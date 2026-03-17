- تلقى الرئيس ترامب تحذيرات من أن مهاجمة إيران قد تؤدي إلى ردود فعل تستهدف حلفاء الولايات المتحدة، رغم وصفه ردود فعل طهران بالمفاجئة. - تضمنت تصريحات الإدارة الأميركية أن إيران كانت قريبة من امتلاك صاروخ قادر على ضرب الأراضي الأميركية، مما برر قرار شن الحرب الجوية على إيران بالتعاون مع إسرائيل. - أُبلغ ترامب بأن إيران قد تسعى لإغلاق مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، واستهدفت الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية أهدافاً في دول الخليج.

قال مسؤول أميركي ومصدران مطلعان على تقارير الاستخبارات الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب تلقى تحذيرات من أنّ مهاجمة إيران قد تؤدي إلى ردود تستهدف حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، على الرغم من قوله أمس الاثنين إنّ ردّة فعل طهران "كانت مفاجئة". وقال أحد المصادر، طالباً مثل المصدرين الآخرين عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر، إنّ تقييمات الاستخبارات قبل الحرب لم تشر إلى أن الرد الإيراني "مؤكد، لكنه كان بالتأكيد على قائمة النتائج المحتملة".

وقال الرئيس مرتين أمس الاثنين إن الضربات التي شنتها إيران على قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت رداً على الضربات الأميركية الإسرائيلية كانت مفاجئة، وكانت المرة الأولى خلال اجتماع لمجلس إدارة مركز كنيدي في البيت الأبيض. وقال "لم يكن من المفترض أن تستهدف (إيران) كل هذه الدول الأخرى في الشرق الأوسط". وتابع "لم يتوقع أحد ذلك. لقد صُدمنا".

جاء تأكيد ترامب في أعقاب تصريحات أخرى للإدارة غير مدعومة بتقارير من الاستخبارات الأميركية، مثل أن إيران كانت ستمتلك قريباً صاروخاً قادراً على ضرب الأراضي الأميركية، وأنها كانت تحتاج ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع لصنع قنبلة نووية ثم كانت ستستخدمها. وكانت تلك الأقوال ومسألة التهديد الإيراني الوشيك على الولايات المتحدة وقواتها في المنطقة من بين الأسباب المختلفة التي ساقها ترامب وبعض كبار مساعديه لتبرير قراره بالانضمام إلى إسرائيل في شن حرب جوية على إيران في 28 فبراير/ شباط.

وقال مصدران آخران مطلعان إنه جرى أيضاً إبلاغ ترامب قبل العملية بأن طهران ستسعى على الأرجح إلى إغلاق مضيق هرمز بالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، هاجمت الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية أهدافاً في دول الخليج، شملت قواعد عسكرية أميركية وقاعدة إماراتية تستضيف قوات فرنسية ومنشآت مدنية مثل الفنادق والمطارات ومنشآت الطاقة.

وأوقفت إيران أيضاً جميع عمليات الشحن تقريباً عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وخرج نواب ديمقراطيون من إفادات قدمتها الإدارة حول الحرب الأسبوع الماضي قائلين إنهم لم يسمعوا عن أي تهديد وشيك يتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل شن الحرب.

ترامب أُبلغ بتحذيرات من حرب إقليمية

قال المسؤول الأميركي إنه تم إبلاغ ترامب قبل الحرب بأنّ قصف إيران قد يؤدي إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً يشمل رداً إيرانياً يستهدف عواصم الخليج، خاصة إذا اعتبرت طهران أن تلك الدول تتغاضى عن الهجمات الأميركية أو تدعمها. وكرر ترامب قوله في وقت لاحق أمس الاثنين خلال مراسم توقيع في المكتب البيضاوي. فقد سئل عما إذا كان قد فوجئ وأن أحداً لم يبلغه بخطر رد إيران بمهاجمة دول الخليج، وأجاب "لا أحد، لا أحد، لا، لا، لا. حتى كبار الخبراء، لم يعتقد أحد أنهم سيضربون".

وقال المصدر الثاني المطلع إنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية قدّرت، قبل الهجمات الأميركية الإسرائيلية، أنّ خطة إسرائيل لشنّ ضربات تهدف إلى قتل كبار القادة الإيرانيين ستؤدي على الأرجح إلى رد يستهدف المواقع العسكرية والدبلوماسية الأميركية. ولم تأمر الإدارة بإجلاء الموظفين الدبلوماسيين من عدة سفارات بالمنطقة إلا بعد بدء الضربات الجوية. وقال المصدر إن أجهزة الاستخبارات حذرت أيضاً من أن طهران "قد" توسع نطاق ردها ليشمل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

(رويترز، العربي الجديد)