحمد... للتصدي للمخطط

وللتصدي لهما، استعانت الحكومة السورية الجديدة بشخص آخر كان موالياً للأسد، هو صديق طفولة للرئيس الجديد أحمد الشرع. وكان هذا الرجل، خالد الأحمد، قائداً لقوات شبه عسكرية في عهد الأسد قبل أن يغيّر ولاءه في منتصف الحرب بعدما انقلب الرئيس المخلوع عليه، وتتمثل مهمة هذا الرجل في إقناع العلويين سواء الجنود السابقين أو المدنيين بأن مستقبلهم مع سورية الجديدة.

وقالت الباحثة أنصار شحود، التي درست الأوضاع في سورية لأكثر من عقد إنّ "ما يجري هو امتداد لصراع القوة الذي كان سائداً في نظام الأسد. فالمنافسة مستمرة للآن، لكن بدلاً من أن تكون بهدف التزلف للأسد، باتت بهدف خلق بديل له يقود المجتمع العلوي".

وتستند تفاصيل المخطط إلى مقابلات مع 48 شخصاً على دراية مباشرة به اشترطوا جميعاً عدم نشر أسمائهم، وراجعت "رويترز" أيضاً السجلات المالية والوثائق العملياتية والرسائل الصوتية والنصية المتبادلة.

وقال أحمد الشامي محافظ طرطوس الواقعة على الساحل السوري إن السلطات السورية على دراية بالخطوط العريضة لهذه المخططات ومستعدة للتصدي لها. وأكد وجود شبكة غرف القيادة أيضاً لكنه قال إنها "ضعفت كثيراً".

وأضاف الشامي لـ"رويترز" رداً على أسئلة مفصلة حول المخطط "نحن على يقين بأنهم غير قادرين على تنفيذ أي شيء فعّال، نظراً لعدم امتلاكهم أدوات قوية على الأرض وضعف إمكانياتهم".

وتبدو فرص نجاح أي انتفاضة ضئيلة في الوقت الراهن. فالمتآمران الرئيسيان، حسن ومخلوف، على خلاف شديد، وتتضاءل آمالهما في كسب دعم روسيا التي كانت من قبل أقوى داعم سياسي وعسكري للأسد. وكثير من العلويين في سورية، الذين عانوا أيضاً في عهد الأسد، لا يثقون بالرجلين والحكومة الجديدة تعمل على إحباط خططهما.

وفي بيان مقتضب رداً على نتائج "رويترز" قال الأحمد، المسؤول عن ملف العلويين في الحكومة إنّ "العمل على تحقيق التعافي واقتلاع جذور الكراهية الطائفية وتكريم الموتى هو السبيل الوحيد نحو سورية قادرة على التصالح مع نفسها من جديد".

ويزعم حسن إنه يسيطر على 12 ألف مقاتل، بينما يقول مخلوف إنه يسيطر على 54 ألف مقاتل على الأقل، وفقاً لوثائق داخلية لفصائلهما. وذكر قادة على الأرض أن المقاتلين يتقاضون أجوراً زهيدة ويتلقون أموالاً من الجانبَين، وأشار الشامي محافظ طرطوس إلى أن عدد المقاتلين المحتملين "في حدود عشرات الآلاف".

ولا يبدو أن حسن أو مخلوف قد حشدا أي قوات حتّى الآن. ولم تتمكن رويترز من تأكيد أعداد المقاتلين أو تحديد خطط عمل بعينها. وفي المقابلات قال مقربون من حسن ومخلوف إنهما يدركان أن عشرات الآلاف من العلويين السوريين قد يتعرضون لانتقام عنيف إذا نفذا مخططاتهما ضد القيادة الجديدة.

جزيرة الكنز

ووفقاً لوثائق بتاريخ يناير/ كانون الثاني 2025 اطلعت عليها "رويترز"، وضعت قوات موالية للأسد خططاً أولية لبناء قوة شبه عسكرية قوامها 5780 مقاتلاً، وتزويدهم بالعتاد من مراكز القيادة السرية. وهذه المراكز هي بالأساس مخازن كبيرة مجهزة بأسلحة وطاقة شمسية وإنترنت وأجهزة تحديد المواقع (جي.بي.إس) ومعدات اتصال لاسلكية.

لم يُنفذ شيء من تلك الخطة. وكشف مصدران وصور اطلعت عليها "رويترز" أن غرف القيادة، المنتشرة على شريط من الساحل السوري يمتد حوالى 180 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب، لا تزال موجودة لكنّها شبه معطلة.

وظهرت في صورة غرفة بها خمسة صناديق مكدسة، ثلاثة منها كانت مفتوحة وبداخلها مجموعة من بنادق إيه.كيه-47 (كلاشنيكوف) وذخيرة وعبوات ناسفة. احتوت الغرفة أيضاً على ثلاثة أجهزة كمبيوتر، وجهازين لوحيين، ومجموعة من أجهزة اللاسلكي، وبنك طاقة (باور بنك). وفي المنتصف، وُضعت طاولة خشبية تعلوها خريطة كبيرة.

وأقرّ الشامي، محافظ طرطوس، أن الشبكة حقيقية لكنها لا تشكل خطراً يذكر، وأضاف "هذه المراكز ضعفت كثيراً بعد التحرير... ولا يوجد قلق من استمرار وجودها".

وفرّ كبار المسؤولين العسكريين وشخصيات حكومية بارزة إلى الخارج في ديسمبر/ كانون الأول 2024، لكن القادة من المستوى المتوسط بقوا ​​في سورية ولجأ معظمهم إلى المناطق الساحلية التي يهيمن عليها العلويون. وبدأ هؤلاء الضباط في تجنيد مقاتلين، وفقاً لقائد متقاعد شارك في ذلك.

وذكر تسعة مساعدين وأقارب أن مخلوف يعيش حالياً في طابق خاص بفندق راديسون الفاخر في موسكو تحت حراسة أمنية مشدّدة.

يعتقد مخلوف أن نهاية العالم ستكون بعد انتهاء ولاية ترامب

وكشف مدير مالي وإيصالات وكشوف رواتب اطلعت عليها "رويترز" أن مخلوف يحول أموالاً عن طريق مديري أعمال يثق بهم في لبنان والإمارات وروسيا إلى ضباط علويين لدفع الرواتب وشراء معدات. وتُظهر الوثائق أنّ الأموال تُحول عبر ضابطَين سوريَين بارزين اجتمع شمل مخلوف بهما في موسكو هما سهيل الحسن وقحطان خليل وكان كل منهما يحمل رتبة لواء.

وزعم الحسن وخليل، في وثائق اطلعت عليها "رويترز"، أنّهما شكلا قوّة موالية لمخلوف يبلغ قوامها 54053 شخصاً يرغبون في القتال، من بينهم 18 ألف ضابط، موزعين على 80 كتيبة ومجموعات في وحَوْل مدن حمص وحماة وطرطوس واللاذقية. لكن العديد من الجنود الذين جرى تجنيدهم في عهد الأسد تركوا القتال عندما سقط حكمه، ولم يرد الحسن ولا خليل على طلبات للتعليق بشأن دورهما في تحويل الأموال.

وقال أحد المديرين الماليين لمخلوف لـ"رويترز" إنه أنفق ستة ملايين دولار على الأقل على الرواتب. وأظهرت كشوف الرواتب وإيصالات استلامها، التي أعدها مساعدوه الماليون في لبنان، أن مخلوف أنفق 976705 دولارات في مايو/ أيار، وأن مجموعة من خمسة آلاف مقاتل تلقت 150 ألف دولار في أغسطس/ آب.

وذكر خمسة قادة لمجموعات عسكرية في سورية، ممّن يتقاضون رواتب من مخلوف ويقودون حوالى خُمس أتباعه، أن إجمالي عدد القوات حقيقي. لكن تمويل مخلوف لا يلبي احتياجاتهم، إذ لا يتجاوز 20 إلى 30 دولاراً شهرياً لكل مقاتل.

بالإضافة إلى ذلك، سعى فريق مخلوف لتوفير أسلحة. فقد حدّدوا المواقع المحتملة لعشرات المخابئ من عهد الأسد، التي تضم بضعة آلاف من الأسلحة، وفقاً لمخططات اطلعت عليها "رويترز". وهذه المخزونات غير تلك الموجودة في غرف القيادة السرية، كما أجروا محادثات مع مهربين في سورية للحصول على أسلحة جديدة، لكن أشخاصاً مطلعين على المناقشات قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كانت أسلحة جديدة قد جرى شراؤها أو تسليمها بالفعل.

وذكر القادة العسكريون الخمسة أنهم يقودون في المجمل حوالى 12 ألف رجل في مراحل مختلفة من الجاهزية، وقال أحدهم لـ"رويترز" إنّ الوقت لم يحن بعد للتحرك.

وسخر قائد آخر من الخمسة من مخلوف، ووصفه بأنه يحاول شراء الولاء بمبالغ ضئيلة. وأكد القادة الخمسة أنهم قبلوا أموالاً من مخلوف ورئيس المخابرات حسن ولا يرون أي مشكلة في تداخل مصادر التمويل. وقال أحدهم "آلاف العلويين من إلّي كانوا بالجيش أو المدنيين إلّي انطردوا من وظايف الدولة عايشين بحالة فقر مدقع... معلش مو مشكلة الواحد ياخد قرشين من هالحيتان اللي سنين وهنن عم يمصّوا دمنا".

من هو اللواء كمال حسن؟

أدار حسن منظومة الاحتجاز العسكري في عهد الأسد، المعروفة بابتزاز الأموال على نطاق واسع من عائلات السجناء، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2024. وخلص تحقيق أجرته "رويترز" هذا العام إلى أنّ حسن هو من اقترح نقل مقبرة جماعية تحتوي على آلاف الجثث إلى صحراء الضمير خارج دمشق لإخفاء حجم الفظائع التي ارتكبتها حكومة الأسد.

ومع انهيار جيش الأسد، فر حسن أولاً إلى سفارة الإمارات ثم لجأ إلى السفارة الروسية في دمشق في ديسمبر/ كانون الأول 2024 لمدة أسبوعين تقريباً. وقال شخصان مقربان منه إنه شعر بالغضب إزاء ما اعتبره سوء معاملة من جانب مضيفيه، الذين وفروا له غرفة واحدة بها كرسي خشبي واحد فقط للجلوس عليه.

وذكر في رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب إلى دائرته المقربة في الربيع الماضي اطلعت عليها "رويترز" "مو كمال حسن إلّي بيتقعّد على كرسي خشب كذا يوم!". وقال ضابط التقى به خلال الصيف إنّ حسن انتقل في نهاية المطاف للإقامة في فيلا مكونة من ثلاثة طوابق في ضاحية بموسكو، ووفقاً لشخصين مطلعين على تحركات حسن، فإنه قابل ماهر الأسد مرة واحدة منذ ذلك الحين ويحافظ على علاقات وثيقة مع الروس.

وقال منسق عمليات حسن في لبنان إن رئيس المخابرات العسكرية السابق أنفق 1.5 مليون دولار منذ مارس/ آذار على 12 ألف مقاتل في سورية ولبنان.

وفي منتصف العام، جرى الإعلان عن إنشاء منظمة خيرية أطلق عليها اسم "منظمة إنماء سورية الغربية"، والتي ذكر أحد أوائل منشوراتها على فيسبوك أنها ممولة "من المواطن السوري اللواء كمال حسن". ووصف ثلاثة ضباط مرتبطين بحسن ومدير لبناني في المنظمة الأمر بأنه غطاء إنساني حتى يتمكن حسن من بناء نفوذ بين العلويين.

وفي أغسطس/ آب، دفعت الجمعية الخيرية 80 ألف دولار لإيواء 40 عائلة علوية سورية، بحسب إعلان عن أول نشاط لها. ووفقاً لوثيقة رواتب اطلعت عليها "رويترز"، أرسل حسن في الشهر نفسه 200 ألف دولار نقداً إلى 80 ضابطاً في لبنان.

وذكر مساعد لحسن في موسكو وأحد المتسلّلين الإلكترونيين، وهو مهندس كمبيوتر، أن حسن قام أيضاً خلال الصيف بتجنيد حوالى 30 متسلّلاً إلكترونياً كانوا ينتمون في السابق إلى المخابرات العسكرية. وكانت الأوامر الموجهة لهم هي تنفيذ هجمات إلكترونية ضد الحكومة الجديدة وزرع برامج تجسس في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها.

وبحلول سبتمبر/ أيلول، كانت مجموعات بيانات الحكومة السورية التي قال المهندس إنّ فريقه سرقها معروضة للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك ويب) مقابل ما بين 150 و500 دولار. وعثرت "رويترز: على عدة مجموعات من البيانات التي حددها المهندس على الإنترنت، بما في ذلك قواعد بيانات موظفي وزارتَي الاتصالات والصحة. وقال المهندس إنّ رئيس المخابرات السابق حسن يخطط لهجوم متعدّد الأوجه لاستعادة مكانته في سورية.

ماهر الأسد

اللاعب الرئيسي المحتمل في محاولات التحريض على الانتفاضة هو ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للدكتاتور السابق. سيطر ماهر على إمبراطورية تجارية وقاد أقوى وحدة في الجيش السوري وهي الفرقة الرابعة المدرعة. وكشف بحث أجراه معهد نيو لاينز للأبحاث في الولايات المتحدة أنه في عهده، اكتسبت الفرقة نفوذاً واستقلالاً مالياً جعلها أشبه بدولة داخل الدولة، إلى الحد الذي جعل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تفرض عليها عقوبات خاصة.

وقال قائد كبير في الفرقة، موجود الآن في لبنان، إنّ إمبراطورية ماهر المالية لا تزال تعمل إلى حد كبير باستثناء مبيعاته المزعومة من مخدر الكبتاجون وهو أمفيتامين يُنتج بصورة غير مشروعة، ويعتقد رجل أعمال مقرب من ماهر أن أمواله مخبأة في شركات وهمية داخل سورية وخارجها.

وذكر القائد أنه بينما يركز بشار على حياته الخاصة وأعماله، لا يزال ماهر يسعى خلف استعادة النفوذ في سورية. وأضاف أن الأخ الأصغر لا يستطيع استيعاب كيف يمكن طرد أبناء حافظ الأسد، الرئيس الأسبق ومؤسّس حكم العائلة، من سورية.

ويقول ضابطان في الفرقة إنّ الكثير من مقاتليها البالغ عددهم 25 ألفاً، داخل سورية وخارجها، ما زالوا يعتبرون ماهر الأسد قائدهم ويمكنه حشدهم إذا أصدر الأمر. ولا يسعى مخلوف للحصول على دعم آل الأسد، فقد سخر علناً من أبناء عمّته ووصفهم بأنهم "الهاربون". وذكرت ثلاثة مصادر بارزة في كلا المعسكرين أن حسن يعتمد على سنوات من العلاقات الشخصية والتعاون مع آل الأسد، ويسعى للحصول على دعم ماهر.

ووفقاً لستة أشخاص على علم مباشر بمحاولات الرجلين لكسب دعم الكرملين، تحجم روسيا حتى الآن عن دعم حسن ومخلوف. وبينما تؤوي موسكو الرجلين، كانت الحكومة الروسية واضحة في أن أولويتها هي استمرار الوصول إلى القواعد العسكرية التي لا تزال تديرها على الساحل السوري، وفقاً لدبلوماسيَين مطّلعَين على موقف موسكو.

وفي محاولة للحصول على مساعدة روسيا، تدخلت شخصية رئيسية هي الضابط السوري الكبير أحمد الملا، الذي يحمل الجنسية الروسية منذ بداية الحرب. وكشف محضر مكتوب بخط اليد لأحد الاجتماعات اطلعت عليه "رويترز"، أنّ الملا توسط لعقد اجتماعات غير رسمية منفصلة في موسكو ابتداء من مارس/ آذار بين مسؤولين روس وممثلين عن حسن ومخلوف يقيمان في روسيا، ووفقاً لما ورد فيه، قال الروس "نظموا أنفسكم ودعونا نرى خططكم".

ولم يستجب الملا لطلبات التعليق على دوره في تنظيم الاجتماعات. لكن شخصين على دراية مباشرة بمواعيد الاجتماعات ذكرا أن هذه الاجتماعات أصبحت نادرة. وقالا إنّه لم تُعقد أي لقاءات منذ زيارة الرئيس الشرع لموسكو في أكتوبر/ تشرين الأول سعياً للحصول على دعم الكرملين.

وخلال الزيارة، أثار الشرع قضية حسن ومخلوف مع الحكومة الروسية، وفقاً لما ذكره الشامي محافظ طرطوس. قال الشامي "خلال زيارة السيد الرئيس إلى روسيا، جرى النقاش مع القيادة الروسية حول هذه الشخصيات، إضافة إلى التواصل مع الجانب اللبناني، وقد أبدت الحكومات المذكورة تجاوباً لزيادة التنسيق ومنع أي نشاط لهذه الشخصيات داخل أراضيها".

وقال أحد الدبلوماسيين إن اجتماع الشرع في الكرملين "أرسل إشارة إلى المتمرّدين العلويين: لا أحد في الخارج سيأتي لإنقاذكم".

وتوجد مؤشرات على أن مخلوف، الذي جُمدت حساباته التجارية بسبب العقوبات، يعاني من مشاكل في السيولة النقدية. ولم تصل رواتب شهر أكتوبر بعد، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على التحويلات.

القائد على الأرض

منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في مارس/ آذار، اعتمدت حكومة دمشق بصورة محوريّة على خالد الأحمد، صديق الطفولة للرئيس الشرع، لمواجهة المؤامرة. كان الأحمد، العلوي، ذات يوم ضمن الدائرة المقربة للأسد. عمل دبلوماسياً في الظل وأحد مؤسّسي قوات الدفاع الوطني، أكبر قوة شبه عسكرية متحالفة مع الأسد.

ومثل مخلوف، اعتقد الأحمد أنه مسؤول عن انتصار الأسد في الثورة. لكن الأسد عامله بنفس الطريقة التي عامل بها ابن خاله وجرده من الامتيازات.

فر الأحمد إلى قبرص، ثم سافر في عام 2021 إلى إدلب بشمال غرب سورية للقاء صديقه القديم الشرع حسب روايات ثلاثة أشخاص عملوا مع الرجلين. وأضافوا أنهما ناقشا خطة الشرع لإطاحة الأسد وهو ما تحقق بالفعل في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

واطلعت "رويترز" على رسائل صوتية من الأحمد عبر تطبيق واتساب أواخر عام 2024 أخبر فيها مسؤولين عسكريين بارزين أنه من غير المجدي التمسّك بالدكتاتور الخاسر، ووعدهم بالعفو عنهم إذا تخلوا عنه ومنعوا سفك الدماء.

في بيانه لـ"رويترز"، قال الأحمد إنّ هدفه كان منع المزيد من الصراع الدموي، لكنه أقرّ بعدم قدرته على "تجنيب السوريين المزيد من الخسائر، أو إرث الطائفية التي لا تزال تُخيم على مجتمعنا".

اليوم يعد الأحمد أبرز شخصية علوية في سورية

اليوم يعد الأحمد أبرز شخصية علوية في سورية، ويتنقل بين شقة فاخرة مطلة على البحر في بيروت وفيلا محصّنة في دمشق. ويقول الشامي "يعمل خالد الأحمد بقوة في مسار السلم الأهلي، منطلقاً من الحرص على أبناء الطائفة العلوية ودمجهم في الحكومة الجديدة. ويُعتبر الدور الذي يقوم به دوراً مهماً في تعزيز الثقة بين المكوِّن العلوي والحكومة الجديدة".

وأشار أربعة مساعدين إلى أن الأحمد يموّل وينسق برامج لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية، لأنه يعتقد أنهما الحل لارتفاع معدلات البطالة المزعزعة للاستقرار التي أعقبت سقوط الأسد، عندما جرى حل الجيش وخسر العلويون وظائفهم الحكومية.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال خلية في منطقة الساحل قالت إنها ممولة من مخلوف وكانت تخطط لاغتيال صحافيين وناشطين. وبحسب محافظ طرطوس أحمد الشامي، بلغ عدد المعتقلين المرتبطين بمخلوف وحسن "العشرات".

(رويترز)