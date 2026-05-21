"رويترز": خامنئي يرفض إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران

- أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توجيهاً بعدم إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، مما يعقد المفاوضات مع الولايات المتحدة ويثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - تصاعدت الدعوات في الولايات المتحدة وإسرائيل لإخراج اليورانيوم الإيراني، سواء عبر اتفاق سياسي أو عملية عسكرية، مع تأكيد نتنياهو على أهمية هذه الخطوة. - تواصل إيران دراسة الرد الأميركي الجديد في إطار جهود الوساطة الباكستانية، حيث أكد ترامب أن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق أو استئناف القتال.

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين قولهما إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهاً يقضي بعدم إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأميركية الرئيسية في المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وأضافت "رويترز" أن هذا القرار الجديد قد يثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعقد المفاوضات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الحديث في الولايات المتحدة وإسرائيل عن ضرورة إخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، سواء عبر اتفاق سياسي أو من خلال عملية عسكرية.

كما تحدث ترامب أكثر من مرة عن "الحصول" على اليورانيوم الإيراني بالقوة أو باتفاق، فيما شدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، على أن الحرب مع إيران "لن تنتهي" ما بقي اليورانيوم المخصب في إيران. كذلك رفض نتنياهو استبعاد الخيار العسكري بشكل صريح، إذ امتنع عن الإجابة المباشرة عندما سُئل عمّا إذا كان إخراج اليورانيوم سيتم بالقوة، لكنه قال إن هذه "مهمة بالغة الأهمية".

وكانت إيران قد أعلنت أنها تدرس رداً أميركياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع، فيما قال ترامب إن المحادثات مع طهران "في مفترق طرق" بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، إن طهران تلقت "وجهات نظر الولايات المتحدة، ونعكف على دراستها"، وذلك بعيد زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران أمس الأربعاء. وأضاف أن باكستان، التي استضافت مفاوضات الشهر الماضي، تواصل الوساطة مؤكداً إجراء جولات عدة من التواصل.