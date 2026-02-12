"رويترز": ترامب سيعلن عن خطط لتمويل غزة وإرسال قوات الأسبوع المقبل

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط للإعلان عن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن، بمشاركة وفود من 20 دولة على الأقل. - الاجتماع سيركز على غزة، حيث سيعلن ترامب عن صندوق مالي كبير يتضمن مساهمات من الدول المشاركة، مع توقع إرسال آلاف الجنود لقوة استقرار في غزة. - "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" ستتولى شؤون القطاع مؤقتًا، وسط انتقادات من قادة عالميين لدور الأمم المتحدة، مما أثار استياء بعض القادة مثل ماكرون ولولا دا سيلفا.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين كبيرين، اليوم الخميس، قولهما إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن عن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات وسيفصل خططا تتعلق بقوات تحقيق الاستقرار خلال أول اجتماع رسمي لمجلس السلام الذي اقترحه الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا إلى "رويترز" وطلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن من المتوقع أن تحضر وفود مما لا يقل عن 20 دولة، بما في ذلك العديد من رؤساء الدول، الاجتماع المقرر في العاصمة الأميركية واشنطن، والذي سيرأسه ترامب في 19 فبراير/ شباط. ولم تُنشر سابقًا تفاصيل خطط ترامب للاجتماع الأول لمجلس السلام الخاص بغزة.

وقال مسؤولون أميركيون لـ"رويترز" إن اجتماع الأسبوع المقبل سيركز حصريًا على غزة، موضحين أن جزءًا أساسيًا من الاجتماع سيكون إعلان ترامب عن صندوق بمليارات الدولارات لغزة، يتضمن مساهمات مالية من الأعضاء المشاركين في المجلس. ووصف أحد المسؤولين العروض بأنها "سخية"، وقال إن الولايات المتحدة لم تطلب تبرعات بشكل صريح. وأضاف المسؤول: "لقد تواصل معنا البعض عارضين تبرعات. وسيعلن الرئيس عن الأموال التي سيتم جمعها".

وأكد مسؤولون أن ترامب سيعلن أن عدة دول تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى قوة الاستقرار المتوقع نشرها في غزة خلال الأشهر المقبلة، مشيرين إلى أن التحديثات الأخرى ستتناول المساعدات الإنسانية لغزة، بالإضافة إلى شرطة غزة.

وبموجب خطة الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة، ستتولى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" شؤون القطاع الفلسطيني مؤقتا تحت قيادة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب، لكن ميثاق المجلس لا يذكر صراحة غزة، ويمنحه هدفا أوسع هو المساهمة في حل النزاعات المسلحة في العالم.

وتنتقد ديباجته ضمنيا الأمم المتحدة عبر التأكيد أن على "مجلس السلام" التحلي "بالشجاعة للتخلي عن مقاربات ومؤسسات فشلت في كثير من الأحيان". وقد أثار ذلك استياء العديد من القادة، أبرزهم الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اللذان دعوَا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعزيز الأمم المتحدة في رد على دعوة الرئيس الأميركي.

(رويترز، العربي الجديد)