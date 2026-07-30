- شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على السعودية من الأراضي العراقية بالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية، مما يعكس تنامي التنسيق بين الفصائل المتحالفة مع إيران. - نفت جماعة الحوثيين تورطها في الهجوم على ميناء دمياط المصري، مؤكدة أن عملياتها تستهدف النظام السعودي فقط، كرد على "الحصار والعدوان المستمر" على اليمن. - أكدت جماعة الحوثيين أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة، متهمة السعودية بمحاولة إثارة المخاوف بشأن أمن الملاحة لتبرير موقفها.

قال مسؤولان إقليميان لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران شنت هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية، وذلك وفقا لتقييمات أجرتها السعودية وشركاؤها الإقليميون، في مؤشر على تنامي التنسيق بين الفصائل المتحالفة مع إيران.

وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت تزامناً مع الهجوم على منشآت نفطية في الرياض والمنطقة الشرقية في السعودية، أنها شنّت هجوماً على منشآت في السعودية، لكن لم يوضح بيانها إذا كان الهجوم قد انطلق من العراق.

لكن في الوقت نفسه نفت تورّطها في الهجوم الذي استهدف ميناء دمياط المصري ليل أمس، والذي أعلنت الجهات الرسمية في مصر بأنّه ناجم عن هجوم طائرة مسيّرة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "الموقف اليمني واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي فقط"، معتبراً أن ذلك يأتي رداً على ما وصفه بـ"الحصار والعدوان المستمر" على اليمن. كما أكد أن الملاحة في البحر الأحمر "آمنة"، واتهم السعودية بمحاولة إثارة المخاوف بشأن أمن الملاحة "لإخراج نفسها من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه".