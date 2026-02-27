"رويترز": المخابرات الأميركية لا تدعم مزاعم ترامب بشأن صواريخ إيران

- تقارير استخباراتية أميركية تنفي مزاعم ترامب حول امتلاك إيران لصاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة قريباً، مما يثير الشكوك حول مبرراته لشن هجوم محتمل على إيران. - إيران تمتلك صواريخ باليستية بعيدة المدى تصل إلى إسرائيل، مثل سجيل وعماد وقدر، بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. - رابطة الحد من الأسلحة تشير إلى أن الترسانة الإيرانية تشمل صواريخ مثل شهاب-1 وذو الفقار، مع تطوير نماذج جديدة مثل عماد-1 وسجيل بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر.

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على تقارير استخباراتية أميركية أن هذه التقارير ليس فيها ما يدعم زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران ستمتلك قريباً صاروخاً قادراً على ضرب الولايات المتحدة، ويبدو أنه مبالغ فيه، وهو ما يلقي بظلال من الشك على جانب من المبررات التي ساقها لشن هجوم محتمل على إيران.

وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس يوم الثلاثاء في طرح مبررات أمام الرأي العام الأميركي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبا" إلى الولايات المتحدة. لكن مصدرين قالا لـ"رويترز" إنه ليست هناك أي تغييرات في تقييم رُفعت عنه السرية لوكالة المخابرات العسكرية الأميركية لعام 2025، والذي يفيد بأن إيران قد تحتاج حتى 2035 لتطوير "صاروخ باليستي عابر للقارات يكون صالحا للاستخدام العسكري" من مركبات الإطلاق الفضائية التي لديها حالياً.

ووفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (مقره في واشنطن)، فإن إيران تمتلك عددا من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى إسرائيل. وتشمل القائمة صاروخ سجيل بمدى يبلغ ألفي كيلومتر، وعماد بمدى 1700 كيلومتر، وصاروخ قدر بمدى ألفي كيلومتر، وشهاب-3 بمدى 1300 كيلومتر، وخرمشهر بمدى ألفي كيلومتر، وهويزه بمدى 1350 كيلومترا.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في إبريل/ نيسان 2025 رسما بيانيا يعرض تسعة صواريخ إيرانية قالت إنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل. وتشمل هذه الصواريخ صاروخ سجيل، الذي قالت الوكالة إنه قادر على التحليق بسرعة تتجاوز 17 ألف كيلومتر في الساعة ويبلغ مداه 2500 كيلومتر، وصاروخ خيبر، الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر، وصاروخ حاج قاسم، الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر.

وتقول رابطة الحد من الأسلحة، وهي مؤسسة أبحاث مقرها واشنطن، إن الترسانة الباليستية الإيرانية تشمل صاروخ شهاب-1، الذي يُقدَّر مداه بنحو 300 كيلومتر، وصاروخ ذو الفقار، بمدى يبلغ 700 كيلومتر، وصاروخ شهاب-3، الذي يتراوح مداه بين 800 وألف كيلومتر، إضافة إلى صاروخ عماد-1، وهو قيد التطوير ويبلغ مداه 2000 كيلومتر، ونموذج من صاروخ سجيل قيد التطوير يتوقع أن يتراوح مداه بين 1500 و2500 كيلومتر.

(رويترز، العربي الجديد)