"رويترز": خطة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا‭ ‬مستمدة من وثيقة روسية

- كشفت مصادر مطلعة أن خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا استندت إلى وثيقة روسية أُرسلت إلى إدارة ترامب في أكتوبر، تضمنت شروطًا مثل تنازل أوكرانيا عن دونباس وعدم الانضمام للناتو. - الاجتماع في ميامي بين ويتكوف وكوشنر ورجل الأعمال الروسي كيريل دميترييف، الخاضع للعقوبات، أدى إلى صياغة خطة من 28 نقطة، وسط قلق أوروبي وأوكراني. - العديد من المسؤولين الأميركيين لم يُطلعوا على الخطة، واستُبعد المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا من المحادثات، بينما قدم ويتكوف نصائح لمستشار بوتين حول النزاع.

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وظهرت للعلن قبل أيام استندت إلى وثيقة روسية أُرسلت إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت المصادر لـ"رويترز" إن الروس أرسلوا الوثيقة التي تضمنت شروط موسكو لإنهاء الحرب، إلى كبار المسؤولين الأميركيين في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول عقب اجتماع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن. وتضمنت الوثيقة غير الرسمية مقترحات طرحتها الحكومة الروسية في السابق على طاولة التفاوض، منها تنازلات رفضتها أوكرانيا على غرار التخلي عن مساحات واسعة من أراضيها في شرق البلاد.

ويمثل ذلك أول تأكيد بأن الوثيقة، التي نشرتها "رويترز" لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول، شكلت أساساً رئيسياً لخطة السلام المؤلفة من 28 نقطة. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية والسفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن على طلب التعليق.

ونصت الخطة المكونة من 28 بنداً قبل أن تخضع للتعديلات لاحقاً بسبب احتجاج أوروبي وأوكراني، على أن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس الشرقية لروسيا، وتحديد حجم جيشها، والموافقة على أنها لن تنضم أبداً إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقاً لمسودة حصل عليها موقع أكسيوس الأميركي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن جزءاً من القلق حول الخطة كان ينصبّ حول اجتماع عُقد في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في ميامي، التقى فيه ويتكوف وكوشنر مع رجل الأعمال الروسي كيريل دميترييف، الخاضع للعقوبات الأميركية والذي يرأس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في روسيا، لصياغة الخطة. وقال مصدران مطلعان للوكالة إن الاجتماع أفضى إلى خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب.

وقال المصدران المطلعان على الخطة إن العديد من المسؤولين الكبار داخل وزارة الخارجية وفي مجلس الأمن القومي لم يُطلعوا عليها. وأضافا أن المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج، الذي كان يعمل مع الأوكرانيين على التفاوض لإنهاء الحرب ويخطط للتنحي في يناير/ كانون الثاني، استُبعد من المحادثات التي قادها ويتكوف ودميترييف.

وقدم ويتكوف نصائح لمستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول طريقة التحاور مع الرئيس الأميركي في ما يتّصل بالنزاع في أوكرانيا، وفق محادثة هاتفية نشرت وكالة بلومبيرغ فحواها أمس الثلاثاء. ونشرت بلومبيرغ فحوى المحادثة التي أجريت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بين رجل الأعمال السابق ويوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، حيث جرى التطرق إلى خطة مستقبلية لتسوية النزاع، مستوحاة من تلك التي أُعلنت قبل فترة قصيرة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.