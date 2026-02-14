"رويترز": جنيف تحتضن جولة محادثات بين واشنطن وطهران الثلاثاء

- من المقرر عقد جولتين من المفاوضات الدبلوماسية في جنيف يوم الثلاثاء، حيث سيلتقي وفد أميركي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الجانب الإيراني، ثم يشاركان في محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح بأن تغيير النظام في إيران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث"، وأمر بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، مشيراً إلى أن المحادثات لم تحقق نتائج ملموسة. - صحيفة نيويورك تايمز أفادت بأن البنتاغون يستعد لحرب محتملة مع إيران، حيث تعاني القوات الأميركية في الشرق الأوسط من نقص في الدفاعات الجوية، مما يعوق تنفيذ تهديدات ترامب العسكرية.

قال مصدر مطلع لـ"رويترز" ليل الجمعة السبت إن من المقررعقد جولتين من المفاوضات الدبلوماسية بشأن وإيران وأوكرانيا في جنيف يوم الثلاثاء. وأضاف المصدر أن وفدا أميركيا يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي مع الجانب الإيراني صباح الثلاثاء. وذكر المصدر أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان بعد ذلك في محادثات ثلاثية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا مساء اليوم نفسه.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن تغيير نظام الحكم في إيران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث"، بعدما أمر حاملة طائرات ثانية بالتوجه إلى المنطقة. ورداً على سؤال حول ما إذا يريد "تغييراً للنظام" في إيران، قال ترامب في تصريح لصحافيين في قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية كارولينا الشمالية "يبدو أن ذلك هو أفضل ما يمكن أن يحدث". وأضاف: "منذ 47 عاماً، وهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون. في الأثناء، فقدنا الكثير من الأرواح".

من جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الجمعة، أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) تستعد لحرب محتملة مع إيران على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مذكّرة بأن الرئيس دونالد ترامب

هدّد بشنّ ضربة عسكرية على إيران، إلا أن الجيش الأميركي احتاج وقتاً لتعزيز قواته في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما هدّد ترامب الشهر الماضي بضرب إيران إذا لم توافق حكومتها على كبح برنامجها النووي، لم يكن البنتاغون في وضع جيد لدعمه، ذلك أن القوات الأميركية التي يتراوح عددها بين 30 ألف جندي و40 ألفاً، والمنتشرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك في ثماني قواعد دائمة، كانت تعاني من نقص في الدفاعات الجوية لحمايتها من الردّ المتوقع. وقالت: "كانت الطائرات المقاتلات الإضافية اللازمة لتنفيذ العملية الشاملة التي تحدث عنها ترامب متوقفة في القواعد الأميركية في أوروبا، وحتى في الولايات المتحدة".

(رويترز، العربي الجديد)