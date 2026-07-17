"رويترز": باكستان تتفاوض مع الكويت على اتفاقية دفاع موسعة

- تتفاوض باكستان مع الكويت على اتفاقية دفاع موسعة تشمل التعاون في مجال الطاقة والاستثمار، لكن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد يعقد المفاوضات. - تسعى الكويت لاستعراض قوة مشابه للاتفاقية بين باكستان والسعودية، التي تضمنت إرسال قوات ومعدات دفاعية، لكن باكستان لم تقرر بعد نشر قوات قتالية. - تمتلك باكستان قدرات عسكرية كبيرة تشمل نحو 170 رأساً نووياً و660 ألف عسكري، بالإضافة إلى أسطول جوي وبحري متنوع، مما يعزز موقفها في المفاوضات الدفاعية.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها، إنّ باكستان تتفاوض مع الكويت على اتفاقية دفاع موسعة مقابل التعاون في مجال الطاقة والاستثمار، لكنها لفتت إلى أن المفاوضات التي لا تزال في مراحلها الأولى قد تتعقد بسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت الوكالة إن المخاوف تزداد في إسلام أباد من أن اتفاقية للدفاع المشترك مع السعودية جرى توقيعها العام الماضي ربما تجر باكستان إلى الحرب الأميركية الإيرانية. وبحسب "رويترز"، أبلغت باكستان إيران أنها ستعتبر أي هجوم على السعودية هجوماً عليها بعدما استهدفت جماعة الحوثيين اليمنية مواقع في السعودية يوم الاثنين، وهو ما قد ينسحب على الكويت في حال إبرام اتفاقية مماثلة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة التعاون في مجال الطاقة والاستثمار الذي تقدمه الكويت لباكستان مقابل اتفاقية الدفاع؟ ما هي التحديات المحتملة التي قد تواجه المفاوضات بين باكستان والكويت بسبب التوترات الإقليمية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال مسؤول في الحكومة الباكستانية، إن الكويت تسعى حالياً إلى استعراض للقوة من قبل إسلام أباد على غرار الاتفاقية بين باكستان والسعودية، والتي قالت "رويترز"، إنها تضمنت إرسال "آلاف الجنود الباكستانيين على الأرض وطائرات مقاتلة ومسيّرة ونظام دفاع جوي ومنشآت أخرى ذات صلة بالدفاع". ولم يتضح بعد ما إذا كانت باكستان مستعدة للذهاب إلى هذا الحد، علماً بأن اتفاقيتها مع السعودية كانت ثمرة تحالف وثيق مع الرياض منذ عشرات السنين. وقال مسؤول أمني باكستاني مطلع على المحادثات لوكالة رويترز: "قائمة رغبات الكويت تشمل كل شيء... لكن دعوني أوضح أمراً واحداً، وهو أننا لا ندرس ولا يمكن أن ندرس نشر قوات قتالية في هذه المرحلة". وأكد مصدر في المنطقة للوكالة، أنّ الكويت تجري محادثات مع باكستان بشأن أمور، من بينها مشتريات دفاعية، لكنه قال إنّه "من غير الواضح إذا كان هذا سيفضي إلى اتفاقية دفاعية بالمعنى الحقيقي".

وفي سبتمبر/أيلول 2025، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أنّ اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والسعودية مفتوحة لانضمام دول عربية أخرى، مشدداً على ضرورة إيجاد تحالف إسلامي على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال في حينه إنّ "الدول الإسلامية والعربية لها حق الدفاع عن المنطقة وعن سيادتها كما هو شأن الدول الأخرى، ولا أظن أن لأحد حق الاعتراض على ذلك، لأننا نملك إرادتنا ونعرف حدودنا وأطر عملنا".

قدرات باكستان العسكرية

وفيما يلي لمحة عن القوات الدفاعية وترسانات باكستان المسلحة نووياً، وفقاً لبيانات من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن.

نحو 170 رأساً نووياً.

المرتبة الرابعة من حيث عدد الأفراد العسكريين في الخدمة الفعلية في قارة آسيا بعد الصين والهند وكوريا الشمالية، بواقع 660 ألف عسكري في الخدمة الفعلية.

أكثر من 4600 قطعة مدفعية وأكثر من 2570 دبابة قتال رئيسية.

أسطول يتألف من أكثر من 420 طائرة قتالية، منها طائرات إف 16 الأميركية وطائرات جيه-10سي الصينية وطائرات جيه.إف-17 ثاندر.

ثماني غواصات و12 فرقاطة.

القدرة على إطلاق صواريخ أرض-أرض وجو-جو.

(رويترز، العربي الجديد)