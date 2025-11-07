- تركيا تعمل على قانون يسمح بعودة عناصر "حزب العمال الكردستاني" والمدنيين من شمال العراق، دون عفو عن الجرائم السابقة، مع إمكانية إرسال بعض القادة إلى دول ثالثة. - المفاوضات مع الحكومة التركية أدت إلى اتفاق لحل الحزب وتسليم السلاح، بعد مصافحة تاريخية بين زعيم حزب الحركة القومية ونواب حزب ديم الكردي، مما فتح أجواء سياسية إيجابية. - عبد الله أوجلان دعا الحزب لحل نفسه، مما أدى إلى إعلان الحزب عن إنهاء الصراع المسلح، وإلقاء السلاح في فعالية رمزية.

بدأت تركيا العمل على إعداد قانون يسمح للآلاف من عناصر "حزب العمال الكردستاني" والمدنيين بالعودة إلى ديارهم من مخابئ في شمال العراق، في إطار مفاوضات لإنهاء صراع طويل، وفق ما أفادت به وكالة رويترز، اليوم الجمعة. ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في الشرق الأوسط، ومصدر في حزب سياسي كردي في تركيا، قولهما إنّ القانون المقترح سيحمي العائدين إلى ديارهم، لكنّه لا يشمل منح عفو عام عن الجرائم التي ارتكبها المقاتلون السابقون. ويمكن بموجب هذه الخطط إرسال بعض قادة المقاتلين إلى دول ثالثة.

وتعدّ إعادة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وعائلاتهم إلى تركيا من قواعدهم في المنطقة الجبلية بشمال العراق إحدى آخر العقبات في عملية السلام التي انطلقت قبل عام لإنهاء صراع أودى بحياة نحو 40 ألف شخص. وبينما تحدث المسؤولون علناً عن جهود المصالحة عامة، كشف المصدران عن تفاصيل لم تُنشر من قبل، ومنها مقترحات لعودة المدنيين والمقاتلين في دفعات منفصلة، ​​وإرسال القادة إلى دول ثالثة.

وقال المسؤول في الشرق الأوسط، الذي شرح المفاوضات الحساسة وطلب عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز"، إنّ التشريع الذي سيتيح عودة هؤلاء قد يُطرح في البرلمان التركي هذا الشهر. وانطلقت المفاوضات مع الحكومة التركية التي أثمرت عن اتفاق بتسليم حزب العمال الكردستاني سلاحه وحلّ نفسه بعد مصافحة تاريخية بين زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، دولت باهتشلي، ونواب حزب ديم الكردي في البرلمان التركي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ما فتح أجواء سياسية إيجابية قابلتها تصريحات جيدة من الحزبين وبدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وعاد باهتشلي وأطلق لاحقاً دعوة استثنائية غير مسبوقة، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لمؤسس "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان للطلب من مسلحي حزبه إلقاء السلاح، وإلغاء الحزب مقابل الاستفادة من "حق الأمل" أي العفو عنه.

ومنذ ذلك الوقت أجرى وفد من حزب ديم عدة لقاءات مع أوجلان في محبسه، توجت بتوجيه الأخير دعوة، في 27 فبراير/ شباط الماضي، إلى الحزب لحل نفسه وإلقاء سلاحه، ليعلن الكردستاني في مايو/ أيار الماضي عن حل الحزب وإنهاء الصراع المسلح استجابة لمؤسّسه أوجلان، بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره العام في 5-7 من الشهر نفسه. وإزاء هذه التطورات، ألقت أول مجموعة من "الكردستاني" في 11 يوليو/ تموز الماضي سلاحها وأحرقته في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق في فعالية رمزية، فيما أعلن الحزب في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي انسحابه من تركيا.

(رويترز، العربي الجديد)